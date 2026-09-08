MotoGP | I messaggi che nasconde la foto della spalla di Marc Marquez

Se c’è una cosa su cui concordano tutti coloro che lavorano abitualmente con Marc Marquez è che nessuna mossa di quelle che fa è casuale. Questo vale per qualsiasi ambito della sua vita, ma soprattutto per quello relativo alla sua immagine, gestita dalla sua stessa azienda, Vertical. Con questo in mente è facile concludere che l’immagine che lo spagnolo ha pubblicato la settimana scorsa sul suo profilo Instagram, in cui lo si vedeva a torso nudo e con la spalla e il braccio destro in vista, che si portano dietro sette operazioni negli ultimi sei anni, non risponde ad un impulso casuale.

Dietro quella foto c’era una chiara intenzione, poiché il fatto stesso di pubblicarla poteva essere interpretato come una contraddizione rispetto a ciò che il pilota aveva continuato a sostenere per tutto l’anno. "Voglio cercare di non parlare del mio braccio perché è quello che è, e devo correre con quello", aveva ripetuto in diverse occasioni, nel tentativo di evitare l’inevitabile: che i media gli tirassero fuori continuamente l’argomento. Il post su Instagram andava nella direzione opposta a quella teorica volontà di provare a voltare pagina, e questo implica la volontà di cambiare piani. La nuova strategia è precipitata due settimane prima, a Silverstone, un circuito che, per il suo profilo, è diventato la kryptonite di Marquez.

Il catalano si è preparato per gran parte della pausa estiva per arrivare al Gran Premi de Gran Bretagna con il braccio il più recuperato possibile, dopo una sosta di oltre tre settimane. Tuttavia,la risposta che ha ottenuto sul tracciato britannico, quando è risalito in moto, è stata peggiore di quella che si aspettava di ricevere.

Il sabato ha descritto così ciò che gli è successo nella gara corta, in cui ha chiuso nono, a quasi 14 secondi dal vincitore Jorge Martin: "Nelle sprint, normalmente parti e spingi dall’inizio alla fine, come in una qualifica. Per qualche motivo, questa volta non ci sono riuscito".

Marc Marquez mostra il braccio destro

La domenica, davanti ai media, Marquez ha continuato a sviare quando gli è stato chiesto direttamente se il settimo posto nella gara lunga fosse spiegabile con la limitazione provocatagli dal braccio: "La ragione sono io; è quello che c’è e devo gestirlo. È una questione di resistenza".

In quel momento, il campione in carica non ha voluto indicare il suo braccio come ragione principale della sua prestazione. Se c’è qualcosa che lo differenzia dagli altri è che non si ricorda che abbia mai usato una scusa per giustificare un brutto risultato. È stato il mercoledì successivo, nel video "Inside" che Ducati pubblica sui suoi social dopo ogni Gran Premio, che il grande pubblico ha capito fino a che punto abbia corso menomato. "Sono stato vicino a cadere perché non avevo controllo sul mio braccio destro", ha detto Marquez agli ingegneri che lo accolgono sempre nel box, appena sceso dalla moto.

Perché il #93 non è stato così chiaro meno di un’ora dopo, quando i giornalisti gli hanno chiesto specificamente di questo? "Perché Marc non cerca scuse e tanto meno in pubblico", racconta una voce dell’entourage del pilota di Cervera.

Processo di accettazione

A Silverstone, Marquez ha iniziato il processo di accettazione di quella che è e sarà la sua nuova realtà. La sua intenzione è sempre stata quella di eliminare dall’equazione qualsiasi pretesto legato al suo fisico. Sfortunatamente per lui, quella domenica si è reso conto che l’influenza che avrà d’ora in poi sul suo rendimento quella spalla sarà così rilevante da non poter essere ignorata. "Marc ha accettato che continueranno a chiedergli del suo braccio e vuole essere trasparente. Vuole che la gente veda ciò che lui vede ogni giorno quando si guarda allo specchio, e si faccia un’idea di quello che c’è. Non è una scusa, è la sua realtà", precisa questa voce autorevole.

Dipenderà da ogni circuito, ma ci saranno tracciati in cui il potenziale della punta di diamante di Ducati sarà sensibilmente ridotto. In sostanza perché, non è facile giocarsi il titolo con Jorge Martín e Marco Bezzecchi, saliti sul razzo che ha costruito Aprilia nel suo stato attuale. "Il braccio destro di Marc è molto limitato nella forza; soprattutto nella zona del bicipite. Credo che l’espressione secondo cui Marc corre, per il momento, con un braccio e mezzo si adatti allo stato attuale del suo braccio destro", raccontava Samuel Antuña, chirurgo di fiducia di Marquez, in un’intervista concessa a El Periódico.

Marc Marquez, Ducati Team Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

In essa, il dottore faceva riferimento, in modo velato, a quello shock subito dal pilota di Cervera in Gran Bretagna, quando ha constatato che il margine di miglioramento è più scarso e lento di quanto avesse previsto. "È in evoluzione, ha margine di miglioramento, perché l’ultimo intervento è stato tre mesi fa, e il bicipite andrà migliorando. Ma non si migliora con la stessa rapidità e nello stesso modo a 22 anni e a 33. A Marc costerà un po’ di più migliorare, ma lui è abituato alle difficoltà, nessuno gli ha regalato nulla", raccontava Antuña.

Marquez ha già chiarito di essere assolutamente concentrato su quel decimo titolo, che sarebbe l’ottavo in MotoGP. È anche vero che lui afferma di essere sereno e che, se non dovesse bastargli per riuscirci, per qualsiasi ragione, non sarà comunque un dramma. "Io sono già in pace con me stesso, dopo essere tornato campione l’anno scorso. Un titolo in più non mi cambierà la vita", ha detto in diverse occasioni.

Tornando alla foto del suo braccio, quella volontà di trasparenza a cui facevamo riferimento qualche riga più sopra non si applica solo ai tifosi, ma anche ai suoi rivali. Ora sanno già in quali condizioni si trova il pilota che ha vinto quattro delle ultime sei gare, con tre doppiette incluse, recuperando 66 punti al leader del campionato.