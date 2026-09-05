Hartog eroe: salva Millroy dal rogo dopo uno spaventoso incidente a Shanghai

Loek Hartog si è reso protagonista di un gesto eroico, estraendo Ollie Millroy dalle fiamme dopo un terribile incidente andato in scena sabato in occasione di Gara 1 del China GT a Shanghai.

Dopo quasi 20' di competizione, in una battaglia per l'ottava e nona posizione sul lungo rettilineo che porta alla curva 14, Neil Verhagen al volante della BMW #33 della 610Racing ha preso la scia della Ferrari #37 di Harmony Racing condotta da David Chen, che ha chiuso la porta al rivale.

La M4 ha scartato verso destra, mettendo due ruote sull'erba e lì è diventata inguidabile a causa della pioggia che era scesa in mattinata, andando a toccare il posteriore della 296 e facendola a sua volta scivolare senza controllo fuori dalla carreggiata e lungo il manto verde.

Le due vetture impazzite sono quindi giunte al successivo tornantino che vedeva gli altri concorrenti già intenti ad affrontarlo; lì è stata inevitabile la collisione con l'incolpevole Millroy, la cui Ferrari della AAI Motorsports - colpita lateralmente - si è ritrovata immediatamente avvolta tra le fiamme.

La bandiera rossa esposta ha sancito il termine della gara anzitempo e tutti i coinvolti sono stati trasferiti al centro medico per le cure del caso. Millroy ha riportato fratture a cinque costole, clavicola, una mano e un dito, più una contusione ad un polmone.

Ma le immagini emerse in seguito hanno rivelato un quadro ancor più drammatico di quanto già si era visto in diretta TV e la situazione sarebbe potuta essere ben diversa. E in peggio.

Hartog, che era in prossimità della curva, ha fermato la propria Porsche scendendo di corsa e raggiungendo la Ferrari di Millroy, accorgendosi che non c'erano movimenti da parte del britannico, ancora fermo sul sedile mentre il resto attorno a lui stava andando a fuoco.

Il ragazzo di Phantom Global Racing ha provato prima ad avvicinarsi dal lato del guidatore, ma invano viste le temperature elevate, dunque ha provato ad agire su quello opposto, anche qui senza successo dopo aver aperto e staccato la portiera. L'olandese è infine corso a prendere un estintore dalle mani di un commissario che stava arrivando sul posto, andando a spegnere il rogo dalla parte di Millroy, sganciandogli le cinture, afferrandolo sotto le ascelle e tirandolo fuori di forza dall'abitacolo.

Come detto, il tutto è stato ripreso dalla telecamera onboard installata sulla 911 di Hartog, che in totale ha impiegato 49" tra scendere dalla macchina e salvare il collega, in una sequenza che lascia letteralmente senza fiato.

"Grazie a tutti coloro che mi hanno contattato dopo quanto accaduto. Quello a cui ho assistito in Gara 1 è stato spaventoso, e sono incredibilmente sollevato nel sapere che Ollie stia bene. Sono appena tornato dall’ospedale, dove sono andato a trovarlo. Gli sport motoristici possono ricordarti molto rapidamente che alcune cose sono ben più importanti delle gare", ha commentato sui social il 23enne, raccontando poi quei momenti spaventosi.

"Quando ho visto una vettura avvolta in una grande palla di fuoco davanti a me, non c'è stata una vera decisione da prendere. Da quello che ho potuto vedere, ho naturalmente creduto che il pilota non potesse uscire da solo, per cui mi sono fermato, sono sceso e mi sono avvicinato alla macchina. Non ho mai avuto alcun dubbio".

"Riflettendo su quanto successo, sono davvero grato alle persone che ho avuto attorno a me durante la mia vita e carriera, le quali mi hanno insegnato a riconoscere quando c'è qualcosa di più grande rispetto alle corse che si sta vivendo nel presente. E questo è proprio un classico esempio di ciò".

"E' stato spaventoso e ci sono stati momenti in cui non sapevo se sarei mai riuscito a tirare fuori Ollie. Ma non si tratta di quello che ho fatto, sono sicuro che molte persone, nella mia posizione, avrebbero reagito esattamente allo stesso modo".

"Sono grato di essermi trovato in quel posto e in quel momento. Ti fa anche apprezzare il livello di sicurezza che ogni tanto diamo per scontato. Quando vedi un incidente così violento e un incendio così grande, capisci esattamente quel che conta".

"La cosa più importante è che Ollie stia bene. Oggi sarebbe potuta andare molto diversamente e sono veramente grato che non sia successo".

