GT World | La Ferrari 296 GT3 EVO conquista il primo titolo con Kessel Racing

La gara del Nürburgring, quarto round del GT World Challenge Europe – Endurance Cup, consegna il titolo Team a Kessel Racing nella classe Bronze con la Ferrari 296 GT3 Evo numero 74. Si tratta della prima affermazione per l’ultima nata tra le vetture GT della Casa di Maranello, a testimonianza della solidità di un progetto che ha permesso di ottenere prima risultati importanti nelle singole gare e ora anche il successo in campionato.

La squadra svizzera ha festeggiato sul podio al termine della gara con il terzo posto conquistato con Dennis Marschall insieme a Lorenzo Patrese e Constantin Dressler, quest’ultimo chiamato a sostituire l’infortunato Dustin Blattner, che resta il leader della classe Bronze con 87 punti.

Kessel Racing, comunque, con ancora il round di Portimão da disputare, ha raggiunto la certezza matematica della vittoria nella graduatoria riservata ai Team, dopo il trionfo della scorsa stagione quando aveva chiuso il campionato vincendo tutti i titoli a disposizione. A questo punto, la squadra elvetica e i piloti restano in corsa anche per la Sprint Cup e per la Overall.

Oltre alla Bronze, troviamo anche una Ferrari 296 GT3 Evo sul podio della Gold Cup, grazie al terzo posto finale della numero 71 di Selected Car Racing con i piloti danesi Frederik Schandorff, Malte Ebdrup e Simon Birch.

Bronze Cup

Il terzo posto della numero 74 di Kessel Racing, come anticipato, ha quindi portato la certezza del titolo Team. Un risultato arrivato al termine di una gara combattuta, condizionata all’inizio da un drive-through. Nonostante questo i piloti della numero 74 hanno concluso una gara solida, arrivando a lottare, nelle ultime tornate, anche per il secondo posto.

"Sono davvero orgoglioso del team. Oggi è stata una giornata molto difficile: al primo giro ci siamo ritrovati in ultima posizione e abbiamo rischiato di essere doppiati. Abbiamo ricevuto anche un drive-through, ma l’ingresso della Safety Car ci ha permesso di recuperare", commenta Marschall.

"La vettura aveva un buon ritmo e, dall’ultimo posto assoluto, siamo risaliti fino alla terza posizione di classe. Avremmo potuto lottare anche per il secondo posto, ma abbiamo preferito evitare rischi e conquistare punti importanti".

Patrese aggiunge: "Ho fatto del mio meglio, anche se purtroppo non ho potuto partecipare alla gara di Spa. Al Paul Ricard siamo stati sfortunati, mentre a Monza abbiamo conquistato la vittoria. Qui, nonostante qualche piccolo problema, siamo riusciti a recuperare bene, portando a casa il titolo Team e un bel podio. Sono contento di aver dato il mio contributo".

Antonello Coletta, Capo di Ferrari Endurance e Corse Clienti, festeggia il titolo: "Congratulazioni a Kessel Racing che si è aggiudicato il titolo Team nella classe Bronze del GTWC-Endurance Cup, e con una gara d’anticipo ha festeggiato il successo con la 296 GT3 Evo concludendo sul podio la prova del Nürburgring. Complimenti a tutta la squadra per il lavoro svolto".

Pro Cup

Il fine settimana delle due Ferrari 296 GT3 Evo di AF Corse schierate nella classe Pro è stato complicato. La numero 51, affidata ai tre piloti ufficiali Alessio Rovera, Nicklas Nielsen e Tommaso Mosca, dopo essere partita dalla nona posizione è stata costretta a una gara di rincorsa dopo essere rimasta coinvolta in un incidente alla prima curva. Dopo il contatto la vettura è rientrata ai box per cambiare gli due pneumatici della parte destra e si è ritrovata attardata di un giro.

Nonostante questa situazione il trio ha portato la vettura al traguardo in 29esima posizione, davanti a un’altra Ferrari 296 GT3 Evo, la numero 60 di JMW Motorsport con Thierry Vermeulen, Konsta Lappalainen e Tim Heinemann.

"Non è stato certamente l’inizio di gara che avremmo voluto, a causa del contatto alla prima curva. L’avversario è venuto a scusarsi e questo è stato un gesto apprezzabile. È un peccato, perché in qualifica avevamo svolto un buon lavoro, considerando il ritmo mostrato durante il fine settimana. Probabilmente non avremmo potuto lottare per la vittoria, ma avevamo la possibilità di entrare nella Top10", si rammarica Nielsen.

Rovera gli fa eco: "Decisamente un fine settimana difficile. In qualifica si è visto qualche segnale positivo, in parte atteso. In gara siamo stati condizionati dall’incidente: quando riparti dall’ultima posizione con un giro di ritardo, soprattutto su una pista come questa, diventa impossibile recuperare".

La seconda Ferrari di AF Corse, la numero 50 con i due ufficiali Lilou Wadoux-Ducellier e Arthur Leclerc insieme a Sean Gelael, ha chiuso la prova tedesca in 40esima piazza.

"È stata la mia prima volta al Nürburgring e devo dire che è un circuito piuttosto impegnativo. Abbiamo incontrato qualche difficoltà durante il fine settimana e anche la gara è stata complessa, pur essendo consapevoli del nostro potenziale. Penso che siamo partiti bene; successivamente abbiamo faticato un po’ di più, ma siamo comunque riusciti a portare a termine la corsa", spiega la Wadoux.

Deluso pure Gelael: "È un vero peccato, soprattutto dopo l’ottimo risultato ottenuto a Spa. Non ci aspettavamo una situazione del genere: lo scorso anno eravamo stati competitivi su questo circuito, mentre in questa stagione lo scenario è stato completamente opposto. Abbiamo però un gruppo molto unito, che saprà fare tesoro di questa esperienza. Speriamo di poter tornare al vertice a Portimão".

Gold Cup

Grazie al terzo posto, Schandorff-Ebdrup-Birch, sulla Ferrari 296 GT3 Evo numero 71 di Selected Car Racing, mantengono viva la lotta per la classifica finale della classe Gold.

"È sicuramente un podio molto importante. Abbiamo sfruttato al massimo sia la strategia sia il nostro potenziale in pista per ottenere un risultato che ci permetterà di lottare per il titolo anche nell’ultima gara. Sono molto felice", sorride Schandorff.

Silver Cup

La terza Ferrari 296 GT3 Evo numero 52 di AF Corse con Matias Zagazeta, Jef Machiels e Gilles Stadsbader è passata sotto la bandiera a scacchi in sesta posizione di classe. La numero 45 di Rinaldi Racing con Rafael Duran, Dylan Medler e David Perel è stata costretta al ritiro dopo essere stata coinvolta in un incidente nel corso del 34esimo giro.