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WRC Rally di Finlandia

WRC | Rally Finlandia, PS6-10: Ogier più forte anche del diluvio. Evans rimonta ed è secondo

In un pomeriggio segnato da una pioggia torrenziale, Ogier ha resistito e ha aumentato il suo vantaggio sui rivali al Rally di Finlandia. Bravo Evans ad approfittare della situazione e a salire secondo. Crolla Fourmaux, beffato dalle condizioni meteo.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Pubblicato:
Sebastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Sebastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Foto di: Toyota Racing

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