Millroy ha successivamente risposto ringraziando Hartog e raccontando il suo punto di vista sull'accaduto: "Stasera sono ancora vivo, esclusivamente grazie a un uomo, Loek Hartog, che si è fermato immediatamente, senza che ci fossero commissari di pista o vigili del fuoco in vista, e ha rischiato la propria vita per tirarmi fuori dall’auto".

"Non ricordo nulla di ciò che è successo tra i 30 secondi prima dell’incidente e l’ora successiva, ma ricorderò il suo incredibile atto di coraggio per il resto della mia vita. Un giorno racconterò questa storia ai nostri tre figli e anche ai loro occhi Loek sarà il più grande supereroe della storia".

"Stasera sono qui disteso con cinque costole rotte, la clavicola fratturata, una mano e un dito fratturati e un polmone contuso, ma sarebbe potuta andare molto peggio. Grazie, Loek. Ti devo la vita per il tuo gesto altruistico di oggi".

"Grazie a tutti per i messaggi di affetto. Cercherò di rispondere ora che ho qualche giorno da passare a letto. Stasera conterò le mie stelle fortunate, questo è certo. Fern è sull’aereo diretta qui e io sono circondato dalla mia squadra, la mia famiglia taiwanese, il Team AAI".

"Domani mi aspettano un paio di interventi chirurgici per rimettere tutto al suo posto, poi qualche settimana di riposo qui prima di poter riprendere a volare. Grazie a Ferrari per aver costruito un’auto in grado di sopportare quell’impatto e mi dispiace per il nostro team AAI Motorsports e per la mia compagna di squadra Yin Yu Chen che oggi hanno perso il loro 'razzo' da corsa. Ora è il momento di ricostruire, riprendersi e poi rimettersi in sella".

Soccorsi poco tempestivi

Un altro aspetto che si può notare dalle immagini del camera-car di Hartog, è la lentezza con cui sono arrivati i soccorsi. In particolare, il pilota Porsche ha dovuto correre incontro a un paio di commissari che dal passo tutt'altro che spedito stavano arrivando sul posto.

La compagna di equipaggio di Millroy, Yin Yu Chen, ha voluto fornire il suo punto di vista, che è una notevole, e assolutamente giusta, stoccata alla poca tempestività degli addetti ai lavori, per altro su una pista che ospita pure la F1 e quindi richiede il massimo della preparazione da parte di tutti.

"Oggi è stata una giornata terribile per tutto il nostro team. A seguito dell’incidente di Ollie Millroy, la nostra auto ha preso fuoco subito dopo che lui era uscito di pista. Per circa un minuto e mezzo, Ollie è rimasto solo nell’auto senza alcun intervento immediato dei vigili del fuoco o dei soccorsi. Non c’erano commissari di pista, né ambulanze, né alcun tipo di aiuto per spegnere l’incendio o soccorrere il pilota", commenta la Chen.

"Altrettanto difficile da accettare è stato sentire la telecronaca riferire con noncuranza che il pilota stava 'bene' e che era 'uscito dall’auto da solo'. Data la gravità di quanto stava accadendo in pista, una descrizione così superficiale e imprecisa della situazione è profondamente preoccupante".

"Per questo, devo ringraziare Loek Hartog per tutto ciò che ha fatto oggi. Non ha esitato un solo istante a fermarsi e soccorrere Ollie nel momento in cui aveva più bisogno di aiuto. Una vera leggenda!"

"Ollie non è solo un compagno di squadra, ma un amico di famiglia da 13 anni. Mai nella mia vita da pilota ho vissuto un’esperienza così traumatizzante. Comprendiamo pienamente che gli sport motoristici comportino dei rischi".

"Tuttavia, le misure adottate dagli organizzatori a seguito dell’incidente di oggi, in particolare la mancanza di una risposta immediata e adeguata all’emergenza, sono qualcosa che non possiamo accettare. La sicurezza dei piloti e dei membri del team deve sempre venire prima di ogni altra cosa. Quello che è successo oggi e il modo in cui è stata gestita la situazione sono davvero inaccettabili".

"Visto il modo in cui l’incidente di oggi è stato gestito dagli organizzatori, io e il team abbiamo deciso di ritirarci dal campionato e non parteciperemo a nessun altro evento del China GT. Grazie a tutti coloro che oggi si sono fatti avanti per dare una mano, e auguro ad Ollie una pronta guarigione. Non sei solo il mio compagno di squadra, ma anche il mio amico, il mio mentore e, ne sono abbastanza sicura, anche il miglior compagno di golf di mio padre".