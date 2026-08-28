WEC | 30h di test superati con soddisfazione dalla McLaren LMDh: "La base è buona, la strada ancora lunga"

La McLaren è in piena attività con la sua MCL-HY LMDh e in vista dell'esordio nel FIA World Endurance Championship per la stagione 2027 ha già completato un test di durata di 30 ore.

Il Costruttore inglese, dopo le prove di Varano, Imola e Magny-Cours, si è recato ad Aragón in luglio per simulare una gara lunga in stile 24h di Le Mans, dove il prototipo telaiato Dallara e spinto dal motore V6 bi-turbo di ATM-AutoTecnica Motori è stato messo alla prova in tutte le sue caratteristiche per capire come procedere coi lavori.

Nell'ultima settimana la compagine inglese col team United Autosports, che si occupa della gestione della vettura, ha girato per altri tre giorni in quel di Silverstone, dove Motorsport.com ha potuto presenziare e incontrare il Direttore della squadra endurance, James Barclay.

McLaren MCL-HY, Test a Silvestone Foto di: McLaren

Con il britannico è stato fatto il punto della situazione cominciando con l'analisi di quanto accaduto sul tracciato di Alcañiz, dove si sono alternati al volante i due titolari Mikkel Jensen e Laurens Vanthoor, più Ben Hanley di United Autosports e la coppia di giovani legati ai programmi di sviluppo di McLaren, Grégoire Saucy e Richard Verschoor.

"Non ci siamo fermati, come quando rientri ai box per tre ore per poi ripartire. Abbiamo affrontato il tutto come se fosse una gara: se c’era qualcosa che volevamo controllare per evitare danni, facevamo una breve sosta, controllavamo e ripartivamo", ha detto Barclay, che però non si è esposto sulla quantità di km messi insieme fino ad ora.

“Diciamo che ne abbiamo fatti un bel po'... Non vogliamo svelare troppe cose, ma prima di Aragón l’auto aveva già completato la distanza tipica di una normale gara WEC, dunque 6h. Abbiamo svolto il nostro test di 30 ore come previsto, il che è stato fantastico. Anzi, le abbiamo superate, ma tutto si è svolto come se fossimo realmente in gara. Questo è davvero positivo e ci ha permesso di imparare moltissimo".

McLaren MCL-HY, Test a Silvestone Foto di: McLaren

E proprio quanto appreso in tutti i test svolti fino ad ora, non solo in Spagna chiaramente, ha indicato alla McLaren il percorso di sviluppo da intraprendere assieme alle aziende con cui collabora, ma anche per consolidare l'intera squadra, formata sia da United Autosports che da membri di McLaren Racing provenienti da programmi legati a F1 e Formula E, per un totale di quasi 100 persone immerse in questa avventura tra pista e operazioni a casa.

"Il test endurance è servito in particolare per vedere dove e come indirizzare alcuni aspetti che riteniamo fondamentali. Abbiamo personale di United, di Formula E e F1, e dobbiamo trovare il giusto affiatamento, non tutti sono abituati a lavorare nelle 24h e corse simili. Francamente, non sapevo esattamente cosa aspettarmi, ma alla fine del test lo spirito di squadra era fantastico e non siamo stati costretti a chiudere tutto anzitempo e tornare a casa per problemi".

"D'altra parte, siamo solo alla nostra quinta sessione, ma come gruppo sembra che lavoriamo insieme da molto più tempo. Dal punto di vista dei sistemi, abbiamo tante cose da far funzionare, dal rifornimento alle operatività di squadra. Ad esempio, se parliamo del motore e dell'aspetto della combustione interna, si possono fare i test al banco, ma una cosa è quello e un'altra è scendere in pista e attaccare i cordoli".

"Tutto deve reggere le sollecitazioni in un certo modo, siamo in quella fase in cui si cerca di individuare rapidamente i guasti per capire a che punto siamo con determinati livelli di usura e chilometraggio dei componenti. C’è un limite a ciò che possiamo fare sul banco di prova, per questo dobbiamo praticamente spingere al massimo sempre. Su alcune cose non eravamo sicuri, ma non è che avessimo dubbi grossi".

"I test sono stati buoni, ma alcune cose non potevamo saperle e dovevamo scoprirle, ed è il motivo per cui la preparazione parte così in anticipo, in modo da risolvere i classici problemi di gioventù in alcune aree e sistemare altri aspetti creati appositamente per la nostra vettura".

"Dal punto di vista aerodinamico, visivamente non ci saranno modifiche sostanziali da qui all'omologazione, il tutto resterà per lo più come lo vedete ora. Faremo alcuni piccoli ritocchi a determinati elementi di fissaggio, supporti e staffe. Probabilmente noterete alcuni cambiamenti alle prese d'aria e ai sistemi di raffreddamento".

