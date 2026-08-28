F1 | Sainz esclusivo: “Non abbandono la Williams. E voglio correre oltre i 40 anni” 

Come sta Carlos Sainz?

“Sta bene perché sta guidando bene. A livello personale so che sto facendo tutto il possibile per aiutare la squadra e credo che anche la performance che sto garantendo sia molto buona”.

Quando due anni fa hai annunciato il tuo accordo con la Williams, ci hai tenuto a sottolineare di credere nel progetto, ma che avresti comunque valutato un’eventuale chiamata da parte di un top team. Com’è la situazione oggi?

“Il primo anno con la Williams mi ha sorpreso positivamente. Credo che la scorsa stagione sia stato fatto un passo avanti gigante, non mi aspettavo di salire sul podio con questa squadra già nel 2025, abbiamo fatto una stagione molto forte. Ovviamente questa crescita ha fatto aumentare le aspettative per il 2026, pensavo che fossimo molto più vicini a dove volevamo essere. Queste aspettative più alte e i problemi accusati dalla monoposto hanno invece innescato un po’ di delusione".

"Non dico nulla di segreto nel sottolineare che per me, come per James (Vowles) e per tutta la squadra, c’è la consapevolezza di non aver raggiunto gli obiettivi che ci eravamo posti. L’unica cosa che serve adesso è capire il perché, imparare dagli errori e riuscire a trovare la strada giusta l’anno prossimo”.

Carlos Sainz Jr., Williams Foto di: Eric Le Galliot

La monoposto è arrivata in forte ritardo ai test precampionato: è stato il primo campanello d’allarme?

“Lo scenario completo non è emerso subito, perché all’inizio della stagione ho pensato che i problemi fossero per lo più legati al ritardo accumulato nel completamento del progetto e al peso della monoposto. Mi sono detto: partiremo più lenti, ma recupereremo con gli sviluppi, come avevamo fatto nel 2025. La situazione è cambiata quando, dopo aver portato in pista i nostri aggiornamenti, abbiamo visto che gli avversari miglioravano di più. A quel punto mi sono reso conto che non eravamo sulla strada giusta e che probabilmente non avevamo interpretato al meglio il nuovo regolamento tecnico”.

C’è stata la consapevolezza che sarebbe stato un 2026 difficile?

“Quando vedi che i nostri passi avanti sono molto più piccoli di quelli che fanno VCARB, McLaren e una buona parte delle altre squadre, non è un buon segnale, perché noi partivamo da una base meno competitiva, quindi sulla carta avremmo dovuto recuperare di più. È stato in quel momento che ho realizzato, insieme alla squadra, che chiaramente non eravamo sulla strada giusta e che dovevamo riconsiderare tutto".

"I problemi non erano legati solo al ritardo iniziale o al peso, ma anche a un progetto aerodinamicamente non performante. La prestazione attuale è figlia di tre diverse criticità: non aver realizzato la monoposto in tempo, non averla fatta in linea con il peso minimo e non aver centrato un’aerodinamica sufficientemente performante”.

Carlos Sainz nel contatto con Alexander Albon alla conclusione del GP d'Olanda Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Hai appena rinnovato il contratto che ti lega alla Williams anche per la prossima stagione. La squadra nel comunicato stampa ha definito l’accordo multi-year. Vuol dire che non potrai più considerare eventuali offerte da parte di top team?

“La prassi prevede sempre che prima di firmare un contratto ci sia una valutazione dello scenario generale. Ma quando abbiamo messo tutto sul tavolo è emerso anche un aspetto per me importante: non mi è mai piaciuto lasciare una squadra quando si trova in un momento di difficoltà, non fa parte del mio carattere andare da un’altra parte se la situazione è peggiorata da quando sono in squadra".

"Quando ho deciso di sposare il progetto Williams ho messo in conto che ci sarebbero potuti essere dei momenti difficili e, anche se quello che stiamo attraversando lo è particolarmente, sono pronto ad accettarlo. Nessuno nel team è contento della situazione attuale e tutti stiamo spingendo per cambiarla il prima possibile. Ma, ripeto, non è nel mio stile abbandonare la nave in un momento di difficoltà”.

Non c’è mai stata la possibilità Audi di cui si è parlato?

“No, sono stati solo i classici rumors del paddock. Posso confermare che quest’anno non ho mai davvero considerato di andare da un’altra parte”.

Carlos Sainz, Williams Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Si è parlato molto quest’anno dei piloti e dell’adattabilità a una monoposto. Secondo diversi addetti ai lavori questo nuovo regolamento premia maggiormente alcuni stili di guida e ne penalizza altri, ma c’è anche chi sostiene che un pilota di Formula 1 deve sapersi adattare a tutto. Tu come la vedi?

“Partiamo da un punto: è stato impressionante vedere quanti cambiamenti ci sono stati nelle performance tra i compagni di squadra. Non solo tra Antonelli e Russell, ma anche tra Hamilton e Leclerc, e con un Verstappen non così dominante su Hadjar. Credo sia una lezione per tutti, abbiamo avuto la conferma che quando cambia il concetto di base di una monoposto possono cambiare anche i valori in campo".

"È una cosa che ho sempre sostenuto: una macchina ti può calzare molto bene o non essere in linea con quello che vorresti, ma prima o poi ti devi adattare. Ti può servire un po’ di tempo, ma prima o poi devi riuscirci. Ho sempre pensato che tanti risultati ottenuti in Formula 1 siano stati favoriti anche dalla combinazione di trovarsi nel posto giusto al momento giusto. Da molti anni sono convinto che ci siano monoposto che semplicemente si sposano bene con il tuo stile di guida sin dai primi giri percorsi”.

