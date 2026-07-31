WRC | Rally Finlandia, PS1-5: Ogier subito davanti, poi Fourmaux. Lappi KO

Come se il tempo non fosse passato. Sébastien Ogier e Julien Ingrassia sono tornati a correre insieme un evento del WRC proprio questo fine settimana, al Rally di Finlandia, e hanno regalato subito un flashback difficile da raccontare.

L'equipaggio che insieme ha vinto 8 titoli iridati ha chiuso il giro mattutino della prima tappa in testa alla classifica generale dopo aver vinto 3 delle 4 prove disputate oggi (una era stata svolta ieri sera, la prova spettacolo, vinta da Adrien Fourmaux).

Il binomio transalpino ha ricordato cosa sono stati insieme: l'incubo di tutti gli altri. Va detto, anche Vincent Landais si è ritagliato un ruolo assai importante accanto a Ogier, ma la coppia storica non può che riportare a galla ricordi indelebili per tutti coloro che hanno i rally nel sangue.

Séb e Julien hanno inflitto 5"3 di gap ad Adrien Fourmaux, primo degli inseguitori e unico pilota Hyundai rimasto in Top 10 dopo il ritiro di Esapekka Lappi e l'incidente che ha visto protagonista Thierry Neuville. Il francese, dopo una lotta intestina con il belga, si è tolto la soddisfazione di superare Pajari proprio nella PS5, quella prima del Service di metà giornata, mostrando come la i20 sia - almeno su terra - una macchina ancora competitiva.

Lo stava dimostrando anche Neuville, ma il campione del mondo 2024 ha commesso un errore nell'ultima prova della mattina, rompendo la sospensione anteriore sinistra dopo aver perso il controllo della sua vettura per pochi secondi e aver sbattuto contro un arbusto. Neuville è riuscito poi a recuperare la giusta direzione e a concludere la prova, perdendo circa 1 minuto e mezzo. Questo, però, lo ha portato a uscire dalla top 10 e a perdere l'occasione di portare a casa un altro risultato importante.

E' andata peggio a Esapekka Lappi, uscito ad alta velocità dopo 800 metri dal via della PS4. Il finlandese ha anticipato troppo l'ingresso in una curva sinistrorsa, scivolando verso l'esterno. A quel punto, dopo aver colpito un albero, la sua Hyundai i20 N Rally1 ha iniziato a capottare, finendo la sua evoluzione nel bosco, sul tettuccio. Fortunatamente sia il pilota che la navigatrice, Enni Malkonen, sono usciti illesi dalla vettura.

Sami Pajari, dopo il primo successo nel WRC arrivato in Estonia, si trova al terzo posto a 2"7 da Fourmaux. Il finlandese ha perso il secondo posto proprio al termine della mattinata, ma rimane in piena corsa per la posizione d'onore e anche per il successo. Il rally, in fondo, è solo agli albori.

Fuori dal podio Oliver Solberg, terzo a 11"8 dalla testa e a 3"8 dal terzo posto. Ma la lotta per il podio è assai aperta, perché Elfyn Evans è quinto a 2"3 dal norvegese e a 6"1 dal terzo posto.

Takamoto Katsuta, invece, è già a quasi mezzo minuto dal leader e questa è una notizia, perché negli ultimi anni il giapponese era spesso riuscito a fare bene in terra finlandese. 27"4 di ritardo dopo appena 5 prove non sono un buon inizio per lui.

Martins Sesks è il pilota M-Sport più veloce e lo troviamo al settimo posto, non lontano da Katsuta. Dietro di lui c'è Joshua McErlean, ottavo con la prima Ford Puma ufficiale. La seconda, quella di Jon Armstrong, è finita fuori strada nella PS3.

Per quanto riguarda il WRC2, c'è un assolo di piloti finlandesi nelle prime tre posizioni. Eppure la lotta per la vittoria è più che mai aperta: i primi 4 sono racchiusi in soli 2"1. Robert Virves, estone, ha perso la prima posizione proprio nella PS5, passando dalla vetta al quarto posto di classe.

Ne hanno approfittato Roope Korhnonen, nuovo leader, davanti a Teemu Suninen (a 6 decimi dalla testa) e Mikko Heikkila a 1" dal connazionale. Buona gara di Giovanni Trentin. Il pilota italiano è decimo di classe, a poco meno di mezzo minuto dal leader di classe.