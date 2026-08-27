F1 | Blitz Ferrari: Nato ha debuttato sulla SF-25 al Mugello, test per Câmara, Beganovic e Fuoco

La Ferrari è impegnata sul circuito del Mugello con il programma di test TPC. La Scuderia è scesa in pista ieri e proseguirà oggi, a completamento di una due-giorni pianificata da tempo in parallelo ai collaudi che la Pirelli conduce per la definizione delle gomme 2027.

Ad iniziare il test ieri mattina è stato Rafael Câmara, impegnato in una settimana che potrebbe rivelarsi cruciale per il suo futuro. Il pilota brasiliano della Driver Academy è poi partito alla volta di Portimao, pista sulla quale è in programma il test organizzato dalla Haas che vedrà in pista anche Leonardo Fornaroli e Ryo Hirakawa.

Rafael Camara, pilota FDA

Nel pomeriggio il posto di Câmara è stato preso da Norman Nato, al suo esordio al volante di una Ferrari di Formula 1. Il trentaquattrenne francese, che vanta una lunga esperienza in monoposto e nel mondo endurance, da quest’anno è entrato a far parte del gruppo dei “development and simulator drivers” che si alternano al simulatore di Maranello. La sua prova va probabilmente inquadrata nel programma di lavoro finalizzato all’ottimizzazione della correlazione tra simulatore e pista e la conoscenza delle strategie nell'uso dell'brido acquisite in Formula E.

Antonio Fuoco, Ferrari SF-25 Foto di: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Il lavoro prosegue oggi con Antonio Fuoco, pilota di riferimento nell’attività di simulazione Ferrari. Fuoco dovrebbe alternarsi con Dino Beganovic, altro pilota coinvolto nel programma TPC 2026 della Scuderia. Per Beganovic e Câmara il test arriva anche alla vigilia della ripresa del campionato di Formula 2, che tornerà in pista il prossimo weekend a Monza dopo una lunga pausa.