Carlos Sainz, Williams Foto di: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Lo hai provato sulla tua pelle?

“È successo quando è entrato in vigore il regolamento con l’effetto suolo. Dal 2022 in poi, per quattro anni, non ho mai potuto guidare seguendo il mio stile naturale. Mi sono adattato e sono comunque riuscito a ottenere dei buoni risultati, ma resto convinto che il Carlos che ha guidato nell’era dell’effetto suolo non sia stato lo stesso Carlos alla guida delle monoposto del 2021, 2020 o 2019".

"Non dico di essere stato lento con l’effetto suolo, credo di aver disputato delle buone gare in quel periodo, sia con Ferrari che con Williams, ma ho dovuto sempre adattarmi a qualcosa che non mi veniva in modo così naturale. Ho dovuto faticare di più e credo sia stato così anche per altri piloti”.

Hai vissuto anche la situazione opposta?

“Sì, con la McLaren. Nell’ultimo test della stagione ad Abu Dhabi (dicembre 2018) sono salito per la prima volta sulla loro monoposto e ho sentito che si guidava in una maniera che era esattamente in linea con ciò che mi piace. Nei miei due anni con la McLaren penso che abbiate visto la mia versione migliore, ma anche la Toro Rosso mi piaceva molto. La Renault un po’ meno, mentre la Ferrari del 2021 mi è subito piaciuta e credo di essere sempre andato molto bene".

"Poi, con l’arrivo dell’effetto suolo, è stato più difficile, ma quest’anno sono tornato ad apprezzare di più la guida. Alla fine, non credo che una squadra sia in grado di progettare una macchina mirata in modo specifico al tuo stile di guida, a volte ci sono coincidenze positive e quando accade ti senti imbattibile, hai la sensazione che sia la tua macchina”.

Carlos Sainz, Williams Foto di: Guido De Bortoli / Getty Images

Ti sei dato una deadline per arrivare al successo con la Williams?

“No. Per me la cosa più importante è l’anno prossimo: l’obiettivo è recuperare terreno e uscire dalla situazione in cui siamo oggi: voglio tornare a vincere il più presto possibile. Quest’anno abbiamo accumulato un ritardo rispetto a ciò che ci aspettavamo, è un passo falso nel percorso che dobbiamo fare per arrivare dove vogliamo. Ma in Williams ci sono anche tanti progetti dietro le quinte che la stampa, i fan e la gente non vedono e che stanno andando avanti, e questo mi ha portato a pensare che possa iniziare presto una risalita nella direzione giusta".

"Personalmente, questi cambiamenti che stanno avvenendo, questi nuovi progetti e questa gente nuova che sta arrivando in squadra mi fanno credere che ci siano ancora motivi per essere ottimisti: voglio restare qui e andare tutti insieme a raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti due anni fa. Ho fiducia in James e nella dirigenza, condividiamo la stessa motivazione nel voler tornare in alto nel minor tempo possibile.”.

Tu avevi già vissuto un percorso simile alla McLaren. Eri convinto che la squadra sarebbe cresciuta, come poi è accaduto, ma nel frattempo era arrivata la chiamata della Ferrari...

“La McLaren è cresciuta. Dopo la vittoria a Monza con Ricciardo (2021) ha attraversato un brutto periodo. Ricordo che la stagione successiva, nei test in Bahrain, accusarono uno strano problema ai freni anteriori legato al surriscaldamento e in quel momento non capivo come la McLaren potesse essere in quella situazione. Ma poi hanno saputo trovare la strada, e questo conferma che le traiettorie di crescita delle squadre non sono sempre lineari. Ci sono sempre dei grandi step, ma l’importante è la media. Ero certo che la McLaren sarebbe tornata a vincere, sono un grande fan di Andrea Stella e del suo modo di guidare una squadra, così come di Zak Brown, e credevo davvero che potessero tornare in alto, come poi è accaduto. Ma mi ha chiamato la Ferrari”.

Sei da 12 anni in Formula 1, ma in realtà, se guardiamo Lewis Hamilton o Fernando Alonso, potresti non aver ancora raggiunto la prima metà della tua carriera. Come immagini il tuo futuro nel lungo periodo?

“Vedendo ciò che sono in grado di fare Fernando e Lewis, ma anche lo stesso Nico, che ha qualche anno più di me, ho la conferma che si può mantenere un alto livello di guida a lungo. Ho la fortuna di essere in uno sport che permette di restare nell’orbita per molti anni. Ho anche un esempio in casa... mio padre Carlos non è in Formula 1, ma a 63 anni dice ancora la sua, due anni fa ha vinto la Dakar".

Carlos Sainz Jr., Williams Foto di: Eric Le Galliot

"Se salvaguardi la forma fisica e mantieni una buona motivazione puoi prolungare molto la carriera. Devi avere un buon stato mentale, perché ci sono da mettere in conto anche i viaggi, così come le attività di marketing e con i media. Al netto di questi aspetti, credo che fino a 45 anni si possa fare”.

Ma tu hai ancora la motivazione e la voglia di competere?

“Al momento sì. Credo che resterò in Formula 1 tutto il tempo che potrò, non capisco la gente che dice di ‘no’. È strano, perché la mia teoria è che a 40 anni non sei neanche a metà della tua vita, e mi pongo la domanda su cosa farò nella seconda metà. Mi piace giocare a golf, andare in bici, giocare a padel, mettermi alla prova in attività di business, ma sommando tutto questo non arrivo comunque al piacere che mi dà essere dove sono oggi".

"Sono consapevole della fortuna che ho nel poter essere parte di questo sport. È vero che 24 gare non sono poche, che ci sono tante attività di contorno, ma quando vado a dormire mi ripeto che non cambierei tutto questo per niente al mondo”.