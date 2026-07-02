WRC | Project Rally One svela la forma della sua WRC27

La prima operazione di preparazione a impegnarsi nei regolamenti 2027 del World Rally Championship si sta preparando a testare la sua sfidante WRC27 ad agosto, in vista dell'imminente cambiamento del prossimo anno nella massima categoria dei rally.

Fondata dall’esperto ingegnere del motorsport Lionel Hansen, dall’ex direttore rally della FIA e boss di Citroen WRC Yves Matton e da Prospeed, Project Rally One ha annunciato lo scorso dicembre i piani per progettare, costruire e omologare una vettura con specifiche WRC27 per l’inizio del prossimo ciclo regolamentare del campionato.

Il WRC permetterà ai preparatori di diventare costruttori con i nuovi regolamenti tecnici, con Project Rally One e la spagnola RMC Motorsport come prime realtà a impegnarsi nelle nuove regole.

Project Rally One ha lavorato intensamente alla sua nuovissima sfidante per il 2027, con l’assemblaggio della prima vettura che dovrebbe essere completato il mese prossimo in vista del suo primo test ad agosto. Subordinatamente al completamento con successo di tutte le tappe di sviluppo sia su sterrato sia su asfalto, l’assemblaggio delle prime due vetture è previsto entro la fine dell’anno.

"La prima fase del progetto, incentrata sugli studi tecnici e sulla progettazione del veicolo, è stata ora completata con successo in linea con i nostri obiettivi”, si legge in un documento di aggiornamento sui progressi di giugno del team, che includeva rendering della vettura proposta.

“Il primo telaio tubolare, costruito per l’omologazione 2027, è attualmente nella fase finale di produzione prima della validazione tecnica da parte della FIA.

The car is yet to undergo FIA homologation Photo by: Project Rally One

“Allo stesso tempo, la produzione dei primi componenti per la vettura di sviluppo è ben avviata, con tutte le parti rimanenti che saranno consegnate a breve. L’assemblaggio del primo veicolo, costruito secondo la specifica tecnica finale FIA Rally1/WRC27, inizierà il mese prossimo.

“La priorità durante questa fase sarà convalidare l’affidabilità di ogni componente su superfici diverse prima di proseguire con la messa a punto e l’ottimizzazione del veicolo per raggiungere il livello di prestazioni desiderato.

“I prossimi sei mesi saranno cruciali per il successo del progetto Rally One. Rispettare un programma di sviluppo impegnativo sarà essenziale per garantire che la vettura sia pronta a competere al massimo livello secondo i nuovi regolamenti FIA. L’intero team è pienamente impegnato nel raggiungere questo obiettivo e nel preparare il progetto al suo debutto competitivo all’inizio della stagione 2027.”

L’aggiornamento sui progressi del team ha inoltre rivelato la composizione della sua organizzazione, che comprende 17 specialisti impegnati nella progettazione e nello sviluppo. Alain Penasse, ex team manager WRC di Hyundai dal 2013 al 2021, è responsabile della gestione sportiva e della strategia, nonché della preparazione dell’ingresso del team nel WRC.

Jeremy Chevallereau coordina tutti gli aspetti tecnici del progetto, lavorando a stretto contatto con partner, fornitori e subappaltatori. Florent Biard dirige l’ufficio progettazione e lo sviluppo del veicolo, supportato dagli ingegneri, progettisti, disegnatori e tecnici di Faster Racing.

Nel frattempo, il rinomato ex progettista di vetture WRC per Peugeot, Citroen e Volkswagen Jean-Claude Vaucard è stato ingaggiato per fornire una visione d’insieme come consulente tecnico principale.