Dakar | Toyota al lavoro per schierare un Hilux ad idrogeno nel 2027

La Toyota, in collaborazione con Gazoo Racing, schiererà un mezzo ad idrogeno al via della Dakar 2027, nell’ambito del proprio impegno a realizzare auto sempre migliori ispirate alle competizioni motoristiche.

Il progetto DKR GR FC Hilux rappresenta una nuova sfida volta a dimostrare l’efficacia della tecnologia delle celle a combustibile a idrogeno nelle condizioni estreme del rally raid più famoso al mondo.

Basata sulla DKR GR Hilux, che ha già dato prova di sé nella classe regina della Dakar, la DKR GR FC Hilux sostituisce il motore a benzina con il sistema a celle a combustibile e durante la guida non emette CO₂, ma dallo scarico uscirà solo acqua.

L’ambiente ostile della Dakar, caratterizzato da temperature elevate, terreni accidentati e tappe lunghe, offre un banco di prova ideale per questo tipo di tecnologia. Per garantire prestazioni elevate in modo sicuro e affidabile in queste condizioni, il progetto si concentrerà sul ridimensionamento delle celle, sul raffreddamento ottimale, sulla durata e sulla gestione dell’energia.

Le conoscenze acquisite dallo sviluppo e dall’utilizzo del DKR GR FC Hilux in uno degli ambienti più difficili al mondo per gli sport motoristici contribuiranno a una più ampia applicazione di questa tecnologia in autovetture, camion, autobus, treni, mezzi marittimi, auto da corsa e generatori di energia fissi.

Gli ingegneri coinvolti nel progetto svilupperanno inoltre capacità di risoluzione dei problemi attraverso un’esperienza pratica sul campo in questo ambiente ad alta pressione, a sostegno dei loro futuri contributi allo sviluppo dei veicoli.

In Belgio sono iniziati i test e la messa a punto del gruppo motopropulsore e del relativo software, insieme all’assemblaggio del veicolo. Nei prossimi mesi verrà condotto progressivamente un programma di test.

Il Rally Dakar si terrà in Arabia Saudita dal 1° al 15 gennaio 2027, con la King Abdullah Economic City che fungerà da punto di partenza e di arrivo. Questo percorso estenuante spinge sia i veicoli che i piloti al limite, snodandosi tra dune di sabbia, strade rocciose non asfaltate e letti di fiumi in secca.

Il DKR GR FC Hilux gareggerà nella categoria “Dakar Future Mission 1000”, dedicata ai veicoli sperimentali e alla dimostrazione di nuove tecnologie. La categoria segue un formato competitivo unico, con equipaggi composti da piloti e navigatori che gareggiano contro il tempo su 13 tappe per un totale di 1.000 chilometri di gara. Il DKR GR FC Hilux mira a dimostrare le prestazioni, la sicurezza e l’affidabilità della tecnologia a celle a combustibile durante queste tappe.

La partecipazione alla Dakar Future Mission 1000 rappresenta un ulteriore passo avanti nell’impegno di Toyota per raggiungere la neutralità carbonica negli sport motoristici ed espandere il potenziale delle tecnologie legate all’idrogeno.

L’impegno di Toyota nell’utilizzo delle tecnologie a idrogeno negli sport motoristici è iniziato nel 2021, quando Rookie Racing ha partecipato al campionato giapponese Super Taikyu con la ORC ROOKIE Corolla H2 Concept, dotata di motore a idrogeno.

Nel mondo dei rally, il potenziale dei motori a idrogeno è stato dimostrato nel 2022, quando la GR Yaris H2 ha completato alcune prove dimostrative al Rally di Ypres in Belgio, una tappa del WRC. Ulteriori progressi sono stati messi in evidenza attraverso le prove dimostrative della GR Yaris Rally2 H2 Concept al Rally di Finlandia nel 2025 e al Rally di Monte Carlo nel 2026.

Nel Rally Dakar del 2024, l’HySE-X1, un buggy con motore a idrogeno, ha portato a termine la “Dakar Future Mission 1000”, seguito nel 2025 dalla versione evoluta HySE-X2. Entrambi i veicoli sono stati iscritti da HySE (Hydrogen Small mobility & Engine technology Association), un’associazione di ricerca tecnica alla quale partecipa Toyota Motor Corporation.

Nelle gare in circuito, la 24 Ore di Le Mans del 2026 – prova del FIA WEC – ha visto alcuni giri dimostrativi del prototipo TR LH2 Racing, alimentato da un motore a idrogeno liquido e basato sull’auto da corsa TR010 HYBRID. Inoltre, una GR Corolla a idrogeno dotata di tecnologia superconduttiva è diventata il primo veicolo al mondo del suo genere a portare a termine una gara nella serie Super Taikyu del 2026.

La Dakar Future Mission 1000 del 2027 segnerà la prima volta in cui Toyota combinerà la tecnologia a idrogeno e quella delle celle a combustibile nelle proprie attività motoristiche.

Attraverso il Rally Dakar, Toyota continuerà a portare avanti la propria sfida per sbloccare il potenziale delle tecnologie a emissioni zero e legate all’idrogeno nel mondo delle competizioni automobilistiche.