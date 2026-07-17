WRC | Rally d'Estonia, PS4-7: Pajari fa settebello e controlla, Katsuta nei guai
Sami Pajari ha vinto tutte le prove speciali in programma venerdì al Rally d'Estonia. Precede Oliver Solberg e Adrien Fourmaux, mentre Elfyn Evans e soprattutto Takamoto Katsuta hanno perso molto terreno.
Già leader a metà giornata, Sami Pajari ha confermato il suo dominio nel secondo giro della giornata al Rally d'Estonia. Il finlandese ha vinto ancora tutte le speciali in programma, mostrandosi in uno stato di grazia al volante della sua Toyota.
I piloti hanno disputato le stesse tre speciali dell'inizio della giornata, con una super speciale supplementare per concludere la tappa odierna. La PS4 (Raanitsa, 21,45 km), che apriva il giro, ha visto Pajari firmare il suo quarto scratch consecutivo, con 4"5 di vantaggio su Adrien Fourmaux e 4"9 su Oliver Solberg.
Il finlandese ha così aumentato il suo vantaggio nella classifica generale, portandolo a 9"0 su Solberg e a 9"4 su Fourmaux. Al volante di una Hyundai con riparazioni di fortuna dopo un contatto contro una balla di paglia, Thierry Neuville restava quarto, con un ritardo di 17"4, davanti a Sébastien Ogier, staccato di 21"0.
Il resto del gruppo era a più di 30 secondi, con Takamuto Katsuta sesto, dopo aver preso la posizione a Josh McErlean. Esapekka Lappi era ottavo davanti a Elfyn Evans, svantaggiato dal dover aprire la strada, e Martins Sesks, penalizzato di 20 secondi a inizio giornata per aver timbrato in ritardo, in seguito alle riparazioni necessarie per aver perso una ruota durante lo Shakedown.
Nella PS5 (Karaski, 11,97 km), più tortuosa, Pajari è stato ancora il più veloce, sempre con gli stessi inseguitori: Solberg, che ha perso 2"1, e Fourmaux, a 2"3. Le posizioni di testa sono rimaste invariate nella classifica generale, ma Solberg e Fourmaux si sono ritrovati a più di dieci secondi. Evans è risalito invece al settimo posto, 0"5 davanti a Lappi.
Sami Pajari et Marko Salminen ont dominé la journée au Rallye d'Estonie.
Photo de: Toyota
La PS6 (Kanepi, 17,43 km) è stata teatro di un nuovo tempo scratch di Pajari, 3"0 davanti a Solberg e 4"0 davanti a Fourmaux, Neuville e Sesks. La speciale è stata soprattutto segnata dalla foratura di Katsuta. Il suo pneumatico anteriore sinistro è esploso in pieno rettilineo. Il giapponese ha perso quasi un minuto dai più veloci in questa speciale, ed è rientrato direttamente all'assistenza, saltando la super speciale.
Il grande vincitore di questa prova cronometrata è stato Sesks, che è risalito al sesto posto della classifica generale, 0"1 davanti a Lappi, 0"9 davanti a McErlean e 3"9 davanti a Evans. Quest'ultimo è stato superato da Sesks e Lappi, pagando ancora la sua posizione di apripista. "Abbiamo fatto quello che potevamo", ha dichiarato il leader del campionato all'arrivo della speciale.
La giornata si è conclusa con la PS7 (Elva linn, 1,72 km), una super speciale veloce tracciata nelle strade di Elva, con due giri da fare della (enorme) rotonda davanti al municipio! E' stata anche l'occasione per una gara di drift tra i piloti, ovviamente indipendente dalla classifica del rally. Pajari ha concluso la sua giornata perfetta con un nuovo miglior tempo, appena decimo davanti a Sesks e due davanti a Neuville.
Pajari ha terminato la giornata con 14"7 di vantaggio su Solberg, il cui margine su Fourmaux sarà inferiore a due secondi per iniziare la seconda giornata. Neuville accusa un ritardo più importante, di 24"0, e il belga beneficia di un vantaggio di 9"3 su Ogier.
La sesta posizione sarà molto combattuta sabato poiché quattro piloti sono racchiusi in 5"1. Sesks la occupa davanti a Lappi, McErlean ed Evans. Jon Armstrong, distanziato fin dalla prima speciale del giorno a causa di una foratura, completa la top 10.
Rally d'Estonia - Classifica dopo la PS7
|Pos.
|Pilota
|Vettura
|Tempi/Gap
|1
|S. Pajari
|Toyota
|49'43"5
|2
|O. Solberg
|Toyota
|+14"7
|3
|A. Fourmaux
|Hyundai
|+16"5
|4
|T. Neuville
|Hyundai
|+24"0
|5
|S. Ogier
|Toyota
|+33"3
|6
|M. Sesks
|Ford M-Sport
|+44"7
|7
|E. Lappi
|Hyundai
|+46"5
|8
|J. McErlean
|Ford M-Sport
|+46"6
|9
|E. Evans
|Toyota
|+49"8
|10
|J. Armstrong
|Ford M-Sport
|+1'02"4
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