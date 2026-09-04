Tegola Ferrari: Neubauer infortunato, Rovera alla 1000km di Suzuka IGTC con Maezawa Racing

Brutta tegola in casa Ferrari, che perde Thomas Neubauer per diverso tempo a causa di un brutto infortunio riportato in allenamento.

Appassionato di bicicletta, il pilota ufficiale della Casa di Maranello per quel che riguarda le competizioni GT è caduto riportando una seria frattura alla clavicola sinistra, più una serie di escoriazioni e contusioni che lo terranno fuori a lungo.

E' stato lo stesso francese a rendere note le sue condizioni con un post su Instagram corredato da immagini, spiegando che sta già iniziando il percorso riabilitativo e di recupero dopo essere stato operato a Nizza, ma che per forza di cose non potrà riprendere in mano il volante della 296 GT3 a breve termine.

"Qualche giorno fa sono rimasto coinvolto in un incidente in bicicletta. Nonostante stia sempre molto attento, a volte gli incidenti sono purtroppo inevitabili. Sono caduto e, tra le altre lesioni, ho riportato una frattura complessa della clavicola sinistra, con almeno sette frammenti e un notevole spostamento delle ossa", racconta Neubauer.

"Martedì sono stato operato e tutto è andato bene. Finalmente sto ricominciando a sentirmi di nuovo me stesso. Vorrei ringraziare di cuore tutto il personale medico che si è preso cura di me: i vigili del fuoco, il CHU di Nizza, la Clinique du Sport di Parigi, il mio chirurgo, il dottor Didier Fontes, nonché tutti coloro che mi hanno sostenuto in questi giorni difficili".

"Un grande grazie anche alla mia famiglia Ferrari per il sostegno. Mi sento molto fortunato ad essere circondato da persone così straordinarie. Ora è il momento di concentrarmi sul recupero, perché c’è solo una cosa che non vedo l’ora di fare: tornare al volante della mia auto da corsa".

Neubauer avrebbe dovuto correre la 1000km di Suzuka della prossima settimana in supporto del team Maezawa Racing come compagno di squadra di Yusaku Maezawa e Naoki Yokomizo. Alla gara valida per l'Intercontinental GT Challenge andrà quindi Alessio Rovera, chiamato da Maranello per provare ad aiutare la squadra giapponese a conquistare il successo in Classe Bronze Cup.

Inoltre ricordiamo che il transalpino è anche l'unico dei piloti Ferrari con il Permit per correre al Nurburgring-Nordschleife e nel 2026 inserito nella formazione di Sprint Cup di AF Corse nel GT World Challenge Europe.