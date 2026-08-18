WEC | Ecco il programma provvisorio della Lone Star Le Mans ad Austin

Fra un paio di settimane la rincorsa ai titoli iridati del FIA World Endurance Championship ricomincia da Austin, dove nel weekend del 4-6 settembre è in programma la Lone Star Le Mans.

La seconda metà della stagione 2026 si apre come da tradizione in Texas e chiaramente ci sarà molta curiosità nel vedere come si svilupperanno le cose in Classe HYPERCAR, dove BMW e Toyota stanno combattendo per il primato, rincorse dalla Ferrari, che non ci sta assolutamente ad abdicare senza combattere.

Naturalmente, fari puntati anche sugli idoli locali di Cadillac, che dopo il boccone amaro ingoiato a San Paolo hanno desiderio di riscatto con una V-Series.R mostratasi più competitiva in varie situazioni.

In Classe LMGT3 appuntamento importantissimo per Corvette Racing, attualmente in testa con la Z06 #33 di TF Sport condotta da Jonny Edgar e la volontà di figurare bene davanti al proprio pubblico.

Poster Lone Star Le Mans 2026 Foto di: FIA WEC

IL PROGRAMMA

Le attività in pista cominciano al venerdì con le prime due sessioni di Prove Libere, entrambe della durata di 90', come sempre utili ad iniziare a preparare bene sia l'assalto alle Hyperpole che la gara di domenica.

Sabato ci sarà la solita ultima sessione di Libere da 60' prima appunto delle Qualifiche, suddivise dando prima spazio alle LMGT3 e poi continuando con il turno delle HYPERCAR.

Domenica la Lone Star Le Mans partirà al momento del pranzo locale, che con le 7 ore di fuso che separano il Texas dall'Italia diventa quello della cena nostro, quindi ottimo per godersela anche in compagnia e a tavola.

Vediamo quindi quali sono gli orari italiani previsti per seguire tutte le attività in pista.

VENERDI' 4 SETTEMBRE

Prove Libere 1: 18;30-20;00

Prove Libere 2: 23;00-24;30

SABATO 5 SETTEMBRE

Prove Libere 3: 18;00-19;00

Qualifiche LMGT3: 22;00-22;12

Hyperpole LMGT3: 22;20-22;30

Qualifiche HYPERCAR: 22;40-22;52

Hyperpole HYPERCAR: 23;00-23;10

DOMENICA 6 SETTEMBRE

Gara: 20;00 (6 Ore)