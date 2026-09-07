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Gara
WEC Lone Star Le Mans

WEC | Rocambolesca vittoria Ferrari alla Lone Star Le Mans, beffa atroce per Toyota

In una gara rimescolata dalle neutralizzazioni, i giapponesi sono i migliori a leggere le situazioni, ma la TR010 #7 si rompe a 11' dalla fine e lascia il successo alla 499P #50, mentre la #51 mastica amaro assieme alle BMW. Sul podio Cadillac e Alpine. In LMGT3 trionfa Drudi con la Aston Martin, Rovera e Ferrari riaprono il Mondiale.

Francesco Corghi
Modificato:
#50 Ferrari - AF Corse, Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Nicklas Nielsen, Miguel Molina

Foto di: Ferrari

La Ferrari rompe il digiuno e torna a festeggiare un successo nel FIA World Endurance Championship in modo totalmente rocambolesco al termine di 6h pazzesche vissute col fiato sospeso alla Lone Star Le Mans 2026.

La gara di Austin ha vissuto diversi ribaltoni e quello finale si è materializzato a 11' dal termine, con l'incredibile ritiro della Toyota #7 che fin lì aveva letto benissimo ogni situazione, salendo meritatamente al comando.

A ereditare il gradino più alto del podio HYPERCAR sono quindi Antonio Fuoco, Nicklas Nielsen e Miguel Molina con la 499P #50, seguiti da Cadillac e Alpine, mentre in LMGT3 arriva la prima affermazione per Mattia Drudi con la Aston Martin di Heart of Racing.

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen

Foto di: FIA WEC / DPPI

HYPERCAR

Come detto, la corsa texana è rimasta in bilico più volte durante le 6h disputate su un tracciato asciutto e con la pioggia che ha minacciato di scendere ancora dopo aver inondato mezza pista prima del via, senza però dare ulteriori noie in seguito.

L'ultimo rimescolo è avvenuto sul finire della quinta ora, quando la Lexus-ASP #78 di Esteban Masson ha perso per la seconda volta il cofano, provocando un'altra Virtual Safety Car e Safety Car (che già a metà gara aveva cambiato parecchio le sorti). Tutti raggruppati con rifornimenti alla pari (tranne la Genesis #19 quarta in quel momento) e ripartenza a 45' dalla bandiera a scacchi che ha visto l'ottimo Nyck De Vries scappare via con la Toyota #7.

Fin lì i giapponesi erano stati, come al solito, praticamente perfetti nell'adottare le scelte più azzeccate in fasi delicate, ma il colpo basso è arrivato con 11' ancora da affrontare, quando l'olandese si è trovato col servosterzo della sua TR010 Hybrid rotto, dovendo rientrare ai box per un mestissimo ritiro.

A raccogliere quindi il primato è stata la Ferrari #50 di Nielsen, che qualche giro prima aveva approfittato di un errore commesso da Charles Milesi per scavalcarlo e guadagnarsi la momentanea piazza d'onore. Il danese ha stretto i denti e può festeggiare con lo champagne regalando sorrisi a Maranello, in una giornata nera per la #51 di Calado/Giovinazzi/Pier Guidi, che prima ha tenuto la leadership e poi è scivolata indietro quando la 499P non si è riaccesa subito alla seconda sosta. Infine anche la strategia scelta per il trio Campione in carica non si è rivelata delle migliori, e un 11° posto che li tiene lontani dalla vetta nella lotta per il titolo.

Nel frattempo, la Alpine #35 di Milesi/Habsburg/Da Costa ha ricevuto una penalità di 5" per ripartenza pericolosa dall'ultimo pit-stop, diventando terza e lasciando la piazza d'onore alla Cadillac-Jota #38 di Bamber/Bourdais/Aitken, che salvano il weekend del marchio di casa prendendo punti preziosi in ottica Costruttori.

Per Alpine rimane un gusto agrodolce perché anche la #36 di Martins/Makowiecki/Gounon era stata in lizza per un trofeo, salvo poi trovarsi quinta al traguardo, superata pure dalla Aston Martin #007 di Tincknell/Gamble, i quali si sono portati costantemente in zona Top5 pur senza avere il potenziale per ambire a qualcosa di più.

Un applauso meritatissimo va alla Toyota #8 di Buemi/Hartley/Hirakawa, che spedita nelle retrovie da un Drive Through (limite di velocità in corsia box infranto) alla quinta ora, ha beneficiato dell'ultima neutralizzazione per riaccodarsi ai rivali. Buemi è stato letteralmente irresistibile rimontando con grinta dal 14° al 6° posto finale che gli consente di rilanciare le ambizioni iridate del proprio equipaggio.

Grandissimi duelli anche per le posizioni a seguire che vedono la Genesis #17 di Lotterer/Derani/Jaubert chiudere settima davanti alla BMW #15 di Marciello/Vanthoor/Magnussen, grazie anche alla penalità di 5" inflitta alla Cadillac-Jota #12 di Nato/Taylor/Stevens, mai in partita e nona al traguardo, seguita dalla Peugeot #94 di Duval/Jakobsen/Pourchaire.

