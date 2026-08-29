GT World | Misano: squalificata la Mercedes-Winward, il terzo posto di Gara 2 va a Rossi-Hesse

Il Dipartimento Tecnico di SRO Motorsports Group ha confermato la squalifica della Mercedes di Winward Racing da Gara 2 del GT World Challenge Europe disputata in quel di Misano, consentendo quindi a Valentino Rossi e Max Hesse di ereditare il terzo gradino del podio.

Al termine dell'evento di Sprint Cup disputato al 'Marco Simoncelli World Circuit' a metà luglio, durante le verifiche tecniche era emerso che sulla AMG #48 condotta da Lucas Auer e Maro Engel il cuscinetto anteriore destro preso in esame dai commissari sportivi non risultava conforme all'omologazione tecnica.

È servito oltre un mese per arrivare ad una conclusione delle indagini in merito; nel pomeriggio di venerdì 28 agosto, al Nürburgring - dove in questo weekend si terrà la gara di Endurance Cup - i vertici di Winward Racing e Mercedes-AMG Motorsport sono stati convocati in direzione gara per la discussione finale.

#48 Winward Racing: Mercedes-Amg Gt3 Evo: Lucas Auer Aut Maro Engel Foto di: Davide Cavazza

La documentazione del Delegato Tecnico di SRO, l'Ingegner Stephan Sommer, riporta che il cuscinetto della Mercedes è differente rispetto a quello che solitamente viene usato nel GT World rispetto alla specifica di omologazione del BoP. Nello specifico, ecco cosa riporta il resoconto #330 pubblicato nella serata di venerdì come Decisione numero 77 di SRO.

1. Il riscontro tecnico si basa su prove indipendenti e documentate e non è stato contestato dai rappresentanti della squadra: le guarnizioni di tenuta del cuscinetto della ruota montato sull’auto #48 erano tagliate su entrambi i lati.

2. L’udienza, iniziata alle ore 9;30, è stata sospesa in due occasioni specificatamente per consentire al Direttore Tecnico di fornire chiarimenti sulle questioni sollevate dai rappresentanti della squadra, riprendendo prima alle ore 15;00 e poi nuovamente alle ore 17;15. I Commissari ritengono opportuno mettere a verbale quanto sopra, poiché le spiegazioni ottenute dal Direttore Tecnico durante tali interruzioni incidono direttamente sulle conclusioni riportate di seguito.

3. Nel corso dell’udienza, i rappresentanti della squadra hanno sostenuto di non aver potuto sapere che il cuscinetto della ruota fosse contemplato dal regolamento, in quanto il termine “cuscinetto” non compare nell’articolo 1.12 del documento sul Balance of Performance di Misano, mentre figura invece nel documento pubblicato per la gara di Brands Hatch. Tale argomentazione non regge alla luce della formulazione dello stesso articolo su cui fanno affidamento i rappresentanti della squadra. L’articolo 1.12 non impone ai concorrenti di basarsi esclusivamente sull’elenco di termini contenuto nel documento BoP stesso; esso istruisce espressamente i concorrenti a verificare con il proprio Costruttore. A seguito delle interruzioni dell’udienza, il Direttore Tecnico ha spiegato che la terminologia utilizzata nell’articolo 1.12 ('asse, sterzo, sospensioni') è stata adottata deliberatamente, su richiesta dei Costruttori, per allinearsi al titolo dell’articolo 6 ('Asse, sterzo e sospensioni') del Modulo di omologazione FIA GT3 e del Modulo di omologazione DTM GT3 – in cui il cuscinetto della ruota è elencato all’articolo 6.3 – a conferma del fatto che la terminologia utilizzata nell’articolo 1.12 segue la struttura della documentazione di omologazione a disposizione del costruttore. I Commissari ritengono che questa spiegazione sia coerente con i termini dello stesso articolo 1.12 e ritengono che l’assenza del termine 'cuscinetto' dal documento di Misano, contrapposta alla sua presenza nel documento di Brands Hatch, non costituisca l’ambiguità sostenuta dai rappresentanti della squadra.

4. L’obbligo imposto ai concorrenti dall’articolo 1.12 di verificare con il Costruttore non è una formalità. Avendo addotto il proprio stato di conoscenza come principale linea di difesa, i rappresentanti della squadra avevano l’onere di dimostrare che il concorrente avesse compiuto il passo richiesto dal Regolamento. Alla domanda diretta se la squadra avesse consultato il Costruttore, i rappresentanti di essa hanno fornito una risposta evasiva ('forse sì, forse no') e non hanno prodotto alcuna prova di una richiesta effettuata o di una risposta ricevuta. In assenza di tali prove, i Commissari non ritengono che il concorrente abbia adempiuto all’obbligo che l’articolo 1.12 gli impone e, di conseguenza, non accettano che il concorrente abbia la convinzione ragionevole e maturata con diligenza che la modifica fosse consentita.

5. Per questi motivi, i Commissari ritengono accertata la violazione dell’articolo 1.12 e non ravvisano nelle spiegazioni fornite dai rappresentanti della squadra circostanze attenuanti sufficienti per discostarsi dalle conseguenze che derivano da una violazione di questa natura, decidendo di applicare la sanzione sopra indicata.

6. Ai sensi dell’articolo 15.4.2.b del Codice Sportivo Internazionale, i Commissari decidono di fissare il termine per la notifica dell’intenzione di presentare ricorso alle ore 14;00 del 29/08/2026. I Commissari ritengono appropriata tale proroga, dato che il Concorrente è attualmente impegnato nell’evento del Nürburgring e necessita di tempo sia per adempiere ai propri impegni in tale evento, sia per valutare e preparare adeguatamente la propria posizione in merito alla presente decisione, prima che il termine standard di notifica giunga altrimenti a scadenza.

#48 Winward Racing: Mercedes-Amg Gt3 Evo: Lucas Auer Aut Maro Engel Foto di: Davide Cavazza

Tenendo conto che la vettura in livrea 'Mamba' corre anche del DTM, c'è un curioso legame con il recente problema che ha coinvolto la Lamborghini di Grasser Racing, squalificata da Gara 2 del campionato tedesco andata in scena ad Oschersleben (dove Mirko Bortolotti aveva ottenuto la vittoria) per la non conformità di un cuscinetto, in virtù di una svista del team che aveva utilizzato il modello GT World durante l'evento DTM.

La conferma dell'estromissione da Gara 2 di Misano fa quindi sì che la BMW #46 del Team WRT condotta da Rossi ed Hesse, che aveva tagliato il traguardo quarta dopo il sorpasso subito in extremis dalla 'Mamba', salga sul terzo gradino del podio, ma soprattutto sono le classifiche del campionato a risentirne, dato che Engel/Auer (sempre leader) perdono 9.5, con un peso specifico nelle graduatorie di Sprint Cup e Assoluta, mentre in Endurance Cup la AMG #48 è ampiamente davanti a tutti.

Ad ogni modo, Winward Racing ha deciso di presentare comunque appello e quindi la classifica finale, per il momento, non è confermata e tutto rimane sub-judice fino a decisione definitiva. La quale, stando alle affermazioni del documento riportate sopra (in particolare al punto 4), ha buone possibilità di essere confermata con la squalifica. Ma qui bisognerà attendere ancora...

GT World - Misano: Squalifica Mercedes-Winward, documentazione tecnica