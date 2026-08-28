WRC | Rally Paraguay, PS1-4: Paddon al comando da superstite in una mattinata da incubo

Hayden Paddon e John Kennard sono a sorpresa al comando del Rally del Paraguay, apertosi con quattro durissime Prove Speciali che hanno già iniziato a mietere vittime illustri tra i partenti di questo undicesimo evento stagionale del WRC 2026.

Le strade sterrate del sudamerica non hanno lasciato scampo fin dai primi metri e ben lo sanno Takamoto Katsuta e Sébastien Ogier: il giapponese si è capottato nella PS1 'Cambyreta 1' (24,65km) alzando subito bandiera bianca, il francese prima è rimasto attardato dalla posteriore destra K.O. e poi ha commesso un errore nella PS2 'Nueva Alborada 1' (15,66km) colpendo la banchina a bordo strada dopo un salto, rompendo sia la gomma anteriore sinistra che il braccetto della sospensione, procedendo quindi a rilento per le restanti tratte e fermandosi prima della PS4 'Autodromo 1' (2,5km).

Le speranze della Toyota sono quindi state riposte tutte su Oliver Solberg, vincitore delle prime due PS, ma nella terza - la 'Yerbateras 1' (34,08km) - ha sbagliato la svolta ad un bivio rimanendo bloccato sulla banchina a motore spento, attendendo quindi l'aiuto del pubblico che ha spinto la sua Yaris nuovamente in strada. Come se non bastasse, poco dopo anche lui ha patito il cedimento di una gomma che lo ha fatto scendere indietrissimo in classifica (+4'00"8).

Le cose non sono andate meglio in casa Hyundai: Thierry Neuville ha forato la posteriore sinistra nella PS1 e il battistrada delaminato gli ha danneggiato anche la sospensione senza poter continuare.

Adrien Fourmaux è dunque diventata la prima punta della Casa coreana, ma anche lui si è trovato con una ruota a terra nella PS3, vinta dalla Hyundai di Paddon/Kennard, che ora guidano il rally con 23"9 di vantaggio sulla Ford di McErlean/Treacy, al momento l'unica Puma rimasta in gara per un risultato.

Questo perché Jon Armstrong ha bucato l'anteriore destra nella PS3 e, non contento, ha continuato a spingere finendo col girarsi e sbattere rovinando l'anteriore della sua vettura griffata M-Sport, terminando la giornata indietrissimo.

Pur perdendo secondi preziosi nella PS3 per una foratura lenta, Evans/Martin si trovano sul podio virtuale a +26"7 dalla vetta con la terza Toyota, seguiti a +0"6 dai compagni Pajari/Salminen, che hanno accusato una perdita d'acqua nelle prove iniziali dovendo quindi guidare senza forzare, ma riuscendo a gestire la situazione fino alla sosta di metà giornata.

La strage generale di pneumatici consente a Domínguez/Peñate di salire pian piano fino alla Top5 assoluta al volante della Yaris Rally2 con cui sono davanti a tutti in Classe WRC2, dove si sono registrati ulteriori colpi di scena che poi illustreremo.

Fourmaux/Coria occupano la sesta piazza (+1'44") a metà di una giornata che li ha visti prima perdere qualche secondo nella PS2 quando si sono trovati davanti la Toyota di Ogier lenta per la ruota a terra, poi togliendosi almeno la soddisfazione di mettere la loro Hyundai davanti a tutti nella PS4 spettacolo, superando la Ford di Armstrong/Byrne (+1'48"1).

In Top10 abbiamo così altri concorrenti di WRC2, tutti armati di Toyota, ossia Greensmith/Andersson, Bulacia/Murado e Bestard/Diaz, ma tutti tra i 27" e il minuto di ritardo nei confronti dei leader della categoria.

Tornando a quelli che hanno avuto noi in WRC2, va segnalato che la Škoda di Zaldivar/Der Ohannesian ha perso terreno nelle PS1 e PS4, nella prima tratta Cachón/Rozada si sono ribaltati demolendo la loro Toyota, e pure Virves/Viilo (Škoda) non hanno avuto scampo con le forature.

Anche le Lancia di Gryazin/Aleksandrov e Rossel/Dunand hanno subìto la medesima sorte della maggior parte dei concorrenti finendo nelle retrovie della categoria.

Ora pausa pranzo e rally che ricomincerà alle ore 19;19 italiane con la ripetizione delle quattro Speciali appena concluse, sempre nello stesso ordine.

RALLY DEL PARAGUAY - TOP10 dopo la PS4

Pos. Pilota / Co-pilota

Vettura Tempo totale Diff. leader

Diff. precedente 1 Paddon Hayden / Kennard John

Hyundai i20 N Rally1 00:44:22.2 00:00:00.0

00:00:00.0 2 McErlean Joshua / Treacy Eoin

Ford Puma Rally1 00:44:46.1 00:00:23.9

00:00:23.9 3 Evans Elfyn / Martin Scott

Toyota GR Yaris Rally1 00:44:48.9 00:00:26.7

00:00:02.8 4 Pajari Sami / Salminen Marko

Toyota GR Yaris Rally1 00:44:55.4 00:00:33.2

00:00:06.5 5 Domínguez D. / Peñate Rogelio

Toyota GR Yaris Rally2 00:45:51.7 00:01:29.5

00:00:56.3 6 Fourmaux Adrien / Coria Alexandre

Hyundai i20 N Rally1 00:46:06.2 00:01:44.0

00:00:14.5 7 Armstrong Jon / Byrne Shane

Ford Puma Rally1 00:46:10.3 00:01:48.1

00:00:04.1 8 Greensmith Gus / Andersson Jonas

Toyota GR Yaris Rally2 00:46:18.0 00:01:55.8

00:00:07.7 9 Bulacia Marco / Murado José

Toyota GR Yaris Rally2 00:46:29.9 00:02:07.7

00:00:11.9 10 Bestard Augusto / Diaz Jose

Toyota GR Yaris Rally2 00:46:53.2 00:02:31.0

00:00:23.3