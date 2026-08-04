Monza: firmato l'accordo della nuova concessione ad ACI fino al 31 dicembre 2044
Martedì 4 agosto è stato sottoscritto il nuovo contratto che per quasi un ventennio vedrà l'Autodromo Nazionale brianzolo sotto l'egida dell'Automobile Club, che investirà 12 milioni per interventi di vario genere.
È stato sottoscritto oggi, martedì 4 agosto 2026, a Monza, l’accordo fra il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, l’Automobile Club d’Italia e l’Autodromo Nazionale Monza che modifica e rimodula la durata della concessione dell’impianto fino al 31 dicembre 2044.
L’atto è stato firmato dal Presidente del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, Paolo Pilotto, che è anche Sindaco della città di Monza, dal Direttore Generale del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza e Bartolomeo Corsini.
Su delega del Presidente dell’Automobile Club d’Italia, Geronimo La Russa, anche dal Generale Tullio Del Sette, componente consiglio direttivo nazionale di ACI, e da Giuseppe Redaelli, Presidente di SIAS-Autodromo Nazionale Monza.
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