McLaren MCL-HY, Test a Silvestone Foto di: McLaren

A Silverstone i tre giorni di lavoro hanno visto Jensen, Vanthoor ed Hanley alternarsi al volante per approfondire aspetti legati a bilanciamento di frenata, aerodinamica e relative mappature, sistemi e comandi, senza tralasciare le prestazioni pure e massime della MCL-HY.

Inoltre il team sta pian piano arrivando a definire la finestra operativa della macchina nell'arco di uno stint completo e con le gomme, ma le prossime mosse riguarderanno anche le analisi delle varie tipologie di Balance of Performance che potranno essere applicate dal regolamento, provando a tirare fuori le giuste prestazioni.

Questo perché c'è anche un grande lavoro dietro le quinte al simulatore Dynisma del McLaren Technology Centre su cui Jensen in particolare sta continuando a sviluppare dati cercando di trovare la correlazione giusta con quelli reali della pista.

“Non siamo qui per bruciare le tappe, ma vogliamo semplicemente essere realistici cercando di capire, anche alla luce dei limiti del BOP in termini di peso e potenza, come si comporta la vettura in tutte le condizioni in cui dovremo gareggiare. E c'è anche il discorso delle nuove gomme Michelin, stiamo iniziando a conoscere le diverse mescole, come e dove si possono sfruttare, in cosa differiscono e quali si adattano meglio alla vettura".

"Mikkel ha lavorato al simulatore prima di venire qui a Silverstone e, una volta concluse le sessioni di prove, faremo una correlazione dopo. Prima di ogni test possiamo in qualche modo prepararci a casa, poi andare in pista a provare, tornare a casa e colmare il divario che c'è nella correlazione. Più possiamo fare affidamento su quelle informazioni e meglio potremo lavorare su assetto e messa a punto".

McLaren Hypercar Foto di: McLaren

Un lavoro che ora dovrà per forza di cose cominciare ad essere accelerato da qui all'omologazione nella galleria del vento di Windshear, anche perché le prove programmate inizialmente in Medio Oriente in vista dell'inizio della stagione WEC 2027 (previsto in Qatar a marzo) è tutt'altro che certo, vista la situazione geopolitica.

"Attualmente stiamo lavorando su ciò che abbiamo, non ha molto senso produrre diverse serie di componenti per le prove mentre le specifiche sono ancora in fase di modifica. Inoltre, il team non vuole accumulare troppe informazioni provenienti da diversi piloti contemporaneamente".

"Passeremo a due vetture quando ci sentiremo abbastanza a nostro agio e pronti e la stessa filosofia vale per il resto del programma di test, che è ancora in fase di definizione poiché i piani di effettuare prove in Medio Oriente prima dell’omologazione sono stati accantonati. Da un lato, è fantastico poter dire che c'è la possibilità di provare di nuovo già la prossima settimana, ma se mettiamo in pista la stessa vettura senza aggiornamenti, è un po’ inutile".

"Si tratta dello sviluppo del team, non solo della macchina. Stiamo effettuando test senza sosta da maggio e c’è stato un grande lavoro di sviluppo dietro le quinte. A Silverstone ci siamo presentati davvero in ottima forma. La base della vettura è davvero positiva e il fatto che siamo in linea con i tempi previsti e non abbiamo intoppi è altrettanto importante".

"Sarà un lungo viaggio, ma siamo scesi in pista, i piloti sorridono e giriamo a piena potenza già dal primo giorno; c’è del potenziale, ma al momento questo non significa nulla. Quando si accenderà il semaforo verde nella corsia dei box e faremo la nostra prima sessione di prove in un fine settimana di gara, le prime due Qualifiche o le prime due gare, allora potremo valutare a che punto siamo. Ma i segnali indicano che siamo sulla buona strada. Abbiamo abbozzato un quadro. Ora lo stiamo dipingendo".

McLaren Hypercar Foto di: McLaren

Infine Barclay ha fatto il punto della situazione legata ai piloti che andranno a comporre i due equipaggi: ad oggi, ufficialmente, in macchina ci saranno Vanthoor e Jensen, mentre è dato ormai per certo l'arrivo di Alex Lynn da Cadillac.

Dovrebbero esserci ulteriori annunci, ma al netto che i diretti interessati arrivino a fine contratto con i Costruttori con cui attualmente sono impegnati, valutando altresì la possibilità di schierare due soli concorrenti nelle gare di 6h.

"McLaren ha ingaggiato altri piloti, ma non li annunceremo a breve per rispetto dei loro contratti in essere. Abbiamo un gruppo di piloti di punta di cui siamo davvero entusiasti, ma ci sono alcuni posti che vogliamo lasciare liberi ancora per un po’, in modo da avere la possibilità di effettuare una valutazione più ampia. Non c’è fretta".

"Utilizzarne solo due nelle gare più brevi ha i suoi pro e contro, stiamo iniziando a farci un’idea a riguardo".