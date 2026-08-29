WRC | Rally Paraguay, PS9-12: Pajari gestisce, Fourmaux punta al podio
Mattinata tranquilla dove le attese piogge non si sono fatte vedere sulle tratte: l'alfiere di Toyota rimane al comando davanti alla Hyundai dell'ottimo Paddon, inseguito da Evans, a sua volta minacciato dal francese che è tra i più veloci. Rimonta Solberg, Domínguez sempre leader WRC2 in Top10.
Sami Pajari, Marko Salminen, Toyota Gazoo Racing WRT2 Toyota GR Yaris Rally1
Foto di: Toyota Racing
Sami Pajari e Marko Salminen sono ancora in testa al Rally del Paraguay, undicesimo evento stagionale del WRC 2026 che prosegue con la temuta Tappa 2, formata da 9 Prove Speciali.
Dopo l'ecatombe di forature e cedimenti delle gomme Hankook che hanno rimescolato le carte nella Tappa 1, il grande timore di questa mattina era legato al meteo, con piogge date come spauracchio per tutti, dopo che nella notte una bufera si è abbattuta sul Parco Assistenza, causando danni a diverse strutture dei team, i quali hanno preparato le rispettive vetture con assetti da bagnato.
In realtà, all'alba le strade sterrate del sudamerica si sono mostrate solamente bagnate o umide, ma senza grandi quantità di fango; con il cielo a tratti nuvoloso e anche assolato, da questo punto di vista non si sono verificate problematiche e pure con le coperture coreane per ora non si sono registrati ulteriori danni, fortunatamente.
Dopo i ritiri nella giornata di venerdì, sono tornate in azione le Toyota di Ogier/Landais e Katsuta/Johnston, più la Hyundai di Neuville/Wydaeghe, ai quali spetta l'ingrato compito di entrare in strada per primi nell'ordine e tutti attualmente nelle posizioni più arretrate per ovvi motivi.
Il Campionissimo Ogier si è tolto la soddisfazione di aggiudicarsi la PS12 'Trinidad 1' (14.82km), mentre la coppia Pajari/Salminen si è limitata a gestire con grande attenzione la situazione, evitando rocce e rischi, mantenendo la loro Toyota davanti alla Hyundai di Paddon/Kennard, i quali inseguono a 22"8 senza sbavature.
Hayden Paddon, John Kennard, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1
Foto di: Hyundai Motorsport
Terzi Evans/Martin con la seconda Toyota sul podio, vittoriosi nella PS9 'Bella Vista 1' (21.15km) e col mirino puntato sul secondo posto, dal quale distano però 32"7, ma a loro volta minacciati dalla Hyundai degli ottimi Fourmaux/Coria, primi nella PS10 'Bella Vista Sur 1' (10.95km) e nella successiva PS11 'Hohenau 1' (19.40km) - e secondi dietro Ogier nella PS12 - i quali hanno 3128 da recuperare per salire sull'ultimo gradino del podio.
Nel frattempo, con un margine di oltre 1 minuto e mezzo dalla i20 N, troviamo McErlean/Treacy in Top5 alla guida della loro Ford, mentre alle loro spalle stanno risalendo con pazienza Solberg/Edmondson che hanno rimesso in sesta posizione la loro Toyota e hanno 35"6 di ritardo dalla Puma di M-Sport.
In Top10, dal 7° al 9° posto, restano anche i piloti della Classe WRC2, ancora capitanati dalla Toyota di Domínguez/Peñate, sempre leader con oltre 40" nei confronti della Yaris Rally2 di Greensmith/Andersson, i quali hanno un vantaggio simile su quella di Bulacia/Murado.
Alle loro spalle, sta cercando di rimontare la Ford Puma di Anderson/Byrne, il cui tempo di gara vede l'aggiunta di 2'20" di penalità che li ha fatti scivolare inizialmente fuori dai primi 10, ma con la possibilità di recuperare altro terreno nel pomeriggio, quando verrano replicate le medesime prove appena concluse, con l'aggiunta della Super Speciale spettacolo 'Encarnacion Costanera' da 3.10km.
RALLY DEL PARAGUAY - Top10 Assoluta dopo la PS12
|Pos.
|Pilota / Co-pilota
Vettura
|Tempo Totale
Penalità
|Diff. leader
Diff. precedente
|1
|Pajari Sami / Salminen Marko
Toyota GR Yaris Rally1
|02:07:16.7
|00:00:00.0
00:00:00.0
|2
|Paddon Hayden / Kennard John
Hyundai i20 N Rally1
|02:07:39.5
|00:00:22.8
00:00:22.8
|3
|Evans Elfyn / Martin Scott
Toyota GR Yaris Rally1
|02:08:12.2
|00:00:55.5
00:00:32.7
|4
|Fourmaux Adrien / Coria Alexandre
Hyundai i20 N Rally1
|02:08:44.0
|00:01:27.3
00:00:31.8
|5
|McErlean Joshua / Treacy Eoin
Ford Puma Rally1
|02:10:18.8
|00:03:02.1
00:01:34.8
|6
|Solberg Oliver / Edmondson E.
Toyota GR Yaris Rally1
|02:10:54.4
|00:03:37.7
00:00:35.6
|7
|Domínguez D. / Peñate Rogelio
Toyota GR Yaris Rally2
|02:11:32.6
|00:04:15.9
00:00:38.2
|8
|Greensmith Gus / Andersson Jonas
Toyota GR Yaris Rally2
|02:12:06.6
|00:04:49.9
00:00:34.0
|9
|Zaldivar F. / Der Ohannesian M.
Škoda Fabia RS Rally2
|02:13:18.6
|00:06:01.9
00:01:12.0
|10
|Armstrong Jon / Byrne Shane
Ford Puma Rally1
|02:13:42.5
00:02:20.0
|00:06:25.8
00:00:23.9
Condividi o salva questo articolo
Ultime notizie
Salone di Torino 2026, i marchi e le auto presenti
MotoGP | Marquez è sempre il riferimento ad Aragon, ma questo Bezzecchi può minare le sue certezze
MotoGP | Martín: "Il quinto posto è più di quanto mi aspettassi prima della gara"
MotoGP | Acosta: "La lotta con Martin è stata una perdita di tempo per entrambi"
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Top Comments