WRC | Rally Acropoli, PS12-13: Neuville ed Ogier pronti alla resa dei conti

Thierry Neuville entrerà nella tappa decisiva del Rally dell'Acropoli con un vantaggio di 4"1 su Sebastien Ogier dopo un intenso duello testa a testa nelle prove sterrate di sabato .

Il pilota della Hyundai ha iniziato la tappa di sabato, composta da sei prove, con un vantaggio di 9"7 sulla Toyota di Ogier, ma quel margine è stato messo seriamente sotto pressione.

Il quartetto di prove del mattino non è stato così punitivo per le auto e gli pneumatici come si temeva inizialmente, il che ha contribuito a creare le condizioni per una battaglia entusiasmante tra Neuville e Ogier.

Il duello è stato altalenante per tutta la mattinata, con Neuville che ha conservato il comando per 3"7 in vista delle due prove del pomeriggio.

Il peggioramento delle condizioni della strada ed i timori che i rinnovati pneumatici duri Hankook potessero faticare a reggere l’inizio roccioso della PS12 hanno portato gli organizzatori del rally ad accorciarla di 4,5 km per ridurre il rischio di forature. La richiesta di accorciare la prova è stata guidata da Ogier.

Neuville ha dato una risposta straordinaria ad Ogier nella prova rivista, guadagnando 7"1 sul nove volte campione del mondo e portando il suo vantaggio a 10"1.

"Ho disputato una buona prova. La macchina funzionava in modo straordinario. Era super veloce e mi stavo davvero divertendo”, ha detto Neuville.

Sebastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

Ogier ha ammesso di non poter fare nulla contro il ritmo di Neuville nella prova. Tuttavia, nell’ultima prova di sabato (Menalo Mt 2), Ogier ha prodotto uno sforzo straordinario per battere il tempo di Neuville di 6"7 e ridurre il distacco a 4"1 in vista delle ultime quattro prove di domenica.

Neuville ha toccato un argine nella prova e ha affrontato un rientro nervoso all’assistenza, con una perdita di liquido refrigerante dalla sua i20 N.

Nel frattempo, la lotta per il terzo posto ha preso un’altra piega. Adrien Fourmaux della Hyundai ha iniziato la giornata in una comoda terza posizione e sembrava destinato a concluderla in zona podio, aspettando solo di capitalizzare eventuali sfortune ai danni di Neuville e Ogier.

Ma Fourmaux ha incontrato problemi nella PS12, quando è stato costretto ad accostare per sostituire il pneumatico anteriore destro forato. La sosta è costata al pilota Hyundai più di due minuti, facendolo uscire dalle posizioni da podio e scendere al sesto posto.

La foratura di Fourmaux ha consegnato il terzo posto a Takamoto Katsuta della Toyota (+2'17"0). Katsuta aveva iniziato la tappa di sabato in sesta posizione, ma è riuscito a balzare davanti al duo M-Sport-Ford composto da Josh McErlean e Martins Sesks.

Tuttavia, Fourmaux è riuscito a recuperare fino al quarto posto (+3'00"6s) dopo che il leader del campionato Elfyn Evans è stato costretto a fermarsi e cambiare la gomma anteriore destra forata nell’ultima prova della giornata.

Evans ha perso quasi due minuti per sostituirla, retrocedendo dal quinto al settimo posto (+4'43"1).

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

“Succede, è arrivato in modo del tutto inaspettato ma lo sgonfiamento è stato molto improvviso. Ho davvero rischiato di fare un incidente, perché è successo proprio davanti ad una curva, ma tutto ok,” ha detto Evans.

Con McErlean di M-Sport al quinto posto, Sami Pajari della Toyota è risalito dal nono al sesto posto (+4'35"6) sabato, approfittando delle forature subite da Evans e da Dani Sordo della Hyundai nella PS13.

Frustrato dalla difficoltà a trovare velocità venerdì, Sordo si è ripreso sabato. Il veterano del WRC, al volante della terza i20 N Rally1, ha offerto una prestazione molto più solida prima che uno sgonfiamento dello pneumatico anteriore destro lo colpisse nell’ultima prova della giornata.

Sordo è riuscito a proseguire e ad evitare di doversi fermare per cambiare la ruota, ma ha perso più di un minuto, scivolando all’ottavo posto assoluto (+5'17"8s).

Il leader della classe WRC2, Andreas Mikkelsen, ha continuato a impressionare, mantenendo il nono posto e il comando della classe con 13"9 di vantaggio su Robert Virves.

Si è rivelata una giornata difficile per Sesks di M-Sport, perplesso dalla sua mancanza di velocità dopo aver concluso la tappa di venerdì al quinto posto.

Joshua Mcerlean, Eoin Treacy, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: M-Sport

La mancanza di passo del lettone ha fatto scendere il pilota Ford al settimo posto entro l’assistenza di metà giornata, ma il peggio doveva ancora arrivare, poiché la sua Ford Puma ha faticato a rimettersi in moto ed è uscita dall’assistenza con 19 minuti di ritardo, incorrendo in una penalità di 3'10". Sesks è rientrato all’ultima assistenza della giornata in 11° posizione.

Il contendente al titolo Oliver Solberg è rientrato in gara dopo essere uscito di scena per un incidente nella settima prova di venerdì, ma il vincitore di Monte Carlo ha concluso la giornata fuori dalle posizioni che assegnano punti. Jon Armstrong della M-Sport ha nuovamente attirato l’attenzione con il suo ritmo, dopo essere rientrato anche lui in rally in seguito al guasto al turbo di ieri.