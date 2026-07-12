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ENDURANCE/GT News and Analysis

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Video WEC | Onboard sulla Ford LMDh con Matt Campbell nel primo test

WEC
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Video WEC | Onboard sulla Ford LMDh con Matt Campbell nel primo test

WEC | Ecco il programma provvisorio della Lone Star Le Mans ad Austin

WEC
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Lone Star Le Mans
WEC | Ecco il programma provvisorio della Lone Star Le Mans ad Austin

WEC | Ford LMDh in pista al Paul Ricard: ecco le prime immagini che mostrano forme interessanti

WEC
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WEC | Ford LMDh in pista al Paul Ricard: ecco le prime immagini che mostrano forme interessanti

Nuovo omaggio di Porsche alla 935 Moby Dick di Le Mans: ecco la Flachbau RS

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Nuovo omaggio di Porsche alla 935 Moby Dick di Le Mans: ecco la Flachbau RS

GT World | La crescita secondo Ratel: "Abbiamo una responsabilità verso il pubblico, non possiamo fermarci"

GT World Challenge Europe Endurance
GTWC GT World Challenge Europe Endurance
GT World | La crescita secondo Ratel: "Abbiamo una responsabilità verso il pubblico, non possiamo fermarci"

WEC | Tutti i circuiti che dal 2012 hanno ospitato una gara del Mondiale

WEC
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WEC | Tutti i circuiti che dal 2012 hanno ospitato una gara del Mondiale

Cadillac presenta la V-One Concept ispirata alla V-Series.R di WEC ed IMSA

WEC
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Cadillac presenta la V-One Concept ispirata alla V-Series.R di WEC ed IMSA

WEC | Le responsabilità di Pera: "Anche da Campione continuo a imparare. Rivoglio il Mondiale"

WEC
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WEC | Le responsabilità di Pera: "Anche da Campione continuo a imparare. Rivoglio il Mondiale"

WEC | Pourchaire saluta Peugeot aprendo il valzer dei posti sulla 9X8

WEC
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WEC | Pourchaire saluta Peugeot aprendo il valzer dei posti sulla 9X8

Il sogno di Ratel: "Audi ha rivoluzionato il nostro sport, riaverla nel GT3 farebbe felici tutti"

GT World Challenge Europe Endurance
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Il sogno di Ratel: "Audi ha rivoluzionato il nostro sport, riaverla nel GT3 farebbe felici tutti"

Porsche segue Ratel: "Il GT3 non è per i Costruttori, ma alcuni prezzi sono fuori controllo"

GT World Challenge Europe Sprint
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Porsche segue Ratel: "Il GT3 non è per i Costruttori, ma alcuni prezzi sono fuori controllo"

Paura a Laguna Seca: una Mazda 767B avvolta dalle fiamme

WEC
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Paura a Laguna Seca: una Mazda 767B avvolta dalle fiamme

WEC | Shell Trackside Laboratory: come si lavora dietro le quinte con l'olio del motore BMW LMDh

WEC
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WEC | Shell Trackside Laboratory: come si lavora dietro le quinte con l'olio del motore BMW LMDh

WEC | Ford LMDh pronta per il debutto in pista: il 17 agosto le prime immagini ufficiali

WEC
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WEC | Ford LMDh pronta per il debutto in pista: il 17 agosto le prime immagini ufficiali

IMSA | Porsche stangata a Road America: 5' di penalità alla #6, Estre osservato speciale per l'incidente con Aitken

IMSA
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6h di Road America
IMSA | Porsche stangata a Road America: 5' di penalità alla #6, Estre osservato speciale per l'incidente con Aitken

Porsche conferma le due 963 in IMSA, ma si guarda anche al WEC 2030

IMSA
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Porsche conferma le due 963 in IMSA, ma si guarda anche al WEC 2030

WEC | Meno punti in palio nel nuovo calendario 2026: come cambia la lotta per il titolo?

WEC
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WEC | Meno punti in palio nel nuovo calendario 2026: come cambia la lotta per il titolo?

Licenze piloti FIA: ecco i primi nomi di chi andrà in revisione di categoria per il 2027

WEC
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Licenze piloti FIA: ecco i primi nomi di chi andrà in revisione di categoria per il 2027

WEC | Vosse sorride: "Ora in BMW-WRT c'è la consapevolezza di cosa stiamo facendo"

WEC
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WEC | Vosse sorride: "Ora in BMW-WRT c'è la consapevolezza di cosa stiamo facendo"

Ratel categorico: "Il GT3 va ripensato, come ha fatto il WEC con le Hypercar 2030"

GT World Challenge Europe Endurance
GTWC GT World Challenge Europe Endurance
Ratel categorico: "Il GT3 va ripensato, come ha fatto il WEC con le Hypercar 2030"

Monza: firmato l'accordo della nuova concessione ad ACI fino al 31 dicembre 2044 

Formula 1
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Monza: firmato l'accordo della nuova concessione ad ACI fino al 31 dicembre 2044 

GT World e WEC nello stesso weekend: cosa faranno team e piloti impegnati su entrambi i fronti?

