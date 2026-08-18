WRC | Lappi torna sulla Hyundai per il Rally del Cile

Hyundai ha confermato la sua formazione di piloti per il Rally del Cile, con Esapekka Lappi al volante della terza vettura ufficiale nella gara WRC su sterrato prevista per il mese prossimo.

La Casa coreana ha deciso di alternare tre equipaggi sulla sua terza i20 N Rally1 in questa stagione: Lappi, il neozelandese Hayden Paddon e il veterano Dani Sordo.

Il finlandese non era sicuro di avere un'altra opportunità quest'anno dopo il ritiro dal Rally di Finlandia, avvenuto insieme alla co-pilota Enni Mälkönen a causa di un incidente durante la quarta PS in cui era uscito di strada mentre si trovava in quinta posizione.

Poche ore dopo il rally, Hyundai ha annunciato che avrebbe affidato la vettura a Paddon per il Rally del Paraguay della prossima settimana, che segnerà la prima avventura su terra del neozelandese in questa stagione. In precedenza, era toccato proprio a Sordo e Lappi.

Ora il team con sede in Germania ha chiarito che Esapekka parteciperà alla gara del Cile, prevista per il 10-13 settembre.

Esapekka Lappi, Enni Malkonen, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Foto di: McKlein Photography / LAT Images via Getty Images

"Di nuovo al volante: Esapekka Lappi e Enni Mälkönen tornano nella nostra formazione per il Rally del Cile", si legge in un breve post di Hyundai Motorsport sui social media.

La notizia arriva pochi giorni dopo che Lappi e Mälkönen hanno difeso con successo il titolo di Campioni finlandesi, vincendo il Ralli Kitee lo scorso fine settimana.

"Sebbene questo risultato non sia paragonabile alla vittoria del Mondiale, o necessariamente nemmeno di una tappa del WRC, non corriamo mai questi rally per scherzare: guidiamo sempre per vincere. Prendiamo la cosa molto seriamente", ha dichiarato Lappi.

"Certo, probabilmente ci si aspetta la nostra vittoria in campionato, ma può sempre succedere qualcosa, e con l'età il ritmo può rallentare. Ma siamo comunque riusciti a dare del filo da torcere ai più giovani."

Lappi ha partecipato al Rally del Cile in tre occasioni, ottenendo come miglior risultato un sesto posto al volante della Citroën nella prima tappa del WRC disputata nel paese sudamericano nel 2019. Il finlandese aveva dimostrato di andare forte con la i20 N nel 2023 e nel 2024, ma in entrambe le occasioni era stato costretto al ritiro.