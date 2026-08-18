Video WEC | Onboard sulla Ford LMDh con Matt Campbell nel primo test

'Go Like Hell'. Sportello chiuso, lecca-lecca alzato dal meccanico, sistema ibrido che inizia a dare la prima spinta alle ruote posteriori e qualche metro dopo... l'esplosione del V8 aspirato da 5.4 litri per l'inizio dell'avventura in pista.

'Vai a tutta velocità', sono le parole scelte da Ford Racing che la dicono tutta su come sta affrontando i primi test con la sua LMDh telaiata Oreca, in queste ultime ore in azione al Paul Ricard per un percorso che la vedrà arrivare all'esordio nel FIA World Endurance Championship per la stagione 2027.

Dopo le primissime immagini ufficiali del suo prototipo ibrido, la Casa dell'Ovale Blu ha accontentato i tanti appassionati e tifosi mostrando anche un breve video dove le tre parole 'Go Like Hell' fanno bella mostra all'interno dell'abitacolo della vettura (sopra lo specchio retrovisore e sulla protezione laterale), mentre Matt Campbell la prende per mano e comincia a muovere i primi passi con essa.

Ford LMDh, test al Paul Ricard Foto di: Ford Racing Technology

Immagini storiche, quelle registrate dalla telecamera installata nell'abitacolo della Ford LMDh, che in data lunedì 17 agosto ha avuto ufficialmente il semaforo verde per intraprendere la strada dello sviluppo assieme al Costruttore di telai Oreca, la cui sede sorge proprio vicino al tracciato di Le Castellet, scelto apposta per le prove iniziali come già ampiamente anticipato dai vertici del team.

E ovviamente, la parte più bella è sentire quando in pit-lane l'auto passa dalla trazione ibrida - come prevede il regolamento nella partenza dai box - al motore aspirato V8 da 5.4 litri di derivazione Coyote, costruito e provato nella sede di Dearborn, in quella che è un vero e proprio... boato dal suono di vera e propria muscle car americana.

"Primo giorno fatto, ma è solo l'inizio", ha commentato brevemente sui social l'australiano.

Oltre a Campbell, nella prima giornata ha girato anche Logan Sargeant e in questi giorni della seconda metà di agosto sarà il turno anche di Tom Blomqvist e Mike Rockenfeller nel portare avanti il lavoro, poi arriveranno anche Nick Yelloly e Sebastian Priaulx, i quali completano la formazione che sarà in azione in Classe HYPERCAR il prossimo anno.