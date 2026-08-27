F1 | Blitz Ferrari: Nato ha debuttato sulla SF-25 al Mugello, test per Câmara, Beganovic e Fuoco

Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

MotoGP | Aldeguer: "VR46 significa un passo avanti perché avrò una moto ufficiale"

MotoGP
MotoGP
Aragon
MotoGP | Aldeguer: "VR46 significa un passo avanti perché avrò una moto ufficiale"

Marini sul passaggio in KTM nel 2027: "Hanno capito che la MotoGP è la priorità numero 1 per ottenere i loro obiettivi"

MotoGP
MotoGP
Aragon
Marini sul passaggio in KTM nel 2027: "Hanno capito che la MotoGP è la priorità numero 1 per ottenere i loro obiettivi"

MotoGP | Diggia: "E' il momento di provare cose nuove per fare un salto di qualità"

MotoGP
MotoGP
Aragon
MotoGP | Diggia: "E' il momento di provare cose nuove per fare un salto di qualità"

MotoGP | Ai Ogura è stato operato al pollice fratturato e Trackhouse spera di riaverlo per Misano

MotoGP
MotoGP
Aragon
MotoGP | Ai Ogura è stato operato al pollice fratturato e Trackhouse spera di riaverlo per Misano

MotoGP | Pramac completa la line-up 2027 con l'ingaggio del rookie Izan Guevara

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Pramac completa la line-up 2027 con l'ingaggio del rookie Izan Guevara

F1 | Alpine sceglie la continuità: ufficiale il rinnovo di Colapinto per il 2027

Formula 1
Formula 1
F1 | Alpine sceglie la continuità: ufficiale il rinnovo di Colapinto per il 2027

MotoGP | Bagnaia: "Fisicamente speravo di arrivare meglio, ma ad Aragon Ducati avrà più potenziale di Aprilia"

MotoGP
MotoGP
Aragon
MotoGP | Bagnaia: "Fisicamente speravo di arrivare meglio, ma ad Aragon Ducati avrà più potenziale di Aprilia"

F1 | Ecco le mescole Pirelli per Baku, Sepang e Singapore: in Malesia ci sarà la gamma intermedia

Formula 1
Formula 1
F1 | Ecco le mescole Pirelli per Baku, Sepang e Singapore: in Malesia ci sarà la gamma intermedia
Ultime notizie
Formula 1

F1 | Blitz Ferrari: Nato ha debuttato sulla SF-25 al Mugello, test per Câmara, Beganovic e Fuoco

La Scuderia è impegnata in una due giorni di test TPC al Mugello. Ieri Rafael Câmara ha aperto il programma prima di lasciare il volante a Norman Nato, alla prima uscita su una Ferrari di Formula 1. Oggi è la volta di Antonio Fuoco e Dino Beganovic.

Roberto Chinchero
Roberto Chinchero
Modificato:
Norman Nato, Cadillac Hertz Team Jota

Norman Nato, Cadillac Hertz Team Jota

Foto di: Rainier Ehrhardt

La Ferrari è impegnata sul circuito del Mugello con il programma di test TPC. La Scuderia è scesa in pista ieri e proseguirà oggi, a completamento di una due-giorni pianificata da tempo in parallelo ai collaudi che la Pirelli conduce per la definizione delle gomme 2027.

Ad iniziare il test ieri mattina è stato Rafael Câmara, impegnato in una settimana che potrebbe rivelarsi cruciale per il suo futuro. Il pilota brasiliano della Driver Academy è poi partito alla volta di Portimao, pista sulla quale è in programma il test organizzato dalla Haas che vedrà in pista anche Leonardo Fornaroli e Ryo Hirakawa.