Rimangono a mani vuote le Ferrari #51 e #83, con Kubica/Hanson/Ye sempre indietro senza poter risalire, e la Genesis #19 di Jaminet/Chatin/Juncadella che non è stata richiamata ai box all'ultima VSC/SC, quindi crollando miseramente quando poi è stato il momento di effettuare il pit-stop.

Niente da fare neppure per la BMW #20 di Rast/Frijns/Van Der Linde che si ritrova 12a nelle concitate fasi finali. Anonime la Aston Martin #009 di Riberas/Sorensen e la Peugeot #93 di Cassidy/Vandoorne/Di Resta.

#27 Heart of Racing Team Aston Martin Vantage AMR LMGT3: Ian James, Zacharie Robichon, Mattia Drudi

#27 Heart of Racing Team Aston Martin Vantage AMR LMGT3: Ian James, Zacharie Robichon, Mattia Drudi

Foto di: FIA WEC / DPPI

LMGT3

Anche in Classe LMGT3 le battaglie si sono sprecate: ad emergere vittoriosa per la prima volta è la Aston Martin #27 condotta da Mattia Drudi, a tagliare il traguardo in festa assieme ai compagni Ian James e Zach Robichon.

Le Vantage di Heart of Racing sono sempre state in lotta per il sucesso, tant'è che quella del riminese è balzata al comando, rimanendoci quando è toccato proprio a Mattia condurla al meritatissimo successo, mentre la gemella #23 di Barrichello/Newell/Adam porta a casa un ottimo terzo posto.

Tra loro si infila la Porsche #91 di Cottingham/Guven/Boguslavskiy che strappa almeno un sorriso in casa Manthey, dato che la #92 di Pera/Lietz/Shahin ha avuto problemi tecnici perdendo 6 giri e restando a secco in una gara importante nella lotta per il titolo.

E in quest'ottica, è preziosissimo il quarto posto della Ferrari #21 di Vista AF Corse guidata dal solito funambolico Alessio Rovera assieme ai compagni Mann/Hériau, pronti a riaprire tutti i discorsi grazie anche agli zeri totalizzati dalle Corvette di TF Sport.

La Ford-Proton Competition #77 di Tuck/Powell/Priaulx finisce in Top5 davanti alle Mercedes-Iron Lynx #61 (Martin/Berry/Andrade, alle prese con diverse penalità) e #79 (Hodenius/Cressoni/Zelger), ottava la McLaren-Garage 59 #58 di Goethe/Gehrsitz/West che è anche l'unica delle 720S a punti, visti i guai (e i rivali) che hanno colpito la #10 di Au/Kirchhofer/Fleming.

Completano la zona punti Sargeant/Gattuso/Levorato della Ford-Proton #88 e Rigon/Castellacci/Flohr in rimonta con la Ferrari-AF Corse #54, rimangono indietro le BMW-WRT e la Lexus-ASP #87.

 

 

Leggi anche:

GARA

Tutte le statistiche
 
Cla Team # Piloti Auto Giri Tempo Distacco Pits Ritirato Punti
1
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
50 Italy A. Fuoco Spain M. Molina Denmark N. Nielsen Ferrari 499P 167

6:00'07.219

   6    
2
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
38 New Zealand E. Bamber France S. Bourdais United Kingdom J. Aitken Cadillac V-Series.R 167

+4.471

6:00'11.690

 4.471 5    
3
Alpine Endurance Team HYPERCAR
35 Portugal A. Félix Da Costa France C. Milesi Austria F. Habsburg-Lothringen Alpine A424 167

+6.116

6:00'13.335

 1.645 5    
4
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
007 United Kingdom H. Tincknell United Kingdom T. Gamble United Kingdom R. Gunn Aston Martin Valkyrie 167

+9.045

6:00'16.264

 2.929 5    
5
Alpine Endurance Team HYPERCAR
36 France F. Makowiecki France J. Gounon France V. Martins Alpine A424 167

+10.885

6:00'18.104

 1.840 6    
6
Toyota Racing HYPERCAR
8 Switzerland S. Buemi New Zealand B. Hartley Japan R. Hirakawa Toyota GR010 - Hybrid 167

+21.389

6:00'28.608

 10.504 9    
7
Genesis Magma Racing HYPERCAR
17 Germany A. Lotterer Brazil P. Derani
M. Jaubert
Genesis GMR-001 167

+35.975

6:00'43.194

 14.586 5    
8
BMW M Team WRT HYPERCAR
15 Denmark K. Magnussen Italy R. Marciello Belgium D. Vanthoor BMW M Hybrid V8 167

+37.470

6:00'44.689

 1.495 5    
9
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
12 United Kingdom W. Stevens France N. Nato United States R. Taylor Cadillac V-Series.R 167

+39.631

6:00'46.850

 2.161 6    
10
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
94 France L. Duval Denmark M. Jakobsen France T. Pourchaire Peugeot 9X8 167

+40.000

6:00'47.219

 0.369 5    
11
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
51 Italy A. Pier Guidi United Kingdom J. Calado Italy A. Giovinazzi Ferrari 499P 167

