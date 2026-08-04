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Monza: firmato l'accordo della nuova concessione ad ACI fino al 31 dicembre 2044 

Martedì 4 agosto è stato sottoscritto il nuovo contratto che per quasi un ventennio vedrà l'Autodromo Nazionale brianzolo sotto l'egida dell'Automobile Club, che investirà 12 milioni per interventi di vario genere.

Redazione Motorsport.com
Redazione Motorsport.com
Modificato:
Firma accordo Monza

È stato sottoscritto oggi, martedì 4 agosto 2026, a Monza, l’accordo fra il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, l’Automobile Club d’Italia e l’Autodromo Nazionale Monza che modifica e rimodula la durata della concessione dell’impianto fino al 31 dicembre 2044.

L’atto è stato firmato dal Presidente del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, Paolo Pilotto, che è anche Sindaco della città di Monza, dal Direttore Generale del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza e Bartolomeo Corsini.

Su delega del Presidente dell’Automobile Club d’Italia, Geronimo La Russa, anche dal Generale Tullio Del Sette, componente consiglio direttivo nazionale di ACI, e da Giuseppe Redaelli, Presidente di SIAS-Autodromo Nazionale Monza.

 

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