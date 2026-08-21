Lutto nel mondo GT: scomparso a 39 anni Cédric Sbirrazzuoli

Il mondo delle corse GT ed Endurance piange la prematura scomparsa di Cédric Sbirrazzuoli, venuto a mancare nella giornata di giovedì 20 agosto, proprio il giorno del suo 39° compleanno.

Il monegasco ha lottato duramente in una breve battaglia contro il cancro, lasciando la moglie Martina con cui era convolato a nozze solamente nel giugno scorso.

Classe 1987, la carriera sportiva di Sbirrazzuoli era cominciata a metà anni 2000 sulle monoposto, passando poi alle ruote coperte prendendo parte alle competizioni GT4, GT2 e della Porsche Carrera Cup.

Successivamente ha calcato i palcoscenici di altri monomarca come Trofeo Maserati e Lamborghini Super Trofeo, ma è stato soprattutto il legame con AF Corse ad aprirli le porte del mondo Ferrari, guadagnandosi i sedili di 458 Italia GT3, 488 e recentemente 296.

La sua avventura motoristica gli ha regalato presenze in European ed Asian LMS, GT World Challenge Europe e America, GT Italiano e negli ultimi tempi in IMSA, dove nel 2024 ha affrontato l'Endurance Cup in Classe GTD con la Ferrari #34 di Conquest Racing assieme ai titolari Albert Costa e Manny Franco, centrando podi a Daytona e Watkins Glen, prima di vincere la Petit Le Mans. Nel 2025 aveva nuovamente affrontato con il team statunitense gli appuntamenti di Daytona e Sebring.

#34 Conquest Racing Ferrari 296 GT3: Cedric Sbirrazzuoli Foto di: James Gilbert - Motorsport Images

"Sei stato un pilota di grande talento, determinato e professionale, con quella passione e quella voglia di vincere che appartengono solo a chi ama davvero le corse. Ma sei stato anche molto di più: una persona autentica, rispettosa e solare, capace di portare sano entusiasmo e il tuo modo speciale di vivere la passione per il motorsport", è il ricordo di AF Corse.

"È stato un privilegio lavorare e sognare insieme. La tua gara si è fermata troppo presto. Il tuo ricordo continuerà a correre per sempre. Ci stringiamo con affetto a tua moglie, ai tuoi genitori e a tutti i tuoi cari. Ciao Cédric. Riposa in pace".

Toccanti anche le parole di Michelle Gatting, la quale ha voluto cogliere l'occasione per ricordare anche un altro amico di entrambi, Luca Persiani, scomparso in un tragico incidente proprio lo scorso anno in questo periodo.

“Oggi Luca è stato raggiunto in cielo dal suo caro amico Cédric. È incredibilmente difficile credere che un altro essere umano davvero straordinario abbia lasciato questo mondo troppo presto. Cédric ha combattuto il cancro con tutte le sue forze, ma purtroppo è stata una battaglia che non è riuscito a vincere", scrive la danese.

"Quello che so è che ha vissuto la sua vita al massimo; forse è qualcosa che dovremmo tutti tenere a mente. Perché, cavolo, la vita può essere davvero incredibilmente breve. Ora lassù ci sono due persone straordinarie, di nuovo insieme, che ci guardano dall’alto, probabilmente sperando che noi sfruttiamo al meglio ogni momento, ridendo e amando un po’ più intensamente e vivendo la vita con la stessa pienezza con cui l’hanno vissuta loro".

#34 Conquest Racing Ferrari 296 GT3: Manny Franco, Albert Costa Balboa, Cedric Sbirrazzuoli Foto di: Richard Dole / Motorsport Images

Costa, che come detto ha corso assieme a Sbirrazzuoli con la Ferrari-Conquest in IMSA, ha scritto: "Riposa in pace, amico mio. Non ho parole per descrivere come mi sento. Sei stato un amico incredibile e un grande compagno di squadra".

"Abbiamo vinto la nostra ultima gara assieme, sono sicuro che in Paradiso continuerai a dare tutto quello che hai. Questo fine settimana correrò per te, ci mancherai Cèdric".

Tutta la Redazione di Motorsport.com porge le più sentite condoglianze a famiglia e amici di Cédric Sbirrazzuoli.