WEC
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IMSA | La Temerario GT3 fa il bis col primo trionfo endurance: "Impensabile 12 mesi fa"

IMSA
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6h di Road America
IMSA | La Temerario GT3 fa il bis col primo trionfo endurance: "Impensabile 12 mesi fa"

WEC | Un giro di Le Mans con il motore Ford LMDh

WEC
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IMSA | Cadillac-WTR trionfa a Road America, primo successo per la Lamborghini Temerario

IMSA
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6h di Road America
IMSA | Cadillac-WTR trionfa a Road America, primo successo per la Lamborghini Temerario

GT World | Magny-Cours amara per Rossi-Hesse: "Ci aspettavamo di più"

GT World Challenge Europe Sprint
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Magny-Cours
GT World | Magny-Cours amara per Rossi-Hesse: "Ci aspettavamo di più"

GT World | Magny-Cours: Porsche-Lionspeed vince una pazza Gara 2, primo podio Lamborghini

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Magny-Cours
GT World | Magny-Cours: Porsche-Lionspeed vince una pazza Gara 2, primo podio Lamborghini

GT World | Magny-Cours: Thiim in Pole con l'Aston Martin per Gara 2 dopo la penalità a BMW

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GTWC GT World Challenge Europe Sprint
Magny-Cours
GT World | Magny-Cours: Thiim in Pole con l'Aston Martin per Gara 2 dopo la penalità a BMW

GT World | Mercedes-Verstappen domina Gara 1 a Magny-Cours battendo Ferrari e Aston Martin

GT World Challenge Europe Sprint
GTWC GT World Challenge Europe Sprint
Magny-Cours
GT World | Mercedes-Verstappen domina Gara 1 a Magny-Cours battendo Ferrari e Aston Martin

GT World | Magny-Cours: doppietta Mercedes con Gounon in Pole per Gara 1, terza la BMW-WRT #46

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Magny-Cours
GT World | Magny-Cours: doppietta Mercedes con Gounon in Pole per Gara 1, terza la BMW-WRT #46

GT World | Ufficiale: l'ultima gara di Portimão si terrà al sabato sera per evitare il WEC

GT World Challenge Europe Endurance
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GT World | Ufficiale: l'ultima gara di Portimão si terrà al sabato sera per evitare il WEC

WEC | Ferrari: l'assaggio del futuro offerto a Monza è già una abbuffata di novità sulla 499P

WEC
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WEC | Ferrari: l'assaggio del futuro offerto a Monza è già una abbuffata di novità sulla 499P

WEC | La Ferrari termina i test a Monza: "Vogliamo finalizzare al più presto le novità per la 499P"

WEC
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WEC | La Ferrari termina i test a Monza: "Vogliamo finalizzare al più presto le novità per la 499P"

BMW riunisce per la prima volta in una mostra le sue storiche 20 Art Car

GT
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Monza: rinnovata la concessione all'ACI fino al 31 dicembre 2044, pronti 12 milioni di interventi

Formula 1
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Italia
Monza: rinnovata la concessione all'ACI fino al 31 dicembre 2044, pronti 12 milioni di interventi

GT World | Sprint Cup pronta a brillare nella notte di Magny-Cours: ecco il programma

GT World Challenge Europe Sprint
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Magny-Cours
GT World | Sprint Cup pronta a brillare nella notte di Magny-Cours: ecco il programma

WEC | Al via la vendita dei biglietti per il gran finale a Monza: ecco tutti i prezzi

WEC
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WEC | Al via la vendita dei biglietti per il gran finale a Monza: ecco tutti i prezzi

GT World | Allarme Vosse: "Non voglio vincere grazie al BoP, ma nessuno vuole parlare di questo problema"

GT World Challenge Europe Sprint
GTWC GT World Challenge Europe Sprint
GT World | Allarme Vosse: "Non voglio vincere grazie al BoP, ma nessuno vuole parlare di questo problema"

WEC | Ferrari: il test a Monza con la 499P è servito per iniziare a provare novità per il futuro

WEC
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WEC | Ferrari: il test a Monza con la 499P è servito per iniziare a provare novità per il futuro

WEC | Peugeot: ecco il primo scatto della 9x8 che parteciperà nel 2027 alla serie endurance

WEC
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WEC | Peugeot: ecco il primo scatto della 9x8 che parteciperà nel 2027 alla serie endurance

WEC | Ferrari: la 499P gira a Monza in livrea camuffata per preparare il futuro

WEC
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WEC | Ferrari: la 499P gira a Monza in livrea camuffata per preparare il futuro

