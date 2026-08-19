Ligier annuncia APR, Inter Europol e Panis Racing come primi team della nuova LMP2 del 2028

Tre scuderie di punta nel mondo delle gare endurance hanno scelto Ligier Automotive per la prossima generazione di LMP2.

Algarve Pro Racing, Inter Europol Competition e Panis Racing, tutte con un legame passato con il Costruttore francese schiereranno le rispettive JS P228 per i loro programmi a partire dal 2028.

Nel giugno 2025, Ligier Automotive è stata selezionata da ACO e FIA come uno dei due fornitori di telai per la prossima generazione di LMP2 fino al 2032.

Da allora, tutti i reparti del costruttore in Francia e negli Stati Uniti, attraverso la sua controllata Ligier Automotive North America, si sono concentrati interamente sulla progettazione e lo sviluppo della Ligier JS P228.

Il progetto raggiunge ora un traguardo importante con l’impegno di Algarve Pro Racing, Inter Europol Competition e Panis Racing a correre con Ligier nella categoria LMP2 a partire dal 2028. Si tratta di tre team riconosciuti a livello internazionale, tutti vincitori affermati nella categoria LMP2 e regolarmente in testa alle classifiche nei principali campionati mondiali endurance.

La loro decisione conferma il lavoro svolto dai team di ingegneri di Ligier Automotive e riflette un’ambizione condivisa con il costruttore francese: affermare la JS P228 come nuovo punto di riferimento della categoria.

“Il fatto che tre scuderie di questo calibro abbiano scelto la Ligier JS P228 rappresenta un riconoscimento straordinario del lavoro svolto da tutti noi in Ligier Automotive. Algarve Pro Racing, Inter Europol Competition e Panis Racing sono tre scuderie di grande esperienza e successo, profondamente impegnate nelle gare endurance", commenta Jacques Nicolet, Presidente di Ligier Automotive.

"Abbiamo potuto dimostrare tutta la portata della nostra ambizione attraverso le risorse che abbiamo dedicato a questo nuovo regolamento, e siamo molto orgogliosi di accoglierli tra i primi team Ligier LMP2 per il 2028".

Foto di: Ligier

Algarve Pro Racing, di nuovo insieme a Ligier ai massimi livelli

Fondata da Stewart e Samantha Cox, Algarve Pro Racing si è affermata come una delle scuderie di punta nella categoria LMP2 sin dal 2015.

Il team ha conquistato in particolare due titoli in European Le Mans Series, sei in Asian Le Mans Series, uno in IMSA Endurance Cup e diverse vittorie nella categoria LMP2 Pro-Am alla 24h di Le Mans, inclusa quella di quest’anno dopo aver vinto anche a Daytona. Attualmente è in testa alla classifica Pro-Am ELMS.

Samantha e Stewart Cox, Algarve Pro Racing: "La storia di Algarve Pro Racing nella categoria LMP2 è iniziata con la Ligier, quindi c’è qualcosa di davvero speciale nell’opportunità di ricongiungerci con il marchio proprio all’inizio di questa nuova generazione. Da quei primi tempi, l’APR è cresciuta enormemente e abbiamo avuto la fortuna di ottenere grandi successi nella LMP2. Questo rende la decisione sul nostro futuro particolarmente importante per noi".

"Ciò che ci ha davvero convinto a tornare con Ligier sono la visione e l’ambizione di Jacques Nicolet. Ha sempre dimostrato una straordinaria passione per le gare endurance e la determinazione a vedere la Ligier competere e vincere ai massimi livelli. Oggi vediamo quella stessa ambizione portata avanti da Pierre e dalla nuova generazione della Ligier. Crediamo in quella visione. Crediamo nelle risorse e nell’impegno che stanno dietro alla JS P228, e crediamo che la Ligier abbia l’ambizione di affermarsi in prima linea nella nuova era della LMP2".

"APR corre per vincere. Non stiamo scegliendo un telaio semplicemente per essere presenti sulla griglia di partenza nel 2028. Con Ligier le nostre ambizioni sono allineate: vogliamo lottare per i campionati e per le vittorie nelle più grandi gare endurance del mondo. Per noi è come chiudere il cerchio: tornare dove è iniziata la storia di APR LMP2, ma questa volta con tutto ciò che abbiamo imparato e raggiunto lungo il percorso. Siamo estremamente entusiasti di ciò che potremo realizzare insieme".

Foto di: Ligier

Inter Europol, un rapporto fondato sulla fedeltà alla Ligier

Fondata nel 2010 da Wojciech e Jakub Śmiechowski, Inter Europol Competition si è affermata come una delle scuderie di maggior successo della sua generazione.