+40.739

6:00'47.958

 0.739 6    
12
BMW M Team WRT HYPERCAR
20 Netherlands R. Frijns Germany R. Rast South Africa S. Van Der Linde BMW M Hybrid V8 167

+41.840

6:00'49.059

 1.101 5    
13
AF Corse HYPERCAR
83 China Y. Ye Poland R. Kubica United Kingdom P. Hanson Ferrari 499P 167

+44.830

6:00'52.049

 2.990 7    
14
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
009 Spain A. Riberas Denmark M. Sorensen Canada R. De Angelis Aston Martin Valkyrie 167

+45.703

6:00'52.922

 0.873 6    
15
Genesis Magma Racing HYPERCAR
19 France M. Jaminet France P. Chatin Spain D. Juncadella Genesis GMR-001 167

6:01:52.4331:45.214

   5    
16
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
93 United Kingdom P. di Resta Belgium S. Vandoorne New Zealand N. Cassidy Peugeot 9X8 165

+2 Giri

6:01'55.751

 2 Giri 7    
17
Heart of Racing Team LMGT3
27 United Kingdom I. James Canada Z. Robichon Italy M. Drudi Aston Martin Vantage AMR GT3 154

+13 Giri

6:00'49.096

 11 Giri 5    
18
Manthey DK Engineering LMGT3
91
J. Cottingham
Russian Federation T. Boguslavskiy Turkey A. Güven 		Porsche 911 GT3 R 154

+13 Giri

6:00'54.103

 5.007 5    
19
Heart of Racing Team LMGT3
23
G. Newell
Brazil D. Barrichello United Kingdom J. Adam 		Aston Martin Vantage AMR GT3 154

+13 Giri

6:00'56.828

 2.725 5    
20
Vista AF Corse LMGT3
21 France F. Heriau France S. Mann Italy A. Rovera Ferrari 296 GT3 Evo 154

+13 Giri

6:00'57.331

 0.503 5    
21
Proton Competition LMGT3
77 United States E. Powell United Kingdom B. Tuck
S. Priaulx
Ford Mustang GT3 154

+13 Giri

6:01'17.974

 20.643 6    
22
IRON LYNX LMGT3
61 Australia M. Berry Portugal R. Andrade Belgium M. Martin Mercedes AMG GT3 154

+13 Giri

6:01'18.388

 0.414 7    
23
IRON LYNX LMGT3
79
J. Zelger
Italy M. Cressoni Netherlands L. Hodenius 		Mercedes AMG GT3 154

+13 Giri

6:01'21.346

 2.958 5    
24
Garage 59 LMGT3
58 Sweden A. West Germany F. Gehrsitz
B. Goethe
McLaren 720S GT3 Evo 154

+13 Giri

6:01'34.040

 12.694 6    
25
Proton Competition LMGT3
88 Italy S. Gattuso Italy G. Levorato United States L. Sargeant Ford Mustang GT3 153

+14 Giri

6:01'24.123

 1 Giro 5    
26
Vista AF Corse LMGT3
54 Switzerland T. Flohr Italy F. Castellacci Italy D. Rigon Ferrari 296 GT3 Evo 153

+14 Giri

6:01'25.793

 1.670 6    
27
TEAM WRT LMGT3
69 United States A. McIntosh Canada P. Thompson
D. Harper
BMW M4 GT3 Evo 153

+14 Giri

6:01'30.957

 5.164 6    
28
TF Sport LMGT3
33 United States B. Keating United Kingdom J. Edgar Netherlands N. Catsburg Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 153

+14 Giri

6:01'33.035

 2.078 5    
29
AKKODIS ASP Team LMGT3
87 Romania R. Umbrărescu Austria C. Schmid Argentina J. López Lexus RC F GT3 153

+14 Giri

6:01'38.860

 5.825 8    
30
Racing Team Turkey by TF LMGT3
34
P. Dempsey
Turkey S. Yoluç Ireland C. Eastwood 		Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 151

+16 Giri

6:01'33.495

 2 Giri 5    
31
The Bend Manthey LMGT3
92 Australia Y. Shahin Italy R. Pera Austria R. Lietz Porsche 911 GT3 R 147

+20 Giri

6:01'35.014

 4 Giri 10    
32
TEAM WRT LMGT3
32 United Kingdom D. Leung Indonesia S. Gelael Brazil A. Farfus BMW M4 GT3 Evo 142

+25 Giri

6:01'39.938

 5 Giri 8    
33
Garage 59 LMGT3
10
A. Au
T. Fleming
Germany M. Kirchhofer 		McLaren 720S GT3 Evo 140

+27 Giri

6:01'31.114

 2 Giri 7    
nc
AKKODIS ASP Team LMGT3
78 Belgium T. Rompuy
H. David
E. Masson
Lexus RC F GT3 122

+45 Giri

4:47'06.804

 18 Giri 6    
dnf
Toyota Racing HYPERCAR
7 United Kingdom M. Conway Japan K. Kobayashi Netherlands N. De Vries Toyota GR010 - Hybrid 161

+6 Giri

5:49'07.790

 1:02'00.986 6 Ritirato  
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