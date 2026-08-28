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F1 | Test Pirelli: al Mugello disputati quasi 10 GP in due giorni con McLaren, Red Bull e Audi

Il fornitore unico di pneumatici ha concentrato l'attenzione sulle gomme slick di mescola dura (C1, C2 e C3) in previsione della stagione 2027. Il collaudo è stato molto probante con un asfalto che ha toccato i 52 gradi. Ieri in pista Norris, Hulkenberg e Iwasa.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Pubblicato:
Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Foto di: Pirelli

La Pirelli prosegue il lavoro di sviluppo sulle gomme 2027 di F1. Ieri al Mugello si sono conclusi due giorni di test che hanno visto al centro del programma le tre mescole più dure della gamma in sperimentazione per la stagione 2027. Tre le monoposto in pista sul tracciato toscano: McLaren con il campione del modo Lando Norris, Red Bull con il collaudatore Ayumu Iwasa e l’Audi con Nico Hülkenberg. Nella giornata ha girato anche una Ferrari SF-25 con Dino Beganovic e Antonio Fuoco impegnati in un TPC. 

Ayumu Iwasa, Red Bull Racing, con i tecnici Pirelli

Ayumu Iwasa, Red Bull Racing, con i tecnici Pirelli

Foto di: Pirelli

Iwasa è stato l’unico a provare tutte e tre le opzioni, concentrandosi principalmente su C1 e C2 e svolgendo nel pomeriggio alcune sessioni di screening della C3. Norris ha invece dedicato l’intera giornata alla C2, individuando nel pomeriggio le soluzioni più promettenti tra i prototipi valutati al mattino. Hülkenberg ha infine suddiviso il proprio programma di lavoro tra C2 e C3.

 Il pilota Audi ha completato in totale 121 giri per 635 chilometri, facendo segnare il miglior tempo di 1'24"012. Norris ha percorso 603 chilometri in 115 giri, con un miglior crono di 1'21"899, mentre il campione della Super Formula ha raggiunto la distanza di 117 giri per 614 chilometri, fermando il cronometro su 1'23"414.

Nico Hulkenberg, Audi

Nico Hulkenberg, Audi

Foto di: Pirelli

Nei due giorni di test svolti al Mugello, che hanno visto mercoledì la partecipazione anche di Oscar Piastri (McLaren) e Liam Lawson (Red Bull), sono stati percorsi complessivamente 2.948 chilometri, pari a quasi 10 GP.

La temperatura massima dell’asfalto ha raggiunto i 52 gradi, mettendo a dura prova gli pneumatici prototipo. Il prossimo test dedicato allo sviluppo delle mescole da asciutto è in programma a Imola il 15 e 16 settembre con Ferrari e Racing Bulls. 

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