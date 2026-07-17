WRC | Rally d'Estonia, PS1-3: Pajari domina il giro mattutino, ma Solberg lo tiene nel mirino

Sami Pajari ha preso il comando del Rally d'Estonia in maniera convincente, dominando il giro mattutino della giornata di venerdì. Il pilota della Toyota ha offerto una prova straordinaria sulle veloci strade sterrate estoni, chiudendo imbattuto le prime tre prove, nelle quali ha costruito un margine di 4"1 sul suo compagno di squadra Oliver Solberg, che è anche il vincitore della scorsa edizione del rally.

"E' una sensazione davvero fantastica. Mi sto divertendo tantissimo e questo è un posto meraviglioso per guidare. Sta andando tutto bene. Consiglio a tutti di provare questa sensazione", ha detto Pajari, che stamani era quarto nell'ordine di partenza con la sua GR Yaris.

Solberg si è rivelato il rivale più agguerrito di Pajari, anche se il vincitore del Rally di Monte Carlo era tutt’altro che soddisfatto al volante della sua GR Yaris. Lo svedese non è riuscito a ritrovare le sensazioni provate al volante della vettura quando, lo scorso anno, aveva conquistato una straordinaria prima vittoria al suo debutto con la Toyota Rally1.

Solberg, desideroso di dare una spinta alla sua candidatura al titolo dopo gli incidenti subiti in quattro delle ultime cinque gare, si è classificato terzo dopo la prova speciale di apertura, prima di registrare un tempo di 0"3 secondi più lento di quello di Pajari nella SS2 (Karaski 1), salendo così al secondo posto e poi ha chiuso la prima tornata di speciali con 0"8 di margine sulla Hyundai di Adrien Fourmaux.

Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

"Non ho il feeling giusto. Faccio del mio meglio, ma è ben lontano dall'essere sufficiente. Se non ho il feeling, non ce l’ho. C’è ancora molta strada da fare, ma dobbiamo ritrovare rapidamente il feeling", ha dichiarato Solberg.

Fourmaux ha guidato la carica della Hyundai, ma è stato fortunato a evitare di finire in un fosso dopo un momento di panico durante un salto nella PS2, che ha causato lievi danni alla parte anteriore della sua i20 N Rally1.

"Abbiamo un ritmo discreto, ma a dire il vero vorrei fare di più", ha dichiarato Fourmaux, che ha concluso il giro con un ritardo di 4"9 secondi sul leader Pajari.

Thierry Neuville ha segnalato difficoltà con l’assetto della sua i20 N, ma è riuscito a concludere il giro al quarto posto, con 3"5 secondi di vantaggio sul campione del mondo in carica Sebastien Ogier.

"Stiamo semplicemente scivolando sulla superficie stradale, non riusciamo a ottenere il grip laterale necessario per caricare l’auto in curva. Inoltre avevo i piedi appiccicosi: probabilmente prima della prova mi trovavo sull’asfalto rovente e i piedi mi si attaccavano ai pedali. Non era molto comodo", ha dichiarato Neuville.

Ogier, che è indietro di 14"6, ha aggiunto: "Siamo solo all’inizio della gara, quindi faremo del nostro meglio e vedremo a che punto saremo stasera".

Joshua Mcerlean, Eoin Treacy, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: M-Sport

Josh McErlean della M-Sport Ford ha impressionato mantenendo il sesto posto (+23"0) davanti a Takamoto Katsuta della Toyota (+24"1), Esapekka Lappi della Hyundai (+26"7) e al leader del campionato Elfyn Evans (+27"5). Quest’ultimo ha dovuto affrontare le condizioni stradali più difficili, essendo il primo a partire.

Nonostante abbia subito una penalità di 20 secondi per essere uscito in ritardo dall’area di assistenza a causa dei danni subiti in un incidente durante lo shakedown, Martins Sesks ha impressionato piazzandosi al decimo posto, a 1"3 da Evans.

Jon Armstrong della M-Sport Ford ha completato la classifica Rally1 all’undicesimo posto dopo aver perso 31"0 nella speciale di apertura a causa di una foratura alla ruota anteriore sinistra che ha richiesto anche una riparazione improvvisata alla carrozzeria della sua Ford Puma.

Nella categoria WRC2, l'estone Robert Virves precede il finlandese Mikko Heikkila di 0"2, mentre il connazionale Patrick Enok occupa il terzo posto, con un ritardo di 3"2.

Gli equipaggi ripeteranno le tre prove speciali questo pomeriggio, prima di affrontare la super speciale che concluderà la tappa odierna.