WEC | Un primo successo bollente per Drudi: "Senza aria condizionata ho lottato più contro me stesso!"

Mattia Drudi ha finalmente conquistato la sua prima vittoria nel FIA World Endurance Championship grazie ad una prova magnifica alla Lone Star Le Mans che si è tenuta lo scorso fine settimana ad Austin.

Sul Circuit of the Americas, in compagnia di Ian James e Zach Robichon, il riminese ha condotto magistralmente la sua Vantage #27 al successo in Classe LMGT3, al termine di 6h di gara molto combattute, con tanto di ripartenza a 45' dal termine dopo una neutralizzazione.

La prima parte è toccata a James, che ha davvero tirato fuori gli artigli dopo il via sgomitando e sportellando con i rivali per rimanere nell posizioni di vertice, soprattutto considerando che metà pista era bagnata e tutte le vetture erano dotate di gomme slick.

#27 Heart of Racing Team Aston Martin Vantage AMR LMGT3: Ian James, Zacharie Robichon, Mattia Drudi Foto di: Aston Martin

Già alla seconda ora, Robichon è riuscito a passare al comando e lì si è ancor di più ravvivata l'azione che ha visto la Vantage in un pieno braccio di ferro contro Porsche-Manthey #91 e le coppie di Mercedes-Iron Lynx e Ford-Proton Competition.

Il gran finale, come da copione, spettava proprio a Drudi, che si è ritrovato ad incrociare le armi con la 911 di Ayhançan Guven, superato grazie ad un'ottima strategia dei box HoR che hanno richiamato Robichon prima della Porsche, in modo da consentire a Mattia di uscire davanti al rivale turco.

Qui, però, oltre al raggruppamento dietro la Safety Car, si è verificato anche un ulteriore inconveniente che ha innalzato ancor di più le... temperature torride della battaglia in pista, oltre che quelle ambientali.

#27 Heart of Racing Team Aston Martin Vantage AMR LMGT3: Ian James, Zacharie Robichon, Mattia Drudi Foto di: Aston Martin

“Probabilmente è stato uno degli stint più lunghi della mia vita, quello finale. Quando ci siamo ritrovati dieto la Safety Car, l'aria condizionata ha smesso di funzionare e nell'abitacolo è diventato tutto veramente bollente!", racconta Drudi.

"Di fatto, mi sono ritrovato a lottare più contro me stesso che con le altre vetture! Non è stato proprio l'ideale, anche perché questa è una pista molto fisica e, a parte due lunghi rettilinei, il primo settore in particolare è molto impegnativo per auto e piloti".

"Il team ha comunque fatto un ottimo lavoro strategico, dandoci modo di superare quelli che ci precedevano nel momento in cui ho dato il cambio a Zach. Mi sono trovato a pista libera e nei primi due giri ho potuto sfruttare al meglio le gomme nuove per spingere e balzare davanti".

"Quando c'è stata la ripartenza dall'ultima Safety Car, dietro avevo una Hypercar e questo mi ha consentito di tenere più lontani i miei rivali. Ho spinto al massimo per 4-5 giri e questo mi ha consentito di guadagnare circa 5-6 secondi, cosa che poi mi è stata utile per gestire il vantaggio alla fine, anche con il problema del caldo e senza aria condizionata".

"Dopo una stagione e mezzo, finalmente ce l'abbiamo fatta. Era da tempo che inseguivamo la vittoria, ma per un motivo o per l'altro non siamo mai riusciti ad ottenerla. Finalmente l'obiettivo è stato centrato e la cosa più bella è che tutto questo è avvenuto nella gara di casa della squadra, con anche la nostra gemella #23 a podio. Sono molto contento, un grande lavoro da parte di tutti".

#27 Heart of Racing Team Aston Martin Vantage AMR LMGT3: Ian James, Zacharie Robichon, Mattia Drudi Foto di: Aston Martin

Robichon aggiunge: “In questo momento prevale un senso di sollievo. Siamo andati molto vicini a vincere tante volte e negli ultimi due anni abbiamo fatto tantissimo per meritarci questo risultato. Ciò dimostra semplicemente cosa siamo in grado di fare quando c'è una gara senza intoppi. Possiamo essere orgogliosi di noi stessi e goderci il momento".

James, che è anche team principal di HoR, è felicissimo: “Sembra che ci siamo finalmente tolti un peso! Arrivare qui, vivere un weekend così straordinario sotto ogni punto di vista e chiudere al primo e al terzo posto la dice lunga su questa squadra e su ciò che siamo in grado di fare".

Adam Carter, responsabile del reparto Endurance di Aston Martin, conclude: "È stata una prestazione esemplare da parte della Vantage e un risultato fantastico per il nostro team Heart of Racing".

"La Vantage è stata competitiva nel WEC per tutto il 2026 e questa vittoria sembrava attesa da tempo. Vedere entrambi gli equipaggi sul podio non fa che sottolineare quanto bene abbia funzionato la vettura questo fine settimana e a quale altissimo livello sia la squadra".