WEC | Barcellona e Monza come gran finale di stagione 2026 al posto di Qatar e Bahrain

WEC
WEC WEC
WEC | Barcellona e Monza come gran finale di stagione 2026 al posto di Qatar e Bahrain

GT World | Una Misano lineare per Pirelli: "La differenza l'ha fatta chi ha intuito l'evoluzione della pista"

GT World Challenge Europe Sprint
GTWC GT World Challenge Europe Sprint
Misano
GT World | Una Misano lineare per Pirelli: "La differenza l'ha fatta chi ha intuito l'evoluzione della pista"

GT World | Due occasioni perse per Rossi: "Ho pagato inesperienza, poi gli altri erano più veloci"

GT World Challenge Europe Sprint
GTWC GT World Challenge Europe Sprint
Misano
GT World | Due occasioni perse per Rossi: "Ho pagato inesperienza, poi gli altri erano più veloci"

GT World | Dominio BMW-WRT a Misano col bis di Weerts-Van Der Linde in Gara 2, Rossi-Hesse quarti

GT World Challenge Europe Sprint
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Misano
GT World | Dominio BMW-WRT a Misano col bis di Weerts-Van Der Linde in Gara 2, Rossi-Hesse quarti

GT World | Pole Position Mercedes con Gounon per Gara 2 a Misano, BMW-WRT #46 in seconda fila

GT World Challenge Europe Sprint
GTWC GT World Challenge Europe Sprint
Misano
GT World | Pole Position Mercedes con Gounon per Gara 2 a Misano, BMW-WRT #46 in seconda fila

GT World | Weerts/Van Der Linde trionfano in Gara 1 a Misano, Rossi penalizzato

GT World Challenge Europe Sprint
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Misano
GT World | Weerts/Van Der Linde trionfano in Gara 1 a Misano, Rossi penalizzato

GT World | Valentino Rossi in Pole Position per Gara 1 a Misano

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Misano
GT World | Valentino Rossi in Pole Position per Gara 1 a Misano

Il GT World pronto ad anticipare Portimao al sabato per evitare la concomitanza col WEC

GT World Challenge Europe Endurance
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Il GT World pronto ad anticipare Portimao al sabato per evitare la concomitanza col WEC

GT World | Rossi-Hesse, 'ragazzini terribili' all'attacco di Misano: "Gara 1 può essere più favorevole"

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Misano
GT World | Rossi-Hesse, 'ragazzini terribili' all'attacco di Misano: "Gara 1 può essere più favorevole"

WEC | Altro passo avanti Ford: montato e acceso il motore V8 sul telaio Oreca LMDh

WEC
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WEC | Altro passo avanti Ford: montato e acceso il motore V8 sul telaio Oreca LMDh

GT World | Misano grande impegno per le Pirelli tra frenate, trasferimenti di carico e temperature alte

GT World Challenge Europe Sprint
GTWC GT World Challenge Europe Sprint
Misano
GT World | Misano grande impegno per le Pirelli tra frenate, trasferimenti di carico e temperature alte

GT World | Ferrari, Lamborghini e Valentino Rossi a caccia del trionfo in casa a Misano

GT World Challenge Europe Sprint
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Misano
GT World | Ferrari, Lamborghini e Valentino Rossi a caccia del trionfo in casa a Misano

GT World | Misano casa Rossi anche nel 2026? "Prima vediamo se saremo competitivi, ogni anno è sempre più dura"

GT World Challenge Europe Sprint
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Misano
GT World | Misano casa Rossi anche nel 2026? "Prima vediamo se saremo competitivi, ogni anno è sempre più dura"

WEC | Classifiche Mondiali: Toyota nel mirino di BMW, Ferrari sempre terza

WEC
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WEC | Classifiche Mondiali: Toyota nel mirino di BMW, Ferrari sempre terza

WEC | La rimonta Ferrari in LMGT3 si ferma al 9° posto: "Sarebbe bello giocarcela alla pari nelle prossime gare"

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6h di San Paolo
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WEC | Marciello raggiante: "Siamo partiti dal fondo, vittoria col lavoro squadra". E ora BMW pensa in grande

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6h di San Paolo
WEC | Marciello raggiante: "Siamo partiti dal fondo, vittoria col lavoro squadra". E ora BMW pensa in grande

WEC | I compiti a casa fruttano un podio alla Ferrari: "Lavorato benissimo sulle difficoltà della 499P"

WEC
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IMSA | Inter Europol trionfa al CTMP, fra le GT successi per Lexus-Vasser Sullivan e Mercedes-Winward

IMSA
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Mosport
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WEC | BMW concede il bis e trionfa anche alla 6h di San Paolo, sul podio Ferrari e Cadillac

WEC
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