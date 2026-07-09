WRC | Lancia ha chiamato Sesks e Suninen per un test di sviluppo su terra della Ypsilon

Martins Sesks e Teemu Suninen sono stati chiamati da Lancia per una sessione di test di sviluppo in Finlandia, con l’obiettivo di fornire un aiuto ad ottimizzare la nuova Ypsilon Rally2 in vista dei prossimi rally su terra.

Questa settimana la Lancia si è recata sulle veloci strade sterrate finlandesi per prepararsi alla tappa del WRC che si terrà lì come decima prova del campionato (dal 30 luglio al 2 agosto). Quel rally segnerà anche il debutto sui veloci sterrati del Mondiale della nuova Ypsilon Rally2 HF Integrale, con cinque vetture pronte ad affrontare la gara.

Il marchio tricolore ha già assaporato la vittoria quest’anno sull’asfalto grazie ai piloti ufficiali, Yohan Rossel e Nikolay Gryazin, che hanno conquistato la vittoria rispettivamente in Croazia, alle Isole Canarie e in Giappone, ma deve ancora conquistare un podio su terra.

Per aiutare a mettere a punto la vettura in vista del Rally di Finlandia, ai piloti ufficiali Lancia si sono uniti Sesks e Suninen per i test di questa settimana. Entrambi i piloti sono noti per la loro abilità nei rally veloci su ghiaia.

"Abbiamo schierato Martins Sesks e Teemu Suninen, perché apportano una preziosa esperienza su fondi che conoscono particolarmente bene», si legge in una dichiarazione rilasciata a Motorsport.com da Lancia Corse.

"Per ottimizzare le impostazioni dell’auto, è fondamentale diversificare gli approcci e fare affidamento su indicazioni multiple. Naturalmente, anche Yohan Rossel e Nikolay Gryazin hanno preso parte a queste sessioni di prove per contribuire allo sviluppo dell’auto".

Sesks, che sta disputando una stagione part-time con M-Sport-Ford, ha girato lunedì; il lettone tornerà in azione nel WRC la prossima settimana al Rally di Estonia, prima di guidare la Puma Rally1 al Rally di Finlandia.

A quanto pare, martedì è stato Suninen a prendere il volante, reduce dal secondo posto ottenuto la scorsa settimana al Rally di Roma. Il finlandese sta disputando l’intero ERC, di cui è attualmente in testa alla classifica, oltre a un programma nella categoria WRC2.