WRC | Rally Acropoli, PS8-11: Neuville incalzato da Ogier

Gli organizzatori del Rally dell'Acropoli hanno accorciato una prova speciale a causa del peggioramento delle condizioni stradali, temendo che sarebbe stata "troppo impegnativa", su richiesta di Sébastien Ogier.

La battaglia per la vittoria è in bilico, con Thierry Neuville della Hyundai in vantaggio di 3"7 secondi sul francese della Toyota, prima del punto di assistenza intermedio di sabato.

Le condizioni delle quattro tratte della mattinata non si sono rivelate così difficili come inizialmente temuto, con tutti gli equipaggi Rally1 che hanno completato il giro senza subire forature.

Il leader della classifica provvisoria, Neuville, ha iniziato la giornata con un vantaggio di 9"7, mentre Ogier ha conquistato due vittorie a seguire. Una volta rientrati al parco assistenza, il transalpino ha espresso il timore che le gomme dure modificate della Hankook non avrebbero resistito ai primi cinque chilometri della prova speciale di Ghymno, nona PS questa mattina e dodicesima del pomeriggio.

Il nove volte campione del mondo, non volendo che un rally si decidesse per "lotteria" in termini di forature, ha chiesto al suo team Toyota di insistere per delle modifiche prima del giro pomeridiano, che sono state approvate.

"Il primo passaggio è andato bene, ma ora ho visto le foto della prova speciale che ripeteremo. I primi cinque chilometri [della prova speciale di Ghymno] sono davvero estremi, molto più di quello che abbiamo fatto finora, con gradini enormi, pietre ovunque, molto appuntite", ha detto Ogier.

"Non vedo come le nostre gomme possano resistere a queste condizioni, quindi sarà una pura lotteria. Sono sincero con tutti. Ho chiesto anche al mio team di provare a parlare con l'organizzatore, con la FIA, per dire che questi cinque chilometri non sono accettabili".

"È troppo rischioso che le nostre gomme non resistano, è strettissimo. Non c'è un posto dove potersi fermare per cambiare la gomma forata. Sarà una follia e non mi piace quando i rally vengono decisi in questo modo. Spero che qualcuno ci ascolti."

La FIA ha poi confermato che i primi 4,5 km del Ghymno sono stati rimossi dal percorso pomeridiano.

"A seguito di un'ispezione dopo il primo passaggio della prova speciale di Ghymno, è stato riscontrato un significativo deterioramento delle condizioni stradali lungo il tratto iniziale della PS12", si legge in un comunicato della FIA.

"Di conseguenza, il direttore di gara ha deciso di accorciarla di circa 4,5 km dalla partenza. Il nuovo punto di partenza verrà comunicato tramite bollettino."

Interrogato sui commenti di Ogier prima della decisione di annullare la sezione della prova speciale, il leader del rally Neuville ha dichiarato: "Onestamente, non ho ancora abbastanza informazioni, ma di sicuro sarà una sezione difficile. Se penso solo al campionato, per me sarebbe preferibile annullarla, ma se penso solo alla vittoria è un po' una lotteria. Si vince o si perde, o non succede nulla, chi lo sa".

"Forse è un po' troppo estremo. Se si vuole lottare per la vittoria con la pura abilità di guida, è meglio annullarla."

Alla domanda se avrebbe spinto per l'annullamento: "Se qualcuno me lo chiede, darò la mia opinione, ma non spingerò per l'annullamento."

Adrien Fourmaux della Hyundai ha concluso il giro in terza posizione [+56"0], ma può considerarsi estremamente fortunato ad essere in quella posizione dopo aver evitato una sbandata nella decima speciale. Il francese ha ammesso di aver commesso un errore nella stesura delle note di gara, entrando in una curva a destra a velocità eccessiva.

La classifica, al di fuori del podio, è stata completamente stravolta con Takamoto Katsuta della Toyota e il leader del campionato Elfyn Evans che hanno iniziato a inseguire la coppia della M-Sport-Ford composta da Josh McErlean e Martins Sesks.

Katsuta ha iniziato la giornata in sesta posizione, a 23"1 da McErlean, quarto. Grazie alla sua velocità e a quella di Sesks, il primo è riuscito a superare il lettone, portandosi in quinta posizione dopo la prima speciale del mattino.

L'attacco di Katsuta è continuato con la vittoria su McErlean nella nona speciale, che gli ha permesso di chiudere il giro in quarta posizione assoluta.

Anche Evans, partito sesto e libero dal compito di spazzare la strada che lo aveva rallentato venerdì, ha iniziato a recuperare terreno. Il leader del campionato è riuscito a sfoderare una prestazione nettamente superiore, che ha permesso al gallese di superare Sesks e di conquistare la sesta posizione alla sosta di mezzogiorno.

McErlean ha mantenuto la quinta posizione, ma l'irlandese, che aveva la meglio sul compagno di squadra Sesks, ha preceduto Evans di soli 8"5. Il pilota M-Sport più veloce della mattinata è stato Jon Armstrong, che ha impressionato nonostante partisse secondo dopo essere rientrato in gara in seguito al ritiro di venerdì per un problema al turbo.

Sesks ha concluso il giro in settima posizione, davanti alla terza Hyundai ufficiale guidata da Dani Sordo, che ha dimostrato un ritmo decisamente migliore rispetto a venerdì.

A completare la top 10 troviamo Sami Pajari della Toyota, che è riuscito a evitare un testacoda nella decima prova speciale, e Andreas Mikkelsen, leader della classe WRC2. Oliver Solberg è rientrato in gara dopo che un guasto al cambio gli ha impedito di recuperare dall'uscita di pista nella settima prova speciale di venerdì.