F1 | Antonelli, il cerchio si chiude a Monza. Wolff: “Anche se vincerà altri 200 GP, questo resterà speciale”

Due anni possono essere un’eternità in Formula 1. Soprattutto se nel mezzo c’è il percorso di crescita di un ragazzo arrivato nel Mondiale giovanissimo, accompagnato da aspettative enormi e con un plotone pronto a sottolineare ogni sbavatura, errore, giornata storta. Toto Wolff ha scelto proprio questa prospettiva per raccontare la vittoria di Kimi Antonelli a Monza, una di quelle che, a suo giudizio, resteranno in un posto molto speciale anche quando la carriera avrà aggiunto molti altri capitoli.

Il team principal della Mercedes è tornato con la memoria al venerdì del Gran Premio d’Italia 2024, quando Antonelli debuttò in una sessione ufficiale di Formula 1 terminando la sua FP1 contro le barriere della Parabolica. Oggi, sullo stesso circuito, Kimi ha vissuto quello che Wolff ha definito il momento più importante della sua carriera.

“È come se si fosse chiuso un cerchio – ha spiegato Toto – due anni fa, nelle FP1, probabilmente visse il momento più difficile della sua carriera, per lui e per la sua famiglia. Fu un momento nel quale tutti dubitarono, compreso lui stesso. Due anni dopo è arrivata la gloria più grande, il momento più importante della sua carriera, e probabilmente resterà uno dei più importanti anche in futuro. Anche se dovesse vincere altri 200 Gran Premi, questo rimarrà sempre speciale”.

Una vittoria che Wolff inserisce senza esitazioni tra quelle destinate a restare nella sua memoria. Il team principal Mercedes ha citato alcuni successi particolarmente significativi del suo percorso, dalla prima vittoria vissuta in Formula 1 con Pastor Maldonado a Barcellona (nel 2012, quando era nel board della Williams) al successo di Lewis Hamilton a Singapore 2018. Da oggi, in quella personale galleria dei ricordi, c’è anche Monza 2026.

Ma l’aspetto sul quale Wolff ha insistito maggiormente non è stato quello emotivo. Antonelli aveva a disposizione una monoposto estremamente competitiva, ma secondo Toto oggi Kimi ha aggiunto qualcosa di suo. La differenza l’ha fatta soprattutto nel traffico, in una rimonta nella quale non è mai sembrato perdere lo slancio.

“Il fattore decisivo oggi è stata la sua capacità di gestire la sia rimonta nel traffico. Lo abbiamo visto fare in passato ad altri grandi piloti, Lewis in alcune gare lo ha fatto. Ed è ciò che Kimi ha mostrato oggi. Non c’era modo di fermarlo. Quando un pilota e una macchina diventano una cosa sola, allora non c’è niente che possa fermarli”.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes Foto di: Luca Martini / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Wolff aveva percepito qualcosa già sabato. Dopo le qualifiche aveva utilizzato un’espressione particolare, dicendo di avere la sensazione che Antonelli avrebbe potuto “camminare sulle acque”. Non era soltanto ottimismo.

“È da un po’ che osservo i livelli di energia dei piloti, il loro atteggiamento, la mentalità e alcuni schemi comportamentali. Sapevo che oggi la sua missione sarebbe stata vincere la gara. Ieri

ho parlato anche con suo padre e anche lui aveva avuto la stessa sensazione. Ci sono momenti nei quali, vedendo come si sviluppa un weekend sessione dopo sessione, puoi intuire che potrebbe arrivare qualcosa di speciale”.

La gara ha poi messo Antonelli davanti a situazioni molto differenti. Mercedes inizialmente prevedeva una strategia ad una sosta con il primo sti da affrontare con un set di hard, sperando in una safety car che potesse accorciare i tempi della sosta. La bandiera rossa ha però cambiato lo scenario, portando Antonelli su un set di medie. Una gomma che Kimi è riuscito gestire per 25 giri nonostante un passo molto veloce.

“In mattinata siamo arrivati alla conclusione che la hard sarebbe durata tutta la distanza di gara, che avresti potuto partire e arrivare con quella gomma. Con George abbiamo visto che effettivamente la sua durata è stata ottima, ma ovviamente ha pagato qualcosa in termini di performance. Kimi ha però dovuto vedersela con la gestione del set di medie, ed è riuscito a completare uno stint molto lungo mantenendo un rendimento costante, e questa è sicuramente una sua qualità”.

Nel corso della gara non sono mancati neppure momenti delicati nel confronto diretto con Russell. Wolff ha ammesso di essere stato vicino ad intervenire via radio quando i due piloti Mercedes si sono trovati a battagliare con Verstappen pronto ad approfittare di qualsiasi problema.

“A volte pensavamo: stanno correndo in modo corretto, ma sono davvero molto vicini. Avevo il dito sul pulsante per parlare con Marcus, Bono, Kimi e George, ma non l’ho premuto. Credo sia stato giusto mostrare lo spirito da corsa che c’è nella squadra e lasciarli battagliare”.

Resta però un episodio che sarà discusso internamente, quello nel quale Russell ha cercato di evitare di tagliare la curva mentre Antonelli, finito sulla parte sporca della pista, è finito nella ghiaia della di fuga. “Avrebbe potuto trasformarsi in un disastro per il risultato della squadra e avremmo fatto la figura degli idioti – ha ammesso Wolff – ne parleremo, sarà un altro tassello per definire come vogliamo correre in futuro”.

Il successo di Monza non porta comunque il team principal della Mercedes a considerare completato il percorso di Antonelli. Alla domanda se questa vittoria rappresenti la prova definitiva di avere davanti un pilota ormai completo, Toto ha frenato.

“Se dovessi disegnare il pilota perfetto ci sarebbero probabilmente una dozzina di componenti essenziali per garantire prestazioni elevate nel tempo. Quando parliamo di un pilota completo, a Kimi manca ancora l’esperienza. Quella deve arrivare. Bisognerà vedere se sarà capace di maturare restando la persona che è oggi: umile, introspettivo e molto autocritico. Solo il futuro ci dirà se diventerà, come pochi piloti prima di lui, il pacchetto completo”.

Ciò che continua a sorprendere Wolff è soprattutto la velocità con cui Antonelli assimila ogni esperienza. Dodici mesi fa Monza era stata una tappa difficile di una stagione segnata da inevitabili alti e bassi. Oggi lo scenario è completamente differente.

“È incredibile vedere quanto velocemente riesca a svilupparsi. Per me è come un agente di intelligenza artificiale che continua a migliorarsi e ad imparare da solo. Questa è la velocità

con cui cresce. E sicuramente la sua età lo aiuta, per la capacità cognitiva e intellettuale di diventare costantemente migliore”.

Monza ha fornito la dimostrazione più evidente vista finora. Non necessariamente quella definitiva, perché Wolff sa bene quanto possa ancora essere lungo il percorso di Antonelli. Ma c’è una certezza: qualunque cosa arriverà in futuro, il pomeriggio in cui Kimi ha vinto davanti al pubblico italiano avrà un posto tutto suo. Anche se, come sostiene Toto, “dovessero davvero arrivare altre 200 vittorie”.