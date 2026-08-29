WEC | Ecco perché un Cost Cap in stile F1 non potrà mai rimpiazzare il BoP

In F1 il Cost Cap che limita le spese è parte integrante del regolamento dal 2021, ma lo stesso modello non può essere semplicemente trasferito al WEC.

Mentre nella Classe HYPERCAR è in corso un dibattito sulla sostituzione del controverso Balance of Performance con norme finanziarie, i vertici di Toyota e Porsche sostengono che la struttura di queste gare renda estremamente difficile l’implementazione di un sistema del genere.

Sia il direttore tecnico della Toyota, David Floury, che Urs Kuratle, responsabile del programma ufficiale LMDh in Porsche, vedono enormi ostacoli nella sua attuazione.

La difficoltà principale è rappresentata dalla varietà delle strutture utilizzate dai Costruttori del WEC. La F1 opera con strutture organizzative in gran parte uniformi, in cui i team agiscono come Costruttori direttamente, mentre la Classe HYPERCAR riunisce filosofie, quadri normativi e concetti operativi molto diversi tra loro.

David Floury non è un fan del BoP, ma ritiene che un tetto di spesa non sia realizzabile Foto: Getty Images

"Un tetto alle spese è, a mio avviso, molto difficile da attuare nel WEC perché si hanno, per essenza, strutture di programma molto diverse", ha dichiarato Floury a Motorsport.com.

"Ci sono team che si avvalgono di team esterni per gestire il proprio programma, ma che si occupano autonomamente degli sviluppi, anche con l’ausilio di un fornitore principale. Altri, come la Ferrari o noi, sono molto più integrati in un’unica entità".

I programmi doppi complicano ulteriormente le cose: diversi Costruttori competono contemporaneamente nel WEC e nell’IMSA. Inoltre, alcuni marchi si affidano a vetture dei clienti, mentre altri schierano solo vetture ufficiali.

"Imporre un tetto di spesa a parametri così diversi è, a mio avviso, molto impegnativo. Direi quasi impossibile", ha affermato il francese.

Si tratta di una battuta d’arresto per tutti coloro che speravano di controllare questo sport attraverso limiti di spesa piuttosto che attraverso aggiustamenti artificiali delle prestazioni — compreso lo stesso Floury, che già nel 2025 aveva criticato aspramente il BoP.

Urs Kuratle si dichiara favorevole a una soluzione articolata Foto: Porsche

Combinare il BoP con limiti allo sviluppo?

Se un tetto di spesa globale si rivelasse impraticabile, uno sviluppo senza restrizioni presenterebbe problemi opposti. Kuratle sostiene che ciò rischierebbe di ricreare la situazione già vissuta con le LMP1.

"C’è un’altra cosa certa al 100%: non si può lasciare tutto libero perché altrimenti si scatena una guerra di sviluppo e nel giro di un paio d’anni, molti abbandonerebbero nuovamente il campionato proprio per questo motivo. Così, alla fine, rimarrebbero solo uno o due marchi perché i costi sarebbero troppo elevati".

D'altro canto, consentire uno sviluppo senza restrizioni potrebbe ridurre la necessità di bilanciare le prestazioni, ma rischierebbe di far lievitare drasticamente i costi. La sfida consiste quindi nel trovare un equilibrio tra competizione tecnica e accessibilità economica.

#93 Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian Acura ARX-06: Renger van der Zande, Nick Yelloly Foto di: Brandon Badraoui / Lumen via Getty Images

Kuratle ritiene che il dibattito non debba necessariamente ridursi a una scelta binaria tra BoP e Cost Cap.

"Non è nemmeno certo che si tratti davvero di una decisione 'o l’uno o l’altro'. Forse è anche possibile una combinazione di entrambi gli elementi. Ad esempio, un tetto di spesa applicato esclusivamente ai Joker Evo.

Acura aveva citato i costosi Joker Evo come motivo principale della sospensione del proprio impegno ufficiale nell’IMSA. L’attuale orientamento di ACO è diverso. Anziché controllare direttamente le spese, ha privilegiato quello che definisce un 'limite di budget virtuale': regole tecniche volte a raggiungere un punto in cui una spesa sostanzialmente maggiore produca rendimenti decrescenti in termini di prestazioni.

Un esempio lampante spesso citato è l’impegno della Toyota in F1 negli anni 2000, quando il Costruttore giapponese non riuscì a ottenere il successo atteso nonostante disponesse di uno dei budget più consistenti della griglia di partenza.

Di conseguenza, la bozza di regolamento si affida alla standardizzazione tecnica e al BoP come meccanismi di controllo, ma i Joker Evo e Cost Cap non figurano nella bozza.

"Ci sono molte idee in circolazione e discussioni dietro le quinte con gli organi di governo su quale sia la soluzione migliore Una cosa è certa: non esiste sicuramente un’unica soluzione valida. Altrimenti, gli organi di governo l’avrebbero già adottata da tempo. Deve trattarsi di un compromesso" ha aggiunto Kuratle.