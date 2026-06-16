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Super Formula

Buone notizie per Kalle Rovanpera: è pronto a tornare a correre dopo i problemi di salute

Il 2 volte iridato di WRC è pronto a tornare a correre: si preparerà per riprendere la sua carriera a partire dal 2027.

Tom Howard
Tom Howard
Pubblicato:
Kalle Rovanpera, Kids com Team KCMG

Kalle Rovanpera ha ricevuto il via libera per riprendere la sua carriera nel mondo dei motori, dopo che motivi di salute avevano costretto il due volte campione del mondo di rally a rinviare i suoi piani di partecipare alla stagione 2026 della Super Formula.

Rovanpera era pronto a compiere un sensazionale passaggio a tempo pieno dal rally alle monoposto, in collaborazione con la Toyota quest'anno, prima che un problema di salute non reso noto lo spingesse a ritirarsi dalla Super Formula a marzo.

Il venticinquenne ha avuto un inizio difficile nel suo passaggio alle monoposto della categoria giapponese, dovendo rinunciare ai test post-stagionali della Super Formula dello scorso dicembre a causa di una vertigine parossistica posizionale benigna, che compromette l'equilibrio e la vista attraverso l'orecchio interno.

Da allora Rovanpera si è concentrato sul recupero e ha collaborato con il KHU, l'istituto finlandese per lo sport ad alte prestazioni con sede a Jyväskylä, che ora gli ha dato il via libera per tornare in pista.

Toyota ha rilasciato una dichiarazione in cui aggiorna sulle condizioni di Rovanpera, confermando che il finlandese ha ripreso l'allenamento fisico ed è ora in grado di pianificare un "ritorno graduale alla guida". L'obiettivo è tornare alle competizioni nel 2027.

"Il due volte campione del mondo di rally FIA Kalle Rovanpera è pronto a continuare a inseguire i suoi sogni agonistici in collaborazione con Toyota Gazoo Racing dopo aver compiuto notevoli progressi nel suo recupero nelle ultime settimane", si legge nella dichiarazione della Toyota.

Kalle Rovanpera

Kalle Rovanpera

Foto di: Masahide Kamio

"Da quando la sua partecipazione alla Super Formula in questa stagione è stata sospesa per motivi di salute, Kalle si è preso del tempo per riprendersi e concentrarsi sulla sua salute. Con il recupero che procede bene, ha già ripreso l'allenamento fisico e ora può guardare avanti verso un ritorno graduale alla guida".

"Per favorire il suo recupero, Kalle ha lavorato a stretto contatto con il KHU, l'istituto finlandese per lo sport ad alte prestazioni con sede a Jyväskylä. Noto soprattutto per il sostegno agli atleti della squadra olimpica e nazionale finlandese, il KHU ha fornito competenze scientifiche per ottimizzare il recupero e l’allenamento di Rovanpera e ora gli ha dato il via libera per tornare in pista".

“Insieme, Kalle e TGR stanno ora pianificando le prossime fasi del suo programma agonistico con l’obiettivo di tornare alle competizioni nel 2027 e rilasceranno ulteriori comunicati a tempo debito”.      

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