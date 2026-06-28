WRC | Ogier vince il Rally dell'Acropoli e si rilancia nel Mondiale. Neuville beffato da una doppia foratura

Sébastien Ogier, ancora lui. Il 9 volte iridato WRC ha trionfato al Rally dell'Acropoli, inanellando il secondo successo stagionale dopo un duello davvero bello con uno sfortunato Thierry Neuville.

Sébastien Ogier e il copilota Vincent Landais erano staccati di 4,1 secondi dalla coppia Hyundai formata da Neuville e Martijn Wydaeghe in vista delle ultime quattro prove di domenica. I due equipaggi non sono mai stati separati da più di 11"0 mentre un titanico duello testa a testa si svolgeva sulle durissime prove sterrate di venerdì e sabato.

Ogier è riuscito a portarsi davanti a Neuville dopo la prova d'apertura di domenica con 1"3 di vantaggio, prima che i due facessero segnare tempi identici nella Prova 15, la terzultima, preparando un finale da brividi in vista delle ultime due prove.

Dopo essere riuscito a evitare i problemi agli pneumatici sofferti dai rivali Rally1 su un percorso particolarmente duro, il dramma ha colpito Neuville nella penultima prova. Il campione del mondo 2024 ha rimediato una doppia foratura al posteriore che gli è costata 53"5, ponendo di fatto fine alle sue speranze di vittoria e a un emozionante testa a testa in un istante.

Ogier ha dominato la prova in cui Neuville ha avuto problemi, vincendola ed estendendo il suo vantaggio sul rivale della Hyundai a 54"8 prima della Power Stage. Ogier ha poi prodotto una guida straordinaria per vincere la durissima prova finale di Loutraki e conquistare il successo con 58"3s su Neuville. Si è rivelata una vittoria perfetta dopo aver conquistato il successo nella Super Sunday e nella Power Stage.

"Gli dei greci finalmente mi hanno sostenuto! È stato un weekend lungo, non c'è mai stato un momento per rilassarsi. Ho guidato nel modo più delicato possibile e ho cercato di evitare ogni pietra,” ha detto Ogier.

Neuville ha aggiunto: “In questo momento sono tra la delusione e, in qualche modo, un po' di gioia, perché la macchina va bene e ci sentiamo a nostro agio. Sensazioni contrastanti. Complimenti a Ogier, anche lui ha fatto una gara incredibile. Non sappiamo cosa sarebbe successo senza la foratura. Ma questo è il rally, in Portogallo abbiamo beneficiato della sua foratura e ora lui della nostra".

Thierry Neuville had to settle for second in Greece Photo by: Hyundai

Takamoto Katsuta di Toyota ha completato il podio al terzo posto in quello che è stato un risultato impressionante dopo essere partito secondo sulla strada nelle prove del venerdì. Il pilota giapponese è stato penalizzato dall'effetto di pulizia della strada nel corso della prima tappa, ma è riuscito a mantenere la sesta posizione al termine della tappa, nonostante una delaminazione dello pneumatico posteriore destro nella quarta prova.

Katsuta è riuscito a scavalcare il duo M-Sport-Ford composto da Josh McErlean e Martins Sesks sul puro passo, portandosi quarto sabato mattina.

Adrien Fourmaux di Hyundai era terzo all'inizio del pomeriggio di sabato dopo aver goduto di un breve periodo in testa venerdì, prima di subire una foratura all'anteriore destra nella quarta prova che lo ha fatto scivolare alle spalle di Neuville e Ogier. Fourmaux è stato tra i molti a soffrire forature, mentre le gomme dure riviste di Hankook faticavano nelle condizioni incredibilmente dure. Il francese ha subito una seconda foratura nella prova 12, che ha consegnato il terzo posto a Katsuta.

Fourmaux ha concluso il rally al sesto posto dopo aver subito altre due forature domenica.

McErlean di M-Sport-Ford è riuscito a conquistare il miglior risultato della sua carriera nel WRC con il quarto posto, dopo essere sopravvissuto a una tardiva escursione fuori strada nella penultima prova. L'irlandese ha mantenuto la posizione per 6,7s su Sami Pajari di Toyota, che ha perso quasi due minuti per un cambio ruota nella quinta prova.

Elfyn Evans si è presentato al round da leader del campionato, il che significava dover affrontare le peggiori condizioni della strada venerdì. Il gallese ha chiuso il giro d'apertura a oltre due minuti di distacco in settima posizione, ma è riuscito a risalire fino al quinto posto prima di essere colpito da una foratura nella prova 13. Una foratura lenta domenica ha ulteriormente rallentato la sua progressione, chiudendo settimo.

Evans ha mantenuto la leadership del campionato, ma il suo vantaggio di 20 punti è stato ridotto a sette su Katsuta.

Sesks di M-Sport-Ford ha conquistato l'ottavo posto dopo che Hyundai ha scelto di ritirare la vettura di Dani Sordo per ragioni strategiche prima della prova finale. Sesks è stato rallentato da problemi tecnici che gli sono costati una penalità di 3m10s per essere uscito in ritardo dall'assistenza di sabato.

Jon Armstrong di M-Sport ha offerto una delle prestazioni del weekend, arrivando fino al terzo posto venerdì prima di ottenere il suo primo miglior tempo nella quinta prova. Tuttavia, un problema al turbo ha posto fine alle sue speranze di podio venerdì pomeriggio.

Oliver Solberg ha faticato a trovare il passo dopo aver subito una foratura iniziale, prima di finire contro nella settima prova. Il vincitore di Monte Carlo ha lasciato il weekend con un solo punto della Super Sunday.

La top 10 è stata completata dal vincitore del WRC2 Robert Virves e dal suo compagno di squadra in Toksport Skoda Andreas Mikkelsen.