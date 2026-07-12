ENDURANCE/GT News and Analysis
Video WEC | Onboard sulla Ford LMDh con Matt Campbell nel primo test
WEC | Ecco il programma provvisorio della Lone Star Le Mans ad Austin
WEC | Ford LMDh in pista al Paul Ricard: ecco le prime immagini che mostrano forme interessanti
Nuovo omaggio di Porsche alla 935 Moby Dick di Le Mans: ecco la Flachbau RS
GT World | La crescita secondo Ratel: "Abbiamo una responsabilità verso il pubblico, non possiamo fermarci"
WEC | Tutti i circuiti che dal 2012 hanno ospitato una gara del Mondiale
Cadillac presenta la V-One Concept ispirata alla V-Series.R di WEC ed IMSA
WEC | Le responsabilità di Pera: "Anche da Campione continuo a imparare. Rivoglio il Mondiale"
WEC | Pourchaire saluta Peugeot aprendo il valzer dei posti sulla 9X8
Il sogno di Ratel: "Audi ha rivoluzionato il nostro sport, riaverla nel GT3 farebbe felici tutti"
Porsche segue Ratel: "Il GT3 non è per i Costruttori, ma alcuni prezzi sono fuori controllo"
Paura a Laguna Seca: una Mazda 767B avvolta dalle fiamme
WEC | Shell Trackside Laboratory: come si lavora dietro le quinte con l'olio del motore BMW LMDh
WEC | Ford LMDh pronta per il debutto in pista: il 17 agosto le prime immagini ufficiali
IMSA | Porsche stangata a Road America: 5' di penalità alla #6, Estre osservato speciale per l'incidente con Aitken
Porsche conferma le due 963 in IMSA, ma si guarda anche al WEC 2030
WEC | Meno punti in palio nel nuovo calendario 2026: come cambia la lotta per il titolo?
Licenze piloti FIA: ecco i primi nomi di chi andrà in revisione di categoria per il 2027
WEC | Vosse sorride: "Ora in BMW-WRT c'è la consapevolezza di cosa stiamo facendo"
Ratel categorico: "Il GT3 va ripensato, come ha fatto il WEC con le Hypercar 2030"
Monza: firmato l'accordo della nuova concessione ad ACI fino al 31 dicembre 2044
GT World e WEC nello stesso weekend: cosa faranno team e piloti impegnati su entrambi i fronti?
IMSA | La Temerario GT3 fa il bis col primo trionfo endurance: "Impensabile 12 mesi fa"
WEC | Un giro di Le Mans con il motore Ford LMDh
IMSA | Cadillac-WTR trionfa a Road America, primo successo per la Lamborghini Temerario
GT World | Magny-Cours amara per Rossi-Hesse: "Ci aspettavamo di più"
GT World | Magny-Cours: Porsche-Lionspeed vince una pazza Gara 2, primo podio Lamborghini
GT World | Magny-Cours: Thiim in Pole con l'Aston Martin per Gara 2 dopo la penalità a BMW
GT World | Mercedes-Verstappen domina Gara 1 a Magny-Cours battendo Ferrari e Aston Martin
GT World | Magny-Cours: doppietta Mercedes con Gounon in Pole per Gara 1, terza la BMW-WRT #46
GT World | Ufficiale: l'ultima gara di Portimão si terrà al sabato sera per evitare il WEC
WEC | Ferrari: l'assaggio del futuro offerto a Monza è già una abbuffata di novità sulla 499P
WEC | La Ferrari termina i test a Monza: "Vogliamo finalizzare al più presto le novità per la 499P"
BMW riunisce per la prima volta in una mostra le sue storiche 20 Art Car
Monza: rinnovata la concessione all'ACI fino al 31 dicembre 2044, pronti 12 milioni di interventi
GT World | Sprint Cup pronta a brillare nella notte di Magny-Cours: ecco il programma
WEC | Al via la vendita dei biglietti per il gran finale a Monza: ecco tutti i prezzi
GT World | Allarme Vosse: "Non voglio vincere grazie al BoP, ma nessuno vuole parlare di questo problema"
WEC | Ferrari: il test a Monza con la 499P è servito per iniziare a provare novità per il futuro
WEC | Peugeot: ecco il primo scatto della 9x8 che parteciperà nel 2027 alla serie endurance
WEC | Ferrari: la 499P gira a Monza in livrea camuffata per preparare il futuro
WEC | Barcellona e Monza come gran finale di stagione 2026 al posto di Qatar e Bahrain
GT World | Una Misano lineare per Pirelli: "La differenza l'ha fatta chi ha intuito l'evoluzione della pista"
GT World | Due occasioni perse per Rossi: "Ho pagato inesperienza, poi gli altri erano più veloci"
GT World | Dominio BMW-WRT a Misano col bis di Weerts-Van Der Linde in Gara 2, Rossi-Hesse quarti
GT World | Pole Position Mercedes con Gounon per Gara 2 a Misano, BMW-WRT #46 in seconda fila
GT World | Weerts/Van Der Linde trionfano in Gara 1 a Misano, Rossi penalizzato
GT World | Valentino Rossi in Pole Position per Gara 1 a Misano
Il GT World pronto ad anticipare Portimao al sabato per evitare la concomitanza col WEC
GT World | Rossi-Hesse, 'ragazzini terribili' all'attacco di Misano: "Gara 1 può essere più favorevole"
WEC | Altro passo avanti Ford: montato e acceso il motore V8 sul telaio Oreca LMDh
GT World | Misano grande impegno per le Pirelli tra frenate, trasferimenti di carico e temperature alte
GT World | Ferrari, Lamborghini e Valentino Rossi a caccia del trionfo in casa a Misano
GT World | Misano casa Rossi anche nel 2026? "Prima vediamo se saremo competitivi, ogni anno è sempre più dura"
WEC | Classifiche Mondiali: Toyota nel mirino di BMW, Ferrari sempre terza
WEC | La rimonta Ferrari in LMGT3 si ferma al 9° posto: "Sarebbe bello giocarcela alla pari nelle prossime gare"
WEC | Marciello raggiante: "Siamo partiti dal fondo, vittoria col lavoro squadra". E ora BMW pensa in grande
WEC | I compiti a casa fruttano un podio alla Ferrari: "Lavorato benissimo sulle difficoltà della 499P"
IMSA | Inter Europol trionfa al CTMP, fra le GT successi per Lexus-Vasser Sullivan e Mercedes-Winward
WEC | BMW concede il bis e trionfa anche alla 6h di San Paolo, sul podio Ferrari e Cadillac