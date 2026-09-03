WEC | Jacky Ickx racconta il percorso di Genesis: "Con coesione proviamo a rendere possibile l’impossibile"

Jacky Ickx ha spiegato che Genesis è soddisfatta dei progressi compiuti nelle fasi iniziali del proprio programma Hypercar nel FIA WEC, mentre prosegue il proprio percorso verso l’obiettivo di vincere la 24 Ore di Le Mans.

Il marchio di lusso di Hyundai ha fatto il suo ingresso quest’anno nella Classe Regina del Mondiale, schierando una coppia di prototipi GMR-001 LMDh sviluppati in collaborazione con Oreca.

Si è trattato di una sfida importante sia per Genesis che per Hyundai Motorsport, poiché nessuna delle due aveva alcuna esperienza precedente in questo tipo di competizioni automobilistiche. Il ostruttore coreano ha quindi dovuto affrontare il compito arduo di sviluppare un pacchetto composto da telaio e motore, costruendo al contempo un team operativo in grado di gestire la vettura ai massimi livelli delle gare endurance.

Nelle prime quattro tappe della stagione, Genesis ha dovuto affrontare alcuni problemi iniziali di affidabilità, ma ha anche mostrato buone velocità, conquistando punti a Spa e qualificandosi al sesto posto sia a Le Mans che a San Paolo.

Ickx, 6 volte vincitore a Le Mans, che lavora come consulente sportivo per Genesis, afferma che il team ha tutti gli ingredienti per avere successo in una categoria estremamente competitiva come quella delle Hypercar.

"Partire da zero, proprio da zero, con un progetto del genere, dato che Genesis è giovane perché ha solo dieci anni, non è facile", ha detto il belga parlando con Motorsport.com.

"Stanno ottenendo buoni risultati nel settore delle auto di serie e di lusso, e la fortuna è quella di avere un leader che voleva entrare nel mondo delle gare endurance. A livello globale, non lo si fa se non si ha il consenso del presidente dell’azienda".

"La tradizione coreana e la filosofia confuciana insegnano a non arrendersi. Quando qualcosa sembra difficile, ci si lancia e si cerca di dimostrare che è possibile rendere possibile l’impossibile".

“Chiaramente, abbiamo gli ingredienti giusti, ma siamo partiti da zero e siamo molto soddisfatti di dove siamo ora. Abbiamo imparato molto e sappiamo di avere il potenziale".

“Ma l’obiettivo, senza alcun dubbio, è vincere. L’obiettivo finale è conquistare Le Mans, come per tutti: è questo il problema. La concorrenza è agguerrita, ma siamo tutti molto motivati e orgogliosi di essere impegnati in questa sfida".

Jacky Ickx, Genesis Magma Racing Foto di: Genesis

Genesis ha coinvolto Ickx nelle prime fasi del proprio progetto Hypercar, attingendo alla sua esperienza pluridecennale nelle gare endurance con marchi come Ford, Ferrari e Porsche.

L'81enne ha spiegato che il suo ruolo consiste principalmente nel garantire che il team funzioni come un’unità coesa, piuttosto che nell’allenare i piloti.

“Quando parliamo della passione di chi lavora dietro le quinte per preparare una vettura, quel mezzo è già vincente prima ancora che la gara abbia inizio”.

«Il 90% del lavoro è fatto prima della partenza. Spetta al pilota portare a termine il lavoro. E questo fa parte del progetto globale che consiste nel cercare di raggiungere la vetta della montagna e vincere una gara".

«Il 90% del lavoro è svolto da persone che non si vedono mai. Sono loro a provare la soddisfazione della vittoria o di un buon risultato, ma non vengono mai messi sotto i riflettori".

“Le persone lo fanno per passione e la passione non conosce limiti. L’obiettivo è vincere. Più è difficile, meglio è, ed è proprio questo che rende la sfida così interessante. Ecco perché insistiamo sull’aspetto umano della passione condivisa da così tante persone di talento unite da un unico obiettivo: la vittoria".

“Il mio ruolo è quello di esserci e di condividere il tempo e, alla fine, l’esperienza, la filosofia. Ma la coesione rimane il fattore numero uno per il successo. Ci abbiamo creduto in passato, ed è ancora valido oggi, solo che ora la competizione è più agguerrita rispetto ai tempi passati".