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WEC | Ford LMDh in pista al Paul Ricard: ecco le prime immagini che mostrano forme interessanti

Il prototipo dell'Ovale Blu telaiato Oreca ha cominciato a percorrere i primi km nello Shakedown andato in scena questa mattina a Le Castellet, con la vettura in livrea mimetica che lascia già intravedere qualcosa di inedito e altre sezioni ispirate alle avversarie che affronterà in Classe HYPERCAR nel 2027.

Francesco Corghi
Modificato:
Ford LMDh, test al Paul Ricard

Ford LMDh, test al Paul Ricard

Foto di: Ford Racing Technology

Come promesso, Ford Racing ha pubblicato le prime immagini della sua nuovissima LMDh, che nella giornata di oggi ha effettuato lo Shakedown di battesimo a Le Castellet in vista dell'esordio nel FIA World Endurance Championship per la stagione 2027.

La Casa dell'Ovale Blu aveva pianificato da mesi la prova iniziale in quel del Paul Ricard, scelto come sede del test essendo vicina alla base del Costruttore di telai Oreca, su cui è costruito il prototipo del marchio statunitense.

Un mese fa, il motore aspirato V8 da 5.4 litri di derivazione Coyote, costruito e provato nella sede di Dearborn, era stato montato e avviato per la prima volta sul telaio e questa mattina la Ford LMDh ha potuto finalmente girare sul circuito situato nel sud della Francia, confermando il bellissimo suono da muscle car in puro stile americano.

 

"Il via ai test on l'Hypercar è avvenuto mercoledì 5 agosto, iniziando con diversi giorni di prove di rodaggio, che si sono svolte senza intoppi e secondo i piani", spiega la nota ufficiale emessa da Ford Racing.

"Il team ha seguito con metodo un programma completo per attivare e verificare ogni sistema di controllo, ora sono tutti pienamente funzionanti e pronti in vista delle prime prove in pista in programma per questa settimana e la prossima".

Presenti in autodromo i piloti ufficiali Matt Campbell e Logan Sargeant, che si sono alternati al volante della Ford LMDh, mentre nei prossimi giorni toccherà ai loro colleghi Tom Blomqvist e Mike Rockenfeller lavorare, dopo che le prima prove erano state affidate al trio Campbell/Rockenfeller/Blomqvist.

Ricordiamo che all'avventura che porterà al debutto in Classe HYPERCAR il prossimo anno prenderanno parte anche Nick Yelloly e Sebastian Priaulx.

Ford LMDh, test al Paul Ricard

Ford LMDh, test al Paul Ricard

Foto di: Ford Racing Technology

In attesa di scoprire il vero nome di battesimo della vettura (la presentazione ufficiale avverrà solamente dopo i test di sviluppo, come avevano anticipato i vertici del marchio del Michigan) la livrea, come prevedibile, è di quelle 'camouflage' in blu e bianco fatta delle scritte Ford Racing, e pinna nera.

Il tutto lascia comunque già apprezzare forme interessanti: il muso in stile Ferrari 499P è molto basso (ma senza l'ala che lo attraversa nella parte superiore, come visto ad esempio su Acura, Alpine e Genesis, anch'esse telaiate Oreca) , lo splitter rialzato e sagomato è collegato al 'naso' che spunta sotto la carrozzeria nella parte centrale. Ai lati, due bandelle aerodinamiche doniminate in gergo tecnico 'flick'.

Il parafango anteriore mostra alcune sagomature sopra la parte dove verranno installati i fari (ancora oscurati dalla colorazione) presentando la classica apertura sopra le ruote. Sulle fiancate c'è il 'tunnel' tra passaruota e pance per incanalare il flusso che attraversa l'apertura sul muso, sotto alla carrozzeria.

Ford LMDh, test al Paul Ricard

Ford LMDh, test al Paul Ricard

Foto di: Ford Racing Technology

Nel retrotreno, i supporti laterali dell'ala sono fissati alla parte finale del passaruota, il quale assume una inedita forma scavata sovrastante l'apertura dietro alle ruote collegandosi con la parte centrale della carrozzeria (dove appare la fascia orizzontale a LED delle luci posteriori).

Anche le paratie inferiori, dalla forma ricurva, si uniscono alla sezione del diffusore, più ampio e squadrato nella parte centrale.

Infine la pinna del cofano motore ha una linea molto simile alla soluzione adottata sulla Porsche 963, con una ampia presa d'aria visibile dal contorno giallo sulla calotta dell'abitacolo.

 

 

 

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