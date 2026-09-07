WEC | Rocambolesca vittoria Ferrari alla Lone Star Le Mans, beffa atroce per Toyota

La Ferrari rompe il digiuno e torna a festeggiare un successo nel FIA World Endurance Championship in modo totalmente rocambolesco al termine di 6h pazzesche vissute col fiato sospeso alla Lone Star Le Mans 2026.

La gara di Austin ha vissuto diversi ribaltoni e quello finale si è materializzato a 11' dal termine, con l'incredibile ritiro della Toyota #7 che fin lì aveva letto benissimo ogni situazione, salendo meritatamente al comando.

A ereditare il gradino più alto del podio HYPERCAR sono quindi Antonio Fuoco, Nicklas Nielsen e Miguel Molina con la 499P #50, seguiti da Cadillac e Alpine, mentre in LMGT3 arriva la prima affermazione per Mattia Drudi con la Aston Martin di Heart of Racing.

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen Foto di: FIA WEC / DPPI

HYPERCAR

Come detto, la corsa texana è rimasta in bilico più volte durante le 6h disputate su un tracciato asciutto e con la pioggia che ha minacciato di scendere ancora dopo aver inondato mezza pista prima del via, senza però dare ulteriori noie in seguito.

L'ultimo rimescolo è avvenuto sul finire della quinta ora, quando la Lexus-ASP #78 di Esteban Masson ha perso per la seconda volta il cofano, provocando un'altra Virtual Safety Car e Safety Car (che già a metà gara aveva cambiato parecchio le sorti). Tutti raggruppati con rifornimenti alla pari (tranne la Genesis #19 quarta in quel momento) e ripartenza a 45' dalla bandiera a scacchi che ha visto l'ottimo Nyck De Vries scappare via con la Toyota #7.

Fin lì i giapponesi erano stati, come al solito, praticamente perfetti nell'adottare le scelte più azzeccate in fasi delicate, ma il colpo basso è arrivato con 11' ancora da affrontare, quando l'olandese si è trovato col servosterzo della sua TR010 Hybrid rotto, dovendo rientrare ai box per un mestissimo ritiro.

A raccogliere quindi il primato è stata la Ferrari #50 di Nielsen, che qualche giro prima aveva approfittato di un errore commesso da Charles Milesi per scavalcarlo e guadagnarsi la momentanea piazza d'onore. Il danese ha stretto i denti e può festeggiare con lo champagne regalando sorrisi a Maranello, in una giornata nera per la #51 di Calado/Giovinazzi/Pier Guidi, che prima ha tenuto la leadership e poi è scivolata indietro quando la 499P non si è riaccesa subito alla seconda sosta. Infine anche la strategia scelta per il trio Campione in carica non si è rivelata delle migliori, e un 11° posto che li tiene lontani dalla vetta nella lotta per il titolo.

Nel frattempo, la Alpine #35 di Milesi/Habsburg/Da Costa ha ricevuto una penalità di 5" per ripartenza pericolosa dall'ultimo pit-stop, diventando terza e lasciando la piazza d'onore alla Cadillac-Jota #38 di Bamber/Bourdais/Aitken, che salvano il weekend del marchio di casa prendendo punti preziosi in ottica Costruttori.

Per Alpine rimane un gusto agrodolce perché anche la #36 di Martins/Makowiecki/Gounon era stata in lizza per un trofeo, salvo poi trovarsi quinta al traguardo, superata pure dalla Aston Martin #007 di Tincknell/Gamble, i quali si sono portati costantemente in zona Top5 pur senza avere il potenziale per ambire a qualcosa di più.

Un applauso meritatissimo va alla Toyota #8 di Buemi/Hartley/Hirakawa, che spedita nelle retrovie da un Drive Through (limite di velocità in corsia box infranto) alla quinta ora, ha beneficiato dell'ultima neutralizzazione per riaccodarsi ai rivali. Buemi è stato letteralmente irresistibile rimontando con grinta dal 14° al 6° posto finale che gli consente di rilanciare le ambizioni iridate del proprio equipaggio.

Grandissimi duelli anche per le posizioni a seguire che vedono la Genesis #17 di Lotterer/Derani/Jaubert chiudere settima davanti alla BMW #15 di Marciello/Vanthoor/Magnussen, grazie anche alla penalità di 5" inflitta alla Cadillac-Jota #12 di Nato/Taylor/Stevens, mai in partita e nona al traguardo, seguita dalla Peugeot #94 di Duval/Jakobsen/Pourchaire.

Rimangono a mani vuote le Ferrari #51 e #83, con Kubica/Hanson/Ye sempre indietro senza poter risalire, e la Genesis #19 di Jaminet/Chatin/Juncadella che non è stata richiamata ai box all'ultima VSC/SC, quindi crollando miseramente quando poi è stato il momento di effettuare il pit-stop.

Niente da fare neppure per la BMW #20 di Rast/Frijns/Van Der Linde che si ritrova 12a nelle concitate fasi finali. Anonime la Aston Martin #009 di Riberas/Sorensen e la Peugeot #93 di Cassidy/Vandoorne/Di Resta.

#27 Heart of Racing Team Aston Martin Vantage AMR LMGT3: Ian James, Zacharie Robichon, Mattia Drudi Foto di: FIA WEC / DPPI

LMGT3

Anche in Classe LMGT3 le battaglie si sono sprecate: ad emergere vittoriosa per la prima volta è la Aston Martin #27 condotta da Mattia Drudi, a tagliare il traguardo in festa assieme ai compagni Ian James e Zach Robichon.

Le Vantage di Heart of Racing sono sempre state in lotta per il sucesso, tant'è che quella del riminese è balzata al comando, rimanendoci quando è toccato proprio a Mattia condurla al meritatissimo successo, mentre la gemella #23 di Barrichello/Newell/Adam porta a casa un ottimo terzo posto.

Tra loro si infila la Porsche #91 di Cottingham/Guven/Boguslavskiy che strappa almeno un sorriso in casa Manthey, dato che la #92 di Pera/Lietz/Shahin ha avuto problemi tecnici perdendo 6 giri e restando a secco in una gara importante nella lotta per il titolo.

E in quest'ottica, è preziosissimo il quarto posto della Ferrari #21 di Vista AF Corse guidata dal solito funambolico Alessio Rovera assieme ai compagni Mann/Hériau, pronti a riaprire tutti i discorsi grazie anche agli zeri totalizzati dalle Corvette di TF Sport.

La Ford-Proton Competition #77 di Tuck/Powell/Priaulx finisce in Top5 davanti alle Mercedes-Iron Lynx #61 (Martin/Berry/Andrade, alle prese con diverse penalità) e #79 (Hodenius/Cressoni/Zelger), ottava la McLaren-Garage 59 #58 di Goethe/Gehrsitz/West che è anche l'unica delle 720S a punti, visti i guai (e i rivali) che hanno colpito la #10 di Au/Kirchhofer/Fleming.

Completano la zona punti Sargeant/Gattuso/Levorato della Ford-Proton #88 e Rigon/Castellacci/Flohr in rimonta con la Ferrari-AF Corse #54, rimangono indietro le BMW-WRT e la Lexus-ASP #87.