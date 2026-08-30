WRC | La nuova proprietà si presenta: cosa cambierà e cosa non verrà toccato del Mondiale per il futuro

Cosmobilis, nuovo titolare dei diritti commerciali del WRC, ha delineato i piani per far crescere la serie, attirare Costruttori e ampliare il pubblico del rally.

All’inizio di questo mese, la società automobilistica francese e l’investitore privato Park Square Capital hanno acquisito la WRC Promoter GmbH in un’operazione che è stata definita dalla FIA come 'la più grande nella storia di questi campionati'.

I nuovi proprietari, guidati dall’ex team principal di Lotus e McLaren in F1, Eric Boullier, hanno delineato piani ambiziosi per portare il WRC e l’ERC a un livello superiore, concentrandosi sul miglioramento dell’accessibilità per i tifosi, della copertura mediatica e dell’attrattiva commerciale del campionato.

In occasione del Rally del Paraguay, Mohammed Ben Sulayem (Presidente FIA), Boullier e Jean-Louis Mosca (Presidente e AD di Cosmobilis), hanno illustrato ai giornalisti il piano per il futuro.

Mantenere il DNA del WRC è fondamentale per la crescita

Sebbene i nuovi proprietari del WRC abbiano delineato piani per apportare modifiche volte a migliorare il campionato, Boullier ha chiarito che il DNA del rally rimarrà intatto.

"C’è una cosa che vorrei sottolineare innanzitutto. Non cambieremo mai e poi mai il DNA del rally. Questo è chiaro e qui lo dico. Un aspetto su cui ovviamente lavoreremo con la FIA è cercare di cambiare le cose ora, perché il rally è senza dubbio lo sport più spettacolare, ma nessuno ne parla più. Ed è proprio questo il problema oggi: vogliamo riportare il WRC e l’ERC al posto che spetta loro". dice il francese.

Boullier ha tuttavia delineato dei piani per modificare i formati delle gare e rivedere la piattaforma mediatica del campionato, nel tentativo di raggiungere un nuovo pubblico senza allontanare i fan attuali. I piani prevedono anche di rendere i rally più accessibili e a misura di tifoso, trasformando il parco assistenza in una “WRC Arena”.

Boullier ha inoltre sottolineato che, ove possibile, gli eventi devono rimanere gratuiti per gli spettatori.

"Lavoreremo, ovviamente, sul format dell’evento. Non cambieremo molto. Alcuni rally come in Finlandia o in Estonia hanno adottato un formato con una sola Tappa in giornata. È proprio su questo tipo di format che ci concentreremo, il che ci consentirà, grazie alla FIA, di lavorare a un prodotto migliore, che renderà più facile la partecipazione dei tifosi, ma che sarà anche più adatto alla trasmissione e alla presentazione a chi non può venire, per far capire cos’è il WRC".

"Il secondo punto sarà, ovviamente, la piattaforma mediatica. Riorganizzeremo completamente la sua piattaforma perché vogliamo entrare nel nuovo secolo; questo era l’accordo, ovviamente per puntare maggiormente sul digitale. Dobbiamo essere più presenti sui social media, dobbiamo riuscire a conquistare un nuovo pubblico in futuro, che non sia solo di appassionati incalliti. In questo modo, faremo sì che nasca in loro il desiderio di venire ad assistere ai rally in futuro".

"E l’ultimo punto è quello di rendere il nostro sport una piattaforma commerciale e sostenibile per scuderie, aziende, Case automobilistiche e chiunque voglia venire a gareggiare, in modo da avere un luogo dove poter operare con una certa accessibilità e un’accoglienza adeguata. Vogliamo riorganizzarci un po’ per assicurarci di poter accogliere i tifosi, le aziende e addetti ai lavori".

“Rinomineremo il Parco Assistenza 'WRC Arena', perché vogliamo creare un luogo in cui le persone abbiano voglia di stare e farsi notare. Magari per gli influencer o chiunque altro, ma vogliamo che le persone siano lì e si godano il posto e il rally".

“Inoltre, avere un’unica Prova Speciale la domenica ci permette anche di facilitare l’accesso. In questo modo è possibile organizzare dei parcheggi di interscambio, assicurarsi di poter finalmente mostrare il prodotto e, se così si può dire, avvicinare il pubblico alle auto in azione".

Auto da rally WRC 2027

Annunci di Costruttori all’orizzonte

L’aumento del coinvolgimento dei Costruttori nel WRC è da tempo un tema di discussione, con solo Toyota, Hyundai e Ford — attraverso la collaborazione semi-ufficiale di M-Sport — a costituire il pilastro del campionato dal 2020.

A partire dal prossimo anno, il WRC introdurrà un nuovo regolamento tecnico volto a ridurre i costi, con vetture dal costo massimo di 345.000 euro, realizzate attorno a telai space-frame, progettate per offrire prestazioni simili e condividere alcuni componenti con le attuali vetture Rally2.

Toyota è l’unico marchio di spicco ad aver confermato la propria partecipazione, insieme ai preparatori Project Rally One e RMC Motorsport. Boullier è fiducioso che presto si aggiungeranno altri marchi.

"Abbiamo già avviato alcune discussioni con molti Costruttori - ha detto parlado con Motorsport.com - Il primo aspetto che abbiamo ovviamente preso in considerazione è stato quello già esistente nel WRC. Il mondo non è perfetto. Non possiamo mai accontentare tutti, ma abbiamo ascoltato le loro preoccupazioni. Vogliono una piattaforma stabile. Abbiamo un impegno decennale con la FIA. Vogliono che si affronti la questione dei costi. Credo che, con la nuova formula, se si include tutto, sia possibile".

“Abbiamo dimezzato, se non di più, il budget rispetto a quello attuale. Vogliono poter mettere in mostra la loro tecnologia. Abbiamo affrontato la questione dal punto di vista tecnico a partire dal 2029, ed è per questo che, se ci riusciremo, potremo riportare il WRC al posto che gli spetta in termini di popolarità".

“La piattaforma sarà estremamente attraente. Siamo una piattaforma globale come la F1, abbiamo 14-15 rally in tutto il mondo. Andiamo in Africa, Asia, Sudamerica, ovunque; ed è importante mantenere questa dimensione globale perché alla fine ci sono solo la F1 e noi".

“Abbiamo quindi affrontato tutte le loro preoccupazioni. Ma sono molto fiducioso che presto vedremo un paio di Costruttori annunciare l’ingresso nel WRC".