Rafael Camara, pilota FDA

Rafael Camara, pilota FDA

Nel pomeriggio il posto di Câmara è stato preso da Norman Nato, al suo esordio al volante di una Ferrari di Formula 1. Il trentaquattrenne francese, che vanta una lunga esperienza in monoposto e nel mondo endurance, da quest’anno è entrato a far parte del gruppo dei “development and simulator drivers” che si alternano al simulatore di Maranello. La sua prova va probabilmente inquadrata nel programma di lavoro finalizzato all’ottimizzazione della correlazione tra simulatore e pista e la conoscenza delle strategie nell'uso dell'brido acquisite in Formula E.

Antonio Fuoco, Ferrari SF-25

Antonio Fuoco, Ferrari SF-25

Foto di: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Il lavoro prosegue oggi con Antonio Fuoco, pilota di riferimento nell’attività di simulazione Ferrari. Fuoco dovrebbe alternarsi con Dino Beganovic, altro pilota coinvolto nel programma TPC 2026 della Scuderia. Per Beganovic e Câmara il test arriva anche alla vigilia della ripresa del campionato di Formula 2, che tornerà in pista il prossimo weekend a Monza dopo una lunga pausa.

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente F1 | Lawson: il riscatto di Zandvoort è la risposta che Red Bull non gli aveva mai concesso
Prossimo Articolo F1 | Ecco le mescole Pirelli per Baku, Sepang e Singapore: in Malesia ci sarà la gamma intermedia

Top Comments
More from
Roberto Chinchero

F1 | Shovlin: “Ecco perché abbiamo chiesto a Russell di lasciar passare Kimi"

Formula 1
Formula 1
Olanda
F1 | Shovlin: “Ecco perché abbiamo chiesto a Russell di lasciar passare Kimi"

F1 | Hamilton fa ammenda: “Non era la versione migliore di me, farò meglio"

Formula 1
Formula 1
Olanda
F1 | Hamilton fa ammenda: “Non era la versione migliore di me, farò meglio"

F1 | McLaren è tornata al vertice, Stella: “Monza sarà la prova decisiva”

Formula 1
Formula 1
Olanda
F1 | McLaren è tornata al vertice, Stella: “Monza sarà la prova decisiva”
More from
Ferrari

F1 | Ceccarelli: "Wolff decide gli ordini di squadra, mentre Vasseur non è un dittatore e media"

Formula 1
Formula 1
Olanda
F1 | Ceccarelli: "Wolff decide gli ordini di squadra, mentre Vasseur non è un dittatore e media"

F1 | Ferrari: pronti i motori con l'ADUO2, ma si deciderà solo a fine settimana se usarli a Monza

Formula 1
Formula 1
Italia
F1 | Ferrari: pronti i motori con l'ADUO2, ma si deciderà solo a fine settimana se usarli a Monza

Ferrari vuole trasformare i fari posteriori in alettoni attivi

Prodotto
Prodotto
Motor1.com Italia
Ferrari vuole trasformare i fari posteriori in alettoni attivi

Ultime notizie

MotoGP | Aldeguer: "VR46 significa un passo avanti perché avrò una moto ufficiale"

MotoGP
MtGP MotoGP
Aragon
MotoGP | Aldeguer: "VR46 significa un passo avanti perché avrò una moto ufficiale"

Marini sul passaggio in KTM nel 2027: "Hanno capito che la MotoGP è la priorità numero 1 per ottenere i loro obiettivi"

MotoGP
MtGP MotoGP
Aragon
Marini sul passaggio in KTM nel 2027: "Hanno capito che la MotoGP è la priorità numero 1 per ottenere i loro obiettivi"

MotoGP | Diggia: "E' il momento di provare cose nuove per fare un salto di qualità"

MotoGP
MtGP MotoGP
Aragon
MotoGP | Diggia: "E' il momento di provare cose nuove per fare un salto di qualità"

MotoGP | Ai Ogura è stato operato al pollice fratturato e Trackhouse spera di riaverlo per Misano

MotoGP
MtGP MotoGP
Aragon
MotoGP | Ai Ogura è stato operato al pollice fratturato e Trackhouse spera di riaverlo per Misano