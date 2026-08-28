F1 | Test Pirelli: al Mugello disputati quasi 10 GP in due giorni con McLaren, Red Bull e Audi
Il fornitore unico di pneumatici ha concentrato l'attenzione sulle gomme slick di mescola dura (C1, C2 e C3) in previsione della stagione 2027. Il collaudo è stato molto probante con un asfalto che ha toccato i 52 gradi. Ieri in pista Norris, Hulkenberg e Iwasa.
Lando Norris, McLaren
Foto di: Pirelli
La Pirelli prosegue il lavoro di sviluppo sulle gomme 2027 di F1. Ieri al Mugello si sono conclusi due giorni di test che hanno visto al centro del programma le tre mescole più dure della gamma in sperimentazione per la stagione 2027. Tre le monoposto in pista sul tracciato toscano: McLaren con il campione del modo Lando Norris, Red Bull con il collaudatore Ayumu Iwasa e l’Audi con Nico Hülkenberg. Nella giornata ha girato anche una Ferrari SF-25 con Dino Beganovic e Antonio Fuoco impegnati in un TPC.
Ayumu Iwasa, Red Bull Racing, con i tecnici Pirelli
Foto di: Pirelli
Iwasa è stato l’unico a provare tutte e tre le opzioni, concentrandosi principalmente su C1 e C2 e svolgendo nel pomeriggio alcune sessioni di screening della C3. Norris ha invece dedicato l’intera giornata alla C2, individuando nel pomeriggio le soluzioni più promettenti tra i prototipi valutati al mattino. Hülkenberg ha infine suddiviso il proprio programma di lavoro tra C2 e C3.
Il pilota Audi ha completato in totale 121 giri per 635 chilometri, facendo segnare il miglior tempo di 1'24"012. Norris ha percorso 603 chilometri in 115 giri, con un miglior crono di 1'21"899, mentre il campione della Super Formula ha raggiunto la distanza di 117 giri per 614 chilometri, fermando il cronometro su 1'23"414.
Nico Hulkenberg, Audi
Foto di: Pirelli
Nei due giorni di test svolti al Mugello, che hanno visto mercoledì la partecipazione anche di Oscar Piastri (McLaren) e Liam Lawson (Red Bull), sono stati percorsi complessivamente 2.948 chilometri, pari a quasi 10 GP.
La temperatura massima dell’asfalto ha raggiunto i 52 gradi, mettendo a dura prova gli pneumatici prototipo. Il prossimo test dedicato allo sviluppo delle mescole da asciutto è in programma a Imola il 15 e 16 settembre con Ferrari e Racing Bulls.
Condividi o salva questo articolo
F1 | "La distanza tra noi era inferiore a un foglio di carta": Hulk spiega il miracolo con cui ha evitato Bortoleto
F1 | Binotto esclusivo: "Prima bisogna costruire la squadra, poi si potrà puntare in alto”
F1 | Sorpresa Audi: il primo motore sviluppato con l'ADUO ha già fatto il suo esordio!
F1 | Max affranto: "Abbiamo fatto grosse modifiche, ma non è cambiato quasi niente"
F1 | La rivincita di Lawson: "Ero certo che il 2025 sarebbe potuto andare diversamente. Ora lo vedete anche voi"
McLaren ha ancora un asso nella manica per battere Red Bull e Mercedes?
Ultime notizie
L'Ucraina presenta un reclamo al comitato etico della FIA dopo la revoca del ban alla Russia
MotoGP | Ducati: le novità sul codone le prova Alex Marquez e il risultato si vede subito!
MotoGP | Aragon, Prove: Bezzecchi da record beffa di un soffio i fratelli Marquez
MotoGP | Aprilia: Bezzecchi scommette sul convogliatore di flusso apparso nel codone
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Top Comments