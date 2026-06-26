WRC | Rally Acropoli, PS5-7: Neuville chiude al comando la giornata di sopravvivenza

Thierry Neuville è chiuso un venerdì ricco di azione con un vantaggio di 9"7 su Sébastien Ogier, coi protagonisti del WRC che al Rally dell'Acropoli hanno dovuto fare i conti con Prove Speciali durissime che hanno richiesto gestione e sopravvivenza.

Il pilota Hyundai è stato tra i pochi a evitare problemi nelle tratte sterrate e a metà giornata aveva 10" di margine sul rivale di Toyota, dopo che il suo compagno di squadra e leader iniziale Adrien Fourmaux aveva perso la leadership per una foratura nella quarta prova al mattino.

Le strade hanno reso fondamentale la conservazione degli pneumatici, mentre gli equipaggi cercavano di restare fuori dai guai. Neuville ha visto Ogier ridurre il suo vantaggio a 9"3 dopo la quinta prova, ma è riuscito a riportarlo a 10"1 vincendo la sesta.

Ogier, anche lui felice di aver evitato problemi nelle condizioni insidiose, ha chiuso la giornata riducendo il vantaggio di Neuville a 9"7 nell'ultima fatica di giornata.

“È sempre bello essere in testa, ma al momento non significa nulla - ha detto il belga - Il rally è molto lungo, domani sarà molto duro per le gomme e per la macchina. Vediamo cosa porterà la giornata.”

Ogier ha aggiunto: "È stata una buona giornata per noi, possiamo esserne contenti. Al momento mi concentro solo su me stesso e sul restare fuori dai guai."

Sebastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

La lotta per i posti sul podio ha subito una svolta drammatica quando Jon Armstrong di M-Sport si era portato terzo prima di mezzogiorno. Il nordirlandese ha continuato a impressionare conquistando la sua prima vittoria di prova nel WRC alla ripresa dell'azione nel pomeriggio, battendo Ogier per 0"6.

Ma poco dopo, la sua Ford Puma ha subito contemporaneamente una foratura anteriore destra e una perdita di potenza, che gli sono costate più di 4 minuti. Dopo aver cambiato la ruota, un problema al turbo lo ha rallentato ulteriormente e alla fine portato al ritiro.

L'uscita di Armstrong ha promosso Fourmaux al terzo posto (+42"4), anche lui alle prese con una foratura all'anteriore destra nella quarta prova.

La fine prematura di Armstrong ha portato i compagni di squadra M-Sport-Ford Josh McErlean e Martins Sesks rispettivamente al quarto (+1'10"1) e quinto posto (+1'16"9).

Takamoto Katsuta, Aaron Johnston, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

Anche Takamoto Katsuta di Toyota ha dovuto affrontare le difficoltà di partire per secondo nell'ordine, ma il giapponese è riuscito a sopravvivere alle condizioni insidiose e a piazzarsi sesto assoluto (+1'33"2).

Il leader del campionato Elfyn Evans sapeva che avrebbe affrontato un compito difficile aprendo la giornata in tutte le PS e il gallese ha completato il giro mattutino in nona posizione, per poi chiudere settimo (+1'55"2) dopo aver superato un Dani Sordo in difficoltà e Sami Pajari (Toyota), costretto a fermarsi e cambiare una ruota nella quinta prova.

Il rally di Sordo era già stato compromesso da una foratura nella terza PS, che ha richiesto un cambio ruota sulla sua Hyundai durante la speciale. Lo spagnolo ha faticato a trovare velocità nelle prove pomeridiane, mentre la conservazione degli pneumatici diventava un obiettivo chiave; alla fine ha completato la giornata in ottava posizione (+2'49"5).

Sordo era davanti ad Oliver Solberg, che ha trascorso la maggior parte della giornata frustrato dal dover gestire le gomme dopo aver subito una foratura anteriore sinistra nella prova di apertura del venerdì. Lo svedese ha patito il ritiro nell'ultima speciale del giorno finendo in un fossato dopo una sbandata.

Oliver Solberg, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

"Sono semplicemente entrato un po' troppo forte, il posteriore è partito e sono rimasto bloccato sul bordo. Era una superficie scivolosa, questo è certo," ha detto Solberg.

"Oggi non si trattava davvero di velocità, dopo la foratura stavo cercando di guidare piano. Oggi non ho spinto. È un momento difficile, e sembra che al momento le cose stiano così."

La Top10 è stata completata dal leader del WRC2 Andreas Mikkelsen e da Pajari. La giornata di quest'ultimo è stata complicata anche da una misteriosa breve sosta durante la quarta prova al mattino.

Gli equipaggi affronteranno altre sei prove sterrate sabato.