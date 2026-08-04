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WRC Rally d'Arabia Saudita

WRC | La FIA fissa a metà settembre la deadline per il Rally d'Arabia Saudita

Una decisione sull'eventuale svolgimento della gara conclusive del WRC in Arabia Saudita sarà presa entro metà settembre, secondo la FIA, che sta monitorando attentamente gli eventi in Medio Oriente.

Tom Howard
Tom Howard
Pubblicato:
Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Foto di: TOYOTA GAZOO Racing

Il WRC dovrebbe disputare il suo finale di stagione in Arabia Saudita (11-14 novembre), ma questa gara è tra una serie di eventi motoristici in Medio Oriente che affrontano un momento di grande incertezza nel contesto del conflitto in corso in Iran.

La situazione si è ulteriormente complicata quando un cessate il fuoco concordato tra Iran e Stati Uniti è crollato questo mese, con entrambe le parti che hanno ripreso gli attacchi nella regione e le navi commerciali che continuano ad evitare lo Stretto di Hormuz per timore di attacchi missilistici.

La scorsa settimana, il WEC ha annunciato che la 1812 km del Qatar, già riprogrammata e fissata per il 24 ottobre, che avrebbe dovuto essere seguita dal tradizionale finale in Bahrain il 7 novembre, sarà sostituita rispettivamente da Barcellona (18 ottobre) e Monza (7 novembre).

Questo ha fatto seguito all'annuncio che il Sepang International Circuit, in Malesia, ospiterà dal 2 al 4 ottobre il Gran Premio del Bahrain, rinviato dopo che era stato originariamente previsto per aprile. Deve ancora essere presa una decisione invece sui round di fine stagione della F1 in Qatar (27-29 novembre) ed Abu Dhabi (4-6 dicembre).

La FIA, inoltre, sta monitorando attentamente la situazione in Medio Oriente in relazione al finale di stagione del WRC in Arabia Saudita.

"Al momento, stiamo lavorando a stretto contatto con il promoter per cercare di trovare la miglior strada da seguire. Come tutti sappiamo, questa situazione può cambiare molto rapidamente, e anche se un giorno prendiamo una decisione positiva, può comunque accadere che la settimana successiva la situazione sia cambiata. Attualmente ne stiamo discutendo davvero attivamente anche con i team e i costruttori, perché sulla base di quanto accaduto in altri campionati sappiamo che questo può diventare anche un vincolo", ha detto Emilia Abel, road sport director della FIA, al Rally di Finlandia.

"Un momento intorno a metà settembre sarebbe quello giusto per prendere una decisione, perché ovviamente stiamo lavorando anche con la logistica del campionato".

Quando le è stato domandato se fossero in preparazione piani di emergenza per sostituire il Rally d'Arabia Saudita qualora l'evento non potesse svolgersi, la Abel ha aggiunto: "Per il momento, stiamo ancora lavorando duramente affinché si svolga, per attenerci al calendario attuale, per rispetta anche le scelte che hanno fatto i concorrenti del WRC2. Quindi non è così semplice, e sappiamo tutti quanto sia lungo il tempo necessario per preparare un evento WRC".

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