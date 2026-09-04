GT World | Verstappen all'ultima di Portimão? Max tiene la porta socchiusa

Max Verstappen prenderà parte all'ultimo evento del GT World Challenge Europe previsto a Portimão ad ottobre? Per il momento è una ipotesi suggestiva, ma di sicuro non c'è nulla, se non che i piloti del suo team sono ufficialmente tagliati fuori dai giochi per il titolo.

Da domenica scorsa, infatti, abbiamo la certezza che i Campioni dell'Endurance Cup 2026 rispondono ai nomi di Maro Engel, Luca Stolz e Lucas Auer: grazie al quarto posto ottenuto nella gara del Nürburgring, il trio della Mercedes-Winward Racing ha chiuso con un round d'anticipo la battaglia per la corona della serie di durata gestita da SRO Motorsports Group.

Questo comporta anche che nel fine settimana dell'Algarve previsto il 16-18 ottobre, vista la concomitanza con la 6h di Barcellona del FIA World Endurance Championship, Jules Gounon e Daniel Juncadella potranno dedicarsi ai rispettivi impegni da titolari con Alpine e Genesis Magma Racing, senza doversi sobbarcare l'avanti e indietro tra Spagna e Portogallo.

#3 Mercedes - AMG Team Verstappen Racing, Mercedes-AMG GT3 EVO: Dani Juncadella, Jules Gounon Foto di: Davide Cavazza

In quel weekend SRO aveva trovato il modo di anticipare la gara al sabato sera per non coincidere con la 6h catalana e, come già illustrato tempo addietro, sono diversi i piloti che hanno un doppio ruolo sia nel GT World che nel Mondiale. Tra questi, appunto, anche i due del team Verstappen Racing, lasciando così il solo Chris Lulham sicuro di sedersi al volante della Mercedes-AMG #3 della squadra fondata dall'olandese.

Gounon e Juncadella rimarranno fissi al Circuit de Catalunya, per cui viene doveroso chiedersi chi affiancherà Lulham nella 3h del sabato sera: uno può essere certamente Thierry Vermeulen, che fa parte del giro di piloti del team e il cui manager è Jos Verstappen (mentre papà Vermeulen segue Max), e l'ipotesi di avere lo stesso Verstappen in griglia non è da scartare, dato che Max è privo di impegni con la F1 quel fine settimana.

Nel giovedì di interviste prima del Gran Premio d'Italia a Monza, al portacolori della Red Bull è stato chiesto se c'erano novità in merito ad una sua presenza in Portogallo, ricevendo una risposta aperta che lascia intendere che qualche possibilità potrebbe anche materializzarsi.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Eric Le Galliot

"So che c'è la concomitanza di calendario con il WEC e questo mi farà perdere due piloti del mio team GT", spiega il 28enne 4 volte iridato nel circus.

"Al momento stiamo valutando chi potrebbe essere il miglior sostituto per loro. Fortunatamente, una riserva potenzialmente pronta a salire in macchina ce l'ho già, dunque vedremo".

Va anche ricordato che il Regolamento Sportivo del GT World, stilato da SRO in collaborazione con RACB Sport, non consente di utilizzare due soli piloti per gli equipaggi PRO impegnati nelle gare di Endurance Cup, come recita l'Articolo 112 al punto D.

L'unica deroga indicata riguarda le altre categorie e va da sè che, in ogni caso, la Verstappen Racing dovrà trovare anche un ulteriore concorrente, che sia proprio Max o uno degli ufficiali portato da Mercedes-AMG Motorsport a supporto del programma. Attualmente, privi di impegni fissi, potrebbero rientrare nell'elenco dei papabili Mikaël Grenier, Ralf Aron e Philip Ellis, per fare alcuni nomi.