La compagine polacca ha conquistato tre vittorie nella categoria LMP2 alla 24h di Le Mans negli ultimi quattro anni, tra cui una doppietta nel 2026, un titolo IMSA LMP2 nel 2024, un secondo posto nel FIA WEC e diversi secondi posti in European Le Mans Series. Attualmente occupa il terzo posto nella classifica provvisoria.

Sascha Fassbender, Team Manager di Inter Europol Competition: "Siamo convinti di aver trovato in Ligier il costruttore giusto. Abbiamo grande fiducia in loro per la realizzazione di una fantastica auto da corsa che ci consentirà di continuare la storia di successi di Inter Europol Competition".

"Come squadra, abbiamo sempre dimostrato di essere disposti a percorrere una strada diversa e ci piace affrontare nuove sfide. Insieme a Ligier, crediamo di poter portare una nuova dinamica nella categoria LMP2. Non vediamo l’ora di affrontare questo nuovo progetto e di partire nel 2028. Siamo molto fiduciosi di aver preso la decisione giusta e siamo estremamente entusiasti di ciò che ci aspetta”.

Foto di: Ligier

Panis Racing, un’ambizione francese condivisa

Fondata nel 2016 grazie alla collaborazione tra Olivier Panis e Fabien Barthez, la Panis Racing è diventata una delle scuderie di punta della LMP2 in Francia. La scuderia vanta quattro podi alla 24 Ore di Le Mans, ha conquistato il titolo del campionato ELMS LMP2 2025 e in questa stagione è nuovamente in lotta per le prime posizioni, a soli sei punti dal leader del campionato.

Olivier Panis, proprietario del team Panis Racing: "La mia vittoria a Monaco nel 1996 è arrivata con la Ligier. Quel nome fa parte della mia storia e della mia carriera. Quando si è presentata l’opportunità di lavorare di nuovo insieme per il 2028, mi è sembrata la scelta più ovvia. C’è un legame molto forte tra me e la Ligier: un capitolo condiviso della storia dell’automobilismo francese che vogliamo continuare a scrivere insieme".

"L’intero team Panis Racing si affiderà a VPS Racing, l’organizzazione guidata da mio figlio Aurélien e dai suoi soci. È un progetto di famiglia in tutti i sensi. Credo in questo progetto e in questa vettura per vincere le gare e, in ultima analisi, lottare per la vittoria a Le Mans".

Stéphane Dilouya, cofondatore di Panis Racing: “Insieme a Olivier, siamo convinti di aver fatto la scelta giusta e siamo molto felici di aprire questo nuovo capitolo al fianco di Ligier".

2028: un nuovo capitolo nella storia della Ligier in LMP2

La Ligier JS P228 proseguirà un’avventura iniziata nel 2014 con la Ligier JS P2, il prototipo che ha segnato il ritorno di Ligier Automotive sulla scena internazionale.

Da allora, Ligier ha continuato ad ampliare il proprio reparto di ingegneria e le attività di assistenza tecnica attraverso lo sviluppo di una gamma completa di auto da corsa, che comprende prototipi sportivi, monoposto e vetture GT. Questi programmi hanno consentito al costruttore di ampliare le proprie competenze e rafforzare la propria organizzazione, che oggi conta 150 dipendenti tra Francia e Stati Uniti.

Oggi, tutta questa esperienza è concentrata su un unico obiettivo: rendere la Ligier JS P228 il punto di riferimento nella categoria LMP2.

"Sin dall’annuncio della nostra selezione nel 2025, l’intero gruppo si è concentrato su questo progetto. Sappiamo quanto questa categoria sia importante per i team e i piloti, ma anche per Ligier", afferma Nicolet.

"Ecco perché Ligier Automotive, insieme alla sua consociata HP Composites e ai suoi 500 dipendenti, sta facendo tutto il possibile per tornare alla grande alla 24h di Le Mans nel 2028 al fianco dei team che hanno riposto la loro fiducia in noi".

La Ligier JS P228 farà il suo debutto agonistico nel 2028 in European Le Mans Series e alla 24h di Le Mans. Parteciperà all’Asian Le Mans Series nella stagione 2028/2029 e all’IMSA SportsCar Championship nel 2029.

Con Algarve Pro Racing, Inter Europol Competition e Panis Racing, Ligier Automotive riunisce tre scuderie esperte e di successo, già legate alla sua storia, per scrivere il prossimo capitolo della sua avventura nelle gare endurance.