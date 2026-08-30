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WRC Rally del Paraguay

WRC | Rally Paraguay, PS13-17: Fourmaux vola e minaccia il podio di Evans, Pajari in controllo

Il francese della Hyundai vince altre tre prove e si porta a 3"3 dal terzo posto occupato da un prudente Evans, Paddon sempre secondo dietro al finnico di Toyota che amministra. Solberg scavalca McErlean e sale in Top5, Dominguez sempre davanti in WRC2 dove Bulacia perde il podio.

Francesco Corghi
Modificato:
Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Foto di: Hyundai Motorsport

Sami Pajari e Marko Salminen continuano a guidare il Rally del Paraguay quando mancano ormai solamente le cinque Prove Speciali di domenica per portare a termine l'undicesimo evento stagionale del WRC 2026, tutt'altro che deciso comunque.

Se è vero che la classifica generale non ha subìto cambiamenti sostanziali di posizioni nel sabato pomeriggio sudamericano, quando sonno state ripetute le stesse quattro tratte del mattino, più l'aggiunta della Super Speciale spettacolo 'Encarnacion Costanera' da 3.10km vinta dai rientranti Katsuta/Johnston su Toyota, è altresì palese che nessuno può dormire sonni tranquilli visto quanto accaduto venerdì.

Le temperature si sono abbassate e non si sono verificati ulteriori problemi con le gomme Hankook, ma è indubbio che ogni equipaggio abbia preferito affrontare prudentemente gli ostici percorsi sterrati dove la minima sbavatura può costare carissimo.

Pajari, infatti, già nella PS11 era finito largo sfiorando un fosso e danneggiando lievemente l'ala posteriore della propria Yaris, e anche al pomeriggio si è giocato il classico 'jolly' nella PS13 'Bella Vista 2' (21.15km) andando lungo ad un bivio, ma senza incappare in ulteriori grattacapi.

Questo gli ha consentito di mantenere la leadership assoluta davanti alla Hyundai degli ottimi Paddon/Kennard per 24"1, che a loro volta hanno ancora 32"2 di margine da gestire sulla Toyota dei fin troppo guardinghi - per loro ammissione - Evans/Martin, i quali faranno bene a controllare gli specchietti retrovisori domenica.

Fourmaux/Coria sono infatti in grandissimo spolvero e non si stanno risparmiando, avendo vinto subito la PS13, per poi ripetersi anche nella PS14 'Bella Vista Sur 2' (10.95km) e nella successiva PS15 'Hohenau 2' (19.40km), il che li ha portati a soli 3"3 dal terzo gradino del podio.

Sami Pajari, Marko Salminen, Toyota Gazoo Racing WRT2 Toyota GR Yaris Rally1

Sami Pajari, Marko Salminen, Toyota Gazoo Racing WRT2 Toyota GR Yaris Rally1

Foto di: Toyota Racing

Più staccati, a 2'26"1, troviamo Solberg/Edmondson che sono riusciti a mettere la loro Toyota in Top5 superando la Ford di McErlean/Treacy che hanno commesso un errorino nell'ultima prova di giornata, scendendo sesti.

Nel frattempo, i loro compagni di squadra in M-Sport, Anderson/Byrne, hanno guadagnato l'ottava posizione generale e ora proveranno la rimonta sulla settima, ancora occupata dai leader della Classe WRC2, Domínguez/Peñate, che stanno gestendo ottimamente la situazione, a parte un piccolo contrattempo che ha visto l'idolo locale dimenticare sul tettuccio della propria Toyota gli occhiali da vista, con la moglie che è riuscita a recuperarne un paio di ricambio da un ottico durante la sosta tra una PS e l'altra.

In Top10 ci sono sempre anche gli altri del podio WRC2, vale a dire Greensmith/Andersson (Toyota) e Zaldivar/Der Ohannesian (Škoda), questi ultimi saliti terzi quando Bulacia/Murado (Toyota) sono stati penalizzati di 1'20" scivolando indietro.

Continuano ad aprire le danze nell'ordine di partenza i ritirati Rally1 della giornata di venrdì, con Ogier/Landais che si sono tolti la soddisfazione di vincere la PS16 'Trinidad 2' 14.82km e Katsuta/Johnston la PS17. Entrambe le formazioni Toyota, più la Hyundai di Neuville/Wydaeghe rimangono comunque nelle retrovie della classifica assoluta, dal 39° posto in giù.

Il programma di domenica vedrà i concorrenti scendere in strada per le ultime cinque PS (tre percorsi differenti con ripetizione di due); la prima è in programma alle ore 12;05 italiane.

RALLY DEL PARAGUAY - Top10 assoluta dopo la PS17

Pos. Pilota / Co-pilota
Vettura		 Tempo Totale
Penalità		 Diff. leader
Diff. precedente
1 Pajari Sami / Salminen Marko
Toyota GR Yaris Rally1 		 02:48:29.7 00:00:00.0
00:00:00.0
2 Paddon Hayden / Kennard John
Hyundai i20 N Rally1 		 02:48:53.8 00:00:24.1
00:00:24.1
3 Evans Elfyn / Martin Scott
Toyota GR Yaris Rally1 		 02:49:26.0 00:00:56.3
00:00:32.2
4 Fourmaux Adrien / Coria Alexandre
Hyundai i20 N Rally1 		 02:49:29.3 00:00:59.6
00:00:03.3
5 Solberg Oliver / Edmondson E.
Toyota GR Yaris Rally1 		 02:51:55.4 00:03:25.7
00:02:26.1
6 McErlean Joshua / Treacy Eoin
Ford Puma Rally1 		 02:52:01.7 00:03:32.0
00:00:06.3
7 Domínguez D. / Peñate Rogelio
Toyota GR Yaris Rally2 		 02:54:50.1 00:06:20.4
00:02:48.4
8 Armstrong Jon / Byrne Shane
Ford Puma Rally1 		 02:52:49.7
00:02:20.0		 00:06:40.0
00:00:19.6
9 Greensmith Gus / Andersson Jonas
Toyota GR Yaris Rally2 		 02:55:14.4 00:06:44.7
00:00:04.7
10 Zaldivar F. / Der Ohannesian M.
Škoda Fabia RS Rally2 		 02:56:03.3 00:07:33.6
00:00:48.9

 

 

 

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