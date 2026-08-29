WRC | Rally Paraguay, PS5-8: Pajari passa in testa, le forature continuano a rimescolare la classifica

Sami Pajari è passato in testa alla classifica del Rally del Paraguay dopo aver superato una prima giornata massacrante, caratterizzata da una serie di forature e incidenti che hanno stravolto la classifica di questo undicesimo evento stagionale del WRC 2026.

Il pilota della Toyota, affiancato da Marko Salminen, alla ricerca della terza vittoria dopo quelle in Estonia e in Finlandia, ha iniziato il giro pomeridiano al quarto posto assoluto, a 33"2 dalla vetta. La coppia finlandese ha subito un ritardo a causa di una perdita d’acqua sulla loro GR Yaris in mattinata, ma ha concluso la giornata come unico equipaggio Rally1 ad aver evitato i problemi agli pneumatici che hanno afflitto le prove su sterrato di venerdì.

Pajari ha approfittato delle forature e delle delaminazioni subite da Elfyn Evans e Hayden Paddon per balzare in testa, chiudendo la giornata con un vantaggio di 11"9 sul neozelandese della Hyundai, mentre Evans si trova terzo con un ritardo di 56"3 dal compagno di squadra.

Hayden Paddon, John Kennard, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Foto di: Hyundai Motorsport

A mezzogiorno Paddon era balzato a sorpresa in testa al rally al suo debutto su terra con la i20 N Rally1, approfittando del KO del suo compagno di squadra Thierry Neuville (foratura, sospensione rotta), del Campione del Mondo in carica Sébastien Ogier (due forature, sospensione rotta) e di Takamoto Katsuta (capottamento).

I problemi di Paddon sono iniziati nella PS6 'Nueva Alborada 2', quando il neozelandese ha subito una delaminazione dello pneumatico anteriore destro. Il ritardo è stato sufficiente per consegnare a Evans la leadership del rally con un margine di 0"5.

Ma il primato del pilota Toyota è durato poco, poiché il secondo passaggio attraverso la prova più lunga del rally, la 'Yerbatera 2' di 33,88 km, ha portato con sé un’altra ondata di problemi alle gomme. La posteriore destra di Evans ha iniziato a delaminarsi per poi disintegrarsi completamente, costringendo il gallese a portare la sua GR Yaris Rally1 al traguardo solo sul cerchione, scendendo in terza posizione.

Pajari, nel frattempo, ha completato la prova senza intoppi ed è stato il più veloce con un vantaggio di 0"1 sull'altro suo compagno della Toyota, Oliver Solberg. Anche Paddon ha raggiunto il traguardo con uno pneumatico posteriore sinistro delaminato, perdendo 20"8 secondi rispetto a Pajari, ma ha fatto abbastanza per mantenere il secondo posto.

Il finnico si è presentato con un margine di 12"4 nella breve super speciale serale all’Autódromo Alfredo Scheid, chiudendo il venerdì con 11"9 su Paddon.

Evans è rimasto terzo a 44"4 da Paddon, nonostante abbia subito, incredibilmente, delaminazioni degli pneumatici in entrambi i passaggi sulla 'Yerbatera'.

Hayden Paddon, John Kennard, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Foto di: Hyundai Motorsport

Adrien Fourmaux ha chiuso la giornata al quarto posto, a 1'51"3 dal leader, ma appariva visibilmente frustrato dopo aver subito una doppia foratura posteriore nella settima speciale – la stessa in cui anche Paddon ed Evans hanno subito la medesima sorte. Il francese ha comunque vinto quattro delle otto speciali del venerdì.

Josh McErleanè in Top5 dopo essere arrivato fino al secondo posto a metà mattina con 9"8 dal leader dopo la PS6, prima di fermarsi per cambiare una ruota nella PS7 e perdere più di due minuti.

Il beniamino di casa Diego Domínguez ha chiuso il venerdì al sesto posto assoluto e guida la Classe WRC2 con un vantaggio di 39"4 su Gus Greensmith, che occupa il settimo posto generale.

Solberg è risalito ottavo a 3'33"3 dalla vetta dopo il tempo perso in mattinata. La Tappa di sabato prevede altri 137,34 km distribuiti su nove PS, ma sono previste forti piogge.

Sebastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Foto di: Toyota Racing

Una serie di forature agli pneumatici ha creato una quantità insolita di problemi nella giornata inaugurale del Rally del Paraguay e il campionissimo Juha Kankunen ha dichiarato di non ricordare una giornata così movimentata come quella del venerdì in sudamerica.

Venerdì era stato indicato come il giorno più facile, date le condizioni di asciutto, ma i piloti avevano descritto le PS come una lotteria per le forature. Incredibilmente, Pajari è stato l'unico a completare le otto tratte senza bucare.

