WRC | In Paraguay Lancia Corse HF diventa Campione del Mondo Team WRC2

Il Rally del Paraguay regala a Lancia Corse HF una pagina storica. Al termine dell'undicesimo appuntamento del FIA World Rally Championship, la squadra italiana conquista infatti il titolo mondiale Team WRC2, coronando con un risultato di prestigio il percorso intrapreso nel primo anno di partecipazione ufficiale di Lancia al Mondiale Rally.

Un titolo costruito anche grazie alla prestazione dei due equipaggi ufficiali Yohan Rossel – Arnaud Dunand e Nikolay Gryazin – Konstantin Aleksandrov, che hanno portato le loro Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale rispettivamente al sesto e quinto posto al termine di una gara particolarmente impegnativa.

Il Rally del Paraguay si è confermato all'altezza delle aspettative, con oltre 358 chilometri cronometrati sulle veloci e tecniche strade sterrate della regione di Itapúa. Fondo molto variabile, prove progressivamente più scavate, grande presenza di polvere e condizioni meteorologiche mutevoli hanno reso complessa la gestione della gara, mettendo alla prova equipaggi e vetture per tutto il weekend.

La prima giornata si è rivelata particolarmente difficile per Yohan Rossel e Arnaud Dunand, che hanno dovuto fare i conti con problemi agli pneumatici che hanno condizionato il loro ritmo.

Anche Nikolay Gryazin e Konstantin Aleksandrov sono stati alle prese con problematiche legate agli pneumatici nel corso del rally, ma entrambi gli equipaggi hanno saputo reagire, mantenendo la concentrazione e portando le due vetture al traguardo.

Il quinto posto di Gryazin e il sesto di Rossel hanno così contribuito in maniera decisiva alla conquista del titolo mondiale Team WRC2 da parte di Lancia Corse HF.

Nonostante le difficoltà, il Rally del Paraguay rappresenta un ulteriore importante passo nel percorso di crescita della Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale.

Dopo aver affrontato nel corso della stagione alcuni dei terreni più diversi e selettivi del calendario mondiale, Lancia Corse HF ha continuato a raccogliere esperienza e informazioni preziose, trasformando ogni appuntamento in un'opportunità di sviluppo per la vettura e per l'intera squadra.

La conquista del titolo mondiale Team WRC2 rappresenta il coronamento di questo percorso. Un risultato costruito gara dopo gara attraverso prestazioni, sviluppo tecnico, capacità di reazione alle difficoltà e il lavoro di tutto il gruppo Lancia Corse HF.

Per Lancia si tratta di un risultato di particolare valore, arrivato nel primo anno del ritorno ufficiale nel FIA World Rally Championship. La Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale ha dimostrato la propria competitività su superfici e in condizioni molto differenti, mentre il team ha saputo crescere appuntamento dopo appuntamento fino a conquistare il primo grande titolo mondiale del progetto.

Con ancora tre appuntamenti da disputare, Lancia Corse HF potrà ora affrontare la parte finale della stagione con il titolo Team già conquistato, continuando a puntare ai migliori risultati nelle classifiche individuali e proseguendo il lavoro di sviluppo della Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale.

“In un rally estremamente impegnativo, le forature ci hanno impedito di ottenere il risultato che ci eravamo prefissati, nonostante il ritmo fosse chiaramente presente sia per Nikolay sia per Yohan, come hanno dimostrato per tutto il fine settimana", ha dichiarato Didier Clément, Team Principal di Lancia Corse HF.

"Ciononostante, conquistare questo titolo per Lancia Corse HF è motivo di grande orgoglio. Ora tutti i nostri pensieri sono rivolti al Cile, dove torneremo al via con entrambi gli equipaggi”.