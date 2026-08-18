WEC | Ecco il programma provvisorio della Lone Star Le Mans ad Austin
Il Mondiale ricomincia in Texas il fine settimana del 4-6 settembre: vediamo quali sono gli orari delle attività al COTA secondo il fuso italiano.
Logo WEC Lone Star Le Mans
Foto di: FIA WEC
Fra un paio di settimane la rincorsa ai titoli iridati del FIA World Endurance Championship ricomincia da Austin, dove nel weekend del 4-6 settembre è in programma la Lone Star Le Mans.
La seconda metà della stagione 2026 si apre come da tradizione in Texas e chiaramente ci sarà molta curiosità nel vedere come si svilupperanno le cose in Classe HYPERCAR, dove BMW e Toyota stanno combattendo per il primato, rincorse dalla Ferrari, che non ci sta assolutamente ad abdicare senza combattere.
Naturalmente, fari puntati anche sugli idoli locali di Cadillac, che dopo il boccone amaro ingoiato a San Paolo hanno desiderio di riscatto con una V-Series.R mostratasi più competitiva in varie situazioni.
In Classe LMGT3 appuntamento importantissimo per Corvette Racing, attualmente in testa con la Z06 #33 di TF Sport condotta da Jonny Edgar e la volontà di figurare bene davanti al proprio pubblico.
Poster Lone Star Le Mans 2026
Foto di: FIA WEC
IL PROGRAMMA
Le attività in pista cominciano al venerdì con le prime due sessioni di Prove Libere, entrambe della durata di 90', come sempre utili ad iniziare a preparare bene sia l'assalto alle Hyperpole che la gara di domenica.
Sabato ci sarà la solita ultima sessione di Libere da 60' prima appunto delle Qualifiche, suddivise dando prima spazio alle LMGT3 e poi continuando con il turno delle HYPERCAR.
Domenica la Lone Star Le Mans partirà al momento del pranzo locale, che con le 7 ore di fuso che separano il Texas dall'Italia diventa quello della cena nostro, quindi ottimo per godersela anche in compagnia e a tavola.
Vediamo quindi quali sono gli orari italiani previsti per seguire tutte le attività in pista.
VENERDI' 4 SETTEMBRE
Prove Libere 1: 18;30-20;00
Prove Libere 2: 23;00-24;30
SABATO 5 SETTEMBRE
Prove Libere 3: 18;00-19;00
Qualifiche LMGT3: 22;00-22;12
Hyperpole LMGT3: 22;20-22;30
Qualifiche HYPERCAR: 22;40-22;52
Hyperpole HYPERCAR: 23;00-23;10
DOMENICA 6 SETTEMBRE
Gara: 20;00 (6 Ore)
Condividi o salva questo articolo
Ultime notizie
La Ferrari 550 Maranello è tornata (e ha perso il tetto)
F1 | Zandvoort riparte con la Sprint: tra sabbia, curvoni e il vento ecco le incognite per le gomme
F1 | L'ala Macarena continuerà a... ballare: la FIA non ha mai pensato di bloccarla nel 2027
Video WEC | Onboard sulla Ford LMDh con Matt Campbell nel primo test
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Top Comments