F1 | Q&A con Roberto Chinchero: Monza sarà il crocevia del Mondiale della Ferrari?

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Come da tradizione, inauguriamo anche la settimana del Gran Premio d'Italia con un nuovo Q&A: quanto conterà l'esito di Monza per la stagione della Ferrari? A questa e a molte altre domande ha risposto il nostro Roberto Chinchero.

Roberto Chinchero Beatrice Frangione
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