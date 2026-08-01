WRC | Rally Finlandia, PS11-14: Evans capotta e scivola quinto. Brutto incidente per Sesks

Quello che è successo nella Prova Speciale 14, la Leustu 1 di 16,44 chilometri che ha chiuso il giro mattutino odierno del Rally di Finlandia, potrebbe avere indirizzato definitivamente le sorti dell'evento WRC e, in qualche modo, anche la rincorsa al Mondiale Piloti.

Sébastien Ogier ed Elfyn Evans erano in piena lotta per la prima posizione, con il gallese rientrato prepotentemente in zona podio nella giornata di ieri avendo sfruttato nel migliore dei modi il diluvio che, invece, ha fatto perdere secondi preziosi al 9 volte iridato.

Stamattina Elfyn ha ridotto il suo ritardo dal compagno di squadra, ma nella PS14 è accaduto qualcosa che potrebbe avere ripercussioni sulla sua stagione. Arrivato alla penultima curva, una sinistrorsa piuttosto secca, il gallese è scivolato verso l'esterno ed è entrato nel fossato con la ruota posteriore destra.

A quel punto, il fosso ha fatto da trampolino per la Toyota GR Yaris Rally1 numero 33, portandola a capottare più volte. Una volta finita l'evoluzione, la vettura - con carrozzeria e aerodinamica pesantemente danneggiate - è atterrata sulle 4 ruote, ma Evans, non vedendo la strada davanti a sé, è finito nuovamente dentro al fosso, rimanendo bloccato.

Fortunatamente per lui, diversi spettatori sono accorsi per aiutarlo e dopo poco più di 1 minuto Evans ha guadagnato nuovamente il tracciato, chiudendo la prova pochi istanti più tardi. L'incidente lo ha portato a perdere più di 1 minuto e mezzo dai migliori, facendolo scivolare in classifica generale dal secondo al quinto posto, staccato di 11"4 da Adrien Fourmaux che ora lo precede.

Ogier, che invece non ha avuto alcun problema nell'affrontare quel tratto, ha concluso la mattinata vincendo la prova e incrementando a 22"7 il suo vantaggio sul primo dei rivali. Ora al secondo posto troviamo Sami Pajari, il quale sta divenendo un candidato sempre più credibile al titolo dopo la vittoria in Estonia. Se anche in questo fine settimana dovresse portare a casa un risultato di rilievo, allora le sue chance inizierebbero a farsi importanti, al pari di quelle di Ogier.

Con l'incidente di Evans guadagna una posizione anche Oliver Solberg, salendo così al terzo posto. Il norvegese è molto staccato da Pajari, ma ha anche un vantaggio più che rassicurante su Fourmaux che lo insegue.

Da segnalare anche il brutto incidente di Martins Sesks. Il lettone di M-Sport è scivolato verso l'esterno in una curva destrorsa, finendo per capottare e infilare la sua Ford Puma Rally1 in un punto pieno di alberi. La vettura ha patito danni ingenti ma, fortunatamente, sia Sesks che il navigatore Renars Francis sono usciti senza danni dall'accaduto.

Nei piani bassi della Top 10 guadagna una posizione Thierry Neuville, salendo ottavo. Inoltre, dopo una mattinata discreta, si è portato a 9"3 dal settimo posto, ora nelle mani dell'unico pilota di M-Sport rimasto in gara, Joshua McErlean.

Da segnalare la decima posizione assoluta di Jari-Matti Latvala al volante della prima Toyota GR Yaris Rally2, ma la Rally2 meglio piazzata è la Skoda Fabia RS di Robert Virves. L'estone si trova in testa alla classifica WRC2 e ha perso il principale rivale per il successo di classe. Roope Korhonen è finito fuori strada nel corso della mattinata, capottando più volte.

WRC 2026 - Rally di Finlandia - Classifica dopo la PS14

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco Penalità 1 Ogier/Ingrassia Toyota GR Yaris Rally1 1h32'13”7 2 Pajari/Salminen Toyota GR Yaris Rally1 +22"7 3 Solberg/Edmondson Toyota GR Yaris Rally1 +1'01"5 4 Fourmaux/Coria Hyundai i20 N Rally1 +1'49"2 5 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +2'00"6 6 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +2'58"3 7 McErlean/Treacy Ford Puma Rally1 +3'33"1 8 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +3'42"4 +0'20" 9 Virves/Viilo Skoda Fabia RS Rally2 +5'05"6 10 Latvala/Hanninen Toyota GR Yaris Rally2 +5'19"3