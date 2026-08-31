F1 | Q&A con Roberto Chinchero: Monza sarà il crocevia del Mondiale della Ferrari?
Come da tradizione, inauguriamo anche la settimana del Gran Premio d'Italia con un nuovo Q&A: quanto conterà l'esito di Monza per la stagione della Ferrari? A questa e a molte altre domande ha risposto il nostro Roberto Chinchero.
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