"Non era mai successo niente del genere. Ci sono state tantissime forature e vetture finite fuori gara, e in ogni PS è successo qualcosa", ha dichiarato il vice team principal della Toyota, Kankkunen.

"Di solito in Africa è così. Quindi sono un po' sorpreso di quanto sia stata impegnativa la giornata di oggi", ha commentato Solberg.

Mentre Kankkunen si è detto scioccato dal livello della situazione, diversi piloti del WRC non si sono mostrati sorpresi dal numero di cedimenti degli pneumatici.

"Purtroppo no - ha risposto il leader del campionato Evans, interrogato sulla quantità di problemi alle gomme - Non credo che sia mai andata così male. Quando è toccato a noi, dovevamo capire se continuare o cambiare la ruota".

"È stata una decisione difficile. Ovviamente, c'è stata una lunga discussione. Il mio copilota Scott era favorevole a continuare, io a fermarmi. E ho pensato più volte, durante quei 20 km, che avessimo preso la decisione sbagliata nel proseguire. Ma lui è ottimista, e alla fine è stata la scelta giusta. Quindi mi scuso per aver dubitato di lui."

Fourmaux ha aggiunto: "Sono molto contento della mia guida e del ritmo che ho tenuto nelle prove. È davvero un peccato avere pneumatici deboli e tre delaminazioni. Dispiace forare dopo aver colpito una roccia, o se la gomma è troppo usurata. È comprensibile. Ma quando le gomme sono nuove è un problema molto serio. È come giocare al casinò."

Il team principal di M-Sport-Ford, Richard Millener, ritiene che diversi fattori siano alla base dell'aumento dei guasti agli pneumatici.

"C'è stata più azione di quanto forse ci aspettassimo. Credo che gran parte del problema sia dovuto alle forature e alla delaminazione che hanno creato tutto questo trambusto. Tiene tutti con il fiato sospeso e il percorso non perdona, dato che si affronta una PS dopo l'altra. Quindi è un po' diverso da quello a cui eravamo abituati in molti rally, ma questo è un bene", ha dichiarato Millener a Motorsport.com.

"Avremmo sperato che questo problema di delaminazione fosse scomparso. Chiaramente, la difficoltà sta nel fatto che non si possono testare le gomme in tutte queste diverse località per avere le condizioni esatte, e quest'anno qui fa molto caldo e umido, e le prove speciali sono molto lunghe. È frustrante, ma a questo punto bisogna mantenere la calma e ragionarci su".

Hankook ha già aggiornato la sua mescola dura per gli pneumatici da sterrato in tempo per l'Acropolis Rally all'inizio di quest'anno, nel tentativo di ridurre il numero di delaminazioni su sterrato accidentato. In quel rally i piloti hanno ammesso che c'erano stati dei miglioramenti. La gomma morbida utilizzata questo fine settimana ha debuttato al Safari Rally Kenya all'inizio di quest'anno.

Interrogato sulle cause dei cedimenti degli pneumatici, Steven Cho di Hankook ha dichiarato: "Quello che abbiamo visto stamattina era un'usura molto maggiore di quanto ci aspettassimo, molto superiore rispetto all'anno scorso. Un'usura elevata significa che il fondo stradale è molto abrasivo e accidentato".

"I percorsi di oggi erano davvero lunghi. Con temperature più alte rispetto all'anno scorso e con le condizioni del terreno, caratterizzato da argilla molto compatta e rocce che sbucavano da sotto, gli pneumatici sono stati messi a dura prova. Noi, i piloti e i team abbiamo riscontrato che l'aggressività delle strade era maggiore di quanto chiunque si aspettasse."

"Dovremo analizzare la situazione insieme stasera. Domani dovrebbe essere un po' più facile, ma resta comunque piuttosto difficile. Sappiamo che il Paraguay è un posto difficile e credo che stiamo imparando a conoscerlo. L'anno scorso, ovviamente, eravamo qui, ma le condizioni erano molto diverse da quelle che tutti si aspettavano".

"Non mi sorprende che le gomme morbide che abbiamo visto stamattina fossero tutte usurate. Si vedeva che la gomma era completamente consumata e non c'era più nulla da fare."

"Da lì, naturalmente, si verifica la delaminazione. Dovremo esaminare più attentamente le condizioni degli pneumatici duri a partire da questo pomeriggio. Non ho ancora ricevuto notizie in merito. Ma se riscontreremo un'usura elevata, cosa che credo accadrà, penso che la delaminazione sarà dovuta all'eccessiva usura".

"La mia impressione è che i miglioramenti apportati abbiano migliorato gli pneumatici duri. Il problema principale qui è l'usura davvero elevata".