WRC | Acropoli, PS2-4: Neuville approfitta della foratura di Fourmaux e si prende la vetta

Thierry Neuville ha portato la sua Hyundai in testa al Rally dell'Acropoli al termine di un giro mattutino molto duro, che ha inflitto una serie importante di forature agli equipaggi.

Il campione del mondo 2024 e due volte vincitore in Grecia ha chiuso il giro inaugurale sullo sterrato con 11"0 di vantaggio sulla Toyota di Sebastien Ogier, mentre Jon Armstrong ha impressionato mantenendo il terzo posto, a 21"2 dalla vetta con la Ford della M-Sport.

Il nove volte campione del mondo Ogier ha mantenuto la leadership nella notte, dopo aver vinto la super speciale di giovedì sera, ma il francese ha perso il vantaggio nella prima prova su ghiaia venerdì mattina.

Sfruttando al massimo il vantaggio della sua posizione nell'ordine di partenza, Adrien Fourmaux si è aggiudicato la prova d'apertura per 0"1, precedendo la Hyundai gemella di Neuville, con Ogier che ha perso 2.2s. È stato però sufficiente perché Neuville prendesse la testa del rally con un margine di 0"7 su Fourmaux, mentre Ogier è sceso al terzo posto.

Il periodo di Neuville in testa è durato poco, poiché il compagno di squadra Fourmaux ha dominato la terza prova, precedendo il belga di 1"9. Fourmaux sembrava destinato a guidare al service di metà tappa, ma una foratura all'anteriore destra nella successiva prova di "Stiri" è costata al francese ben 31"4 e lo ha fatto scendere dal primo al quarto posto.

Lo sfortunato problema di gomme di Fourmaux ha consegnato la leadership a Neuville, mentre gli equipaggi si dirigevano al service remoto di mezzogiorno.

"Alla fine ero piuttosto al limite con le gomme", ha detto Neuville. "Sarei dovuto partire con sei gomme nuove questa mattina, sarebbe stato meglio. Il fondoi è incredibilmente sconnesso".

La mattinata di Armstrong è stata una delle storie più notevoli. Il nordirlandese ha fatto segnare il terzo tempo sulla "Parnassos Mt" e ha eguagliato il tempo di Neuville sulla "Stiri", salendo al terzo posto assoluto, a 7"1 da Ogier.

"A dire il vero abbiamo fatto una prova piuttosto buona", ha detto Armstrong a fine giro. "La prova è insidiosa e diventa un po' più sconnessa verso la fine. Ho solo cercato di concentrarmi sull'essere pulito ed ottenere molta trazione. Abbiamo solo cercato di sfruttare la nostra posizione su strada".

Ogier ha puntato ancora una volta il dito contro le gomme dopo una mattinata dominata da impatti con le rocce, delaminazioni e gestione degli pneumatici. Gli equipaggi utilizzano questo weekend una mescola dura rivista di Hankook.

"È pura fortuna, una lotteria. Gli pneumatici non sono preparati per queste condizioni", ha detto Ogier.

Si è rivelato un inizio incoraggiante del rally per M-Sport, che ha capitalizzato il vantaggio della sua posizione nell'ordine di partenza. Josh McErlean e Martins Sesks sono sopravvissuti alla mattinata portando tre M-Sport Ford Puma nelle prime sei posizioni assolute. McErlean è quinto, a 36"8 dalla vetta, con Sesks sesto nonostante preoccupazioni per gli pneumatici dopo la prova finale del giro.

Sami Pajari della Toyota è settimo dopo una strana perdita di potenza sulla "Stiri", mentre Takamoto Katsuta ha raggiunto la zona di montaggio pneumatici in ottava posizione dopo una delaminazione della gomma posteriore destra.

Il leader del campionato Elfyn Evans è stato severamente penalizzato dal dover aprire la strada e ha chiuso il giro in nona posizione, a 1'18"6 dalla vetta.

"La mattinata in generale è stata molto peggiore di quanto ci aspettassimo, e ci aspettavamo che fosse dura", ha detto Evans. "La pulizia della strada è stata orrenda, con questi massi enormi sui tornanti in salita. Di sicuro non ho fatto un gran lavoro, ma resta comunque molto brutto".

Evans se l'è comunque cavata molto meglio del compagno di squadra Oliver Solberg, che ha rimediato una foratura all'anteriore sinistra nella prova d'apertura della giornata e ha perso più di un minuto, ritrovandosi in 14° posizione al service.

Il forte avvio di Dani Sordo si è concluso invece sulla PS3, quando si è fermato per cambiare una gomma forata all'anteriore destra e ha perso quasi due minuti. In WRC2, Andreas Mikkelsen guida su Robert Virves di 1"5.

WRC | Rally dell'Acropoli: top 10 dopo la PS4

Pos Equipaggio Vettura Tempo/Gap 1 Thierry Neuville Hyundai i20 N Rally1 48'03”2 2 Sebastien Ogier Toyota GR Yaris Rally1 +11"0 3 Jon Armstrong Ford Puma Rally1 +21"2 4 Adrien Fourmaux Hyundai i20 N Rally1 +28"3 5 Josh McErlean Ford Puma Rally1 +36"8 6 Martins Sesks Ford Puma Rally1 +38"3 7 Sami Pajari Toyota GR Yaris Rally1 +50"2 8 Takamoto Katsuta Toyota GR Yaris Rally1 +55"6 9 Elfyn Evans Toyota GR Yaris Rally1 +1'18"6 10 Andreas Mikkelsen Skoda Fabia RS Rally2 +1'43"2