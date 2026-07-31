Prova Speciale

WRC | Rally Finlandia, PS6-10: Ogier più forte anche del diluvio. Evans rimonta ed è secondo In un pomeriggio segnato da una pioggia torrenziale, Ogier ha resistito e ha aumentato il suo vantaggio sui rivali al Rally di Finlandia. Bravo Evans ad approfittare della situazione e a salire secondo. Crolla Fourmaux, beffato dalle condizioni meteo.