WRC | Rally Estonia, PS8-11: Solberg ci prova. Si accende la lotta per il podio tra Fourmaux e Neuville
Oliver Solberg ha limato il suo ritardo da Pajari nel giro mattutino della tappa odierna in Estonia, ma il finlandese continua a controllare. Si è aperta invece la lotta per il terzo posto tra i piloti Hyundai.
Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1
Foto di: Toyota Racing
La seconda tappa del Rally d'Estonia del WRC è partita puntuale stamattina, riproponendo ciò che aveva mostrato ieri. Stiamo parlando del duello tutto Toyota tra Sami Pajari e Oliver Solberg.
I due si sono spartiti la prima e la seconda posizione di tutte e 4 le prove speciali svolte oggi, con il norvegese che, però, è riuscito a diminuire il suo divario dal leader della gara portandolo da 14"7 a 14"1. Certo, una riduzione risibile, ma Solberg sembra avere aumentato il suo passo.
Lo stesso Pajari al termine del giro mattutino ha affermato di dover continuare a spingere, perché Solberg è in rimonta e i 14"1 di distacco tra i due sono troppo pochi per poter gestire a questo punto del rally. Sami, però, inizia a intravedere la possibilità di vincere il primo rally assoluto della sua carriera.
Se la lotta per il successo rimane aperta, si è aperta quella per il terzo posto e, anche in questo caso, sarà una lotta fratricida. Thierry Neuville, grazie a due prove decisamente migliori rispetto a quelle fatte da Adrien Fourmaux nella parte finale del giro, ha ridotto il suo distacco dal gradino più basso del podio portandolo a 5"6.
Il campione del mondo 2024 si fa minaccioso, ma va sottolineato come Fourmaux sia stato comunque bravo abbastanza da gestire una foratura lenta patita nell'ultima prova della mattinata. Rimane il fatto che Neuville appaia in rimonta: le 4 stage finali di oggi saranno probabilmente rivelatrici in tal senso.
Molto più congelate tutte le altre posizioni, con Sébastien Ogier quinto a 20 secondi da Neuville e con un ottimo margine su Elfyn Evans, sesto a 16"7 dal 9 volte campione del mondo. Il gallese è stato bravo a recuperare due posizioni nel corso delle prime prove della mattina. Ora, però, per lui le cose si faranno molto più complesse: difficile recuperare quasi 20 secondi a Ogier senza che quest'ultimo non sia colpito da una foratura o da un problema meccanico.
La prima Ford Puma Rally1 in classifica è quella di Martins Sesks, afflitta però da una foratura nella terza prova speciale della mattinata. Il lettone è a 14"8 da Evans, senza contare i 20 secondi di penalità patiti per essere arrivato in ritardo a un Controllo Orario.
Giornata negativa per Esapekka Lappi, solo ottavo e davanti alla Ford Puma di Jon Armstrong. L'irlandese è il miglior pilota ufficiale di M-Sport solo per via del ritiro di Joshua McErlean a causa di un guasto a un collettore dello scarico avvenuto proprio stamattina.
Per quanto riguarda il WRC2, Robert Virves comanda la classifica davanti a ben 5 piloti finlandesi. Il primo di loro è Roope Korhonen, secondo a 7" dall'estone che corre su una Skoda Fabia RS Rally2. Terzo posto per Teemu Suninen, molto vicino però al secondo posto (appena 1"7 di ritardo per lui).
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