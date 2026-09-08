MotoGP | Joan Mir si difende dai suoi errori: "Anch'io so correre senza cadere, è molto facile"

Marc Marquez ha lasciato la Honda alla fine del 2023 perché, tra le altre ragioni, cadeva dalla moto ogni volta che cercava di farla andare forte. Quell'anno, in 15 Gran Premi subì 29 cadute, quasi due a weekend.

Quella stessa stagione, Joan Mir si è unito al team ufficiale della Casa di Tokyo, e nello stesso numero di Gran Premi è finito a terra in 24 occasioni, esattamente le stesse volte in cui era caduto con la Suzuki, in totale, nei tre anni precedenti.

Una dinamica che ha accompagnato il pilota maiorchino da allora. Mir registra, nei 69 Gran Premi disputati, finora, con Honda, un totale di 79 cadute, ad una media di più di una per evento. Numeri simili presenta Johann Zarco, che nei 48 Gran Premi in cui ha gareggiato con la RC213V di LRC, è caduto 49 volte, l'ultima con risultati funesti di cui continua a portare conseguenze.

Durante l'ultimo GP di Aragon, hanno chiesto a Joan Mir di interpretare quella statistica e il gran numero di cadute di cui è stato protagonista, soprattutto perché la maggior parte di quelle 16 scivolate è avvenuta in gara. Inoltre, parecchie di esse prima di finire il primo giro.

Joan Mir, Honda HRC, se va al suelo durante una carrera de MotoGP Foto de: MotoGP

"Non c'è una spiegazione concreta perché ogni caduta ha un motivo diverso. A Silverstone, per esempio, ho avuto un contatto in partenza e sono caduto. Quello che è chiaro è che se parti in prima o seconda fila della griglia non cadi. Il modo di correre nella parte anteriore delle gare è molto diverso da come si compete nella parte posteriore. E ciò che bisogna provare a fare è stare più avanti", rifletteva Mir prima di precisare: "È chiaro che abbiamo avuto cadute di quel tipo, e anche altre per aver rischiato più del dovuto e per aver cercato di spingere più di quanto si potesse. E queste sono quelle che devo controllare di più come pilota".

Quest'anno, con 16, Mir è il pilota che è caduto più volte. Le stesse di Jorge Martin, il leader della classifica generale.

"Molte cadute arrivano dal cercare nella moto più di quanto ci sia realmente. Sono un pilota esperto, ma anche un pilota che deve sfruttare qualsiasi opportunità per poter ottenere un buon risultato, perché non so quando si presenterà un'altra opportunità", spiega un Mir, che ammette una certa ansia di fare una buona figura.

"Non avere risultati in modo costante può avere due letture: che ti faccia crescere la fame di fare bene o che ti si spenga definitivamente. Nel mio caso, c'è stato un momento della mia carriera in cui non ero sicuro se valesse la pena continuare. Ora, invece, se ho l'opportunità ci provo perché ho voglia di farlo e fame di ottenere di più. Sicuramente dovrei controllare quell'impulso perché non ho la moto per fare di più".

El número de caída de Luca Marini con Honda, contrasta con las de Joan Mir Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marini non cade

Ciò che più colpisce delle cadute di Mir è che il suo compagno di squadra, Luca Marini, è tutto il contrario. L'italiano, nei 51 Gran Premi che ha disputato con Honda da quando è arrivato nel 2024, è caduto solo 13 volte, e di tutte queste solo tre in gara, due nella sua prima stagione e solo una nel 2025 (Giappone).

Alla fine, non si sa mai se Honda valorizzi di più la ricerca della prestazione, rischiando e, molte volte cadendo, oppure un atteggiamento di non rischiare tanto e cadere meno.

"Io credo che sì, venga valorizzato. In un progetto competitivo ciò che si apprezza di più è la velocità, cercare di andare al massimo ed ottenere il miglior risultato possibile", riflette Mir.

"Altri tipi di progetto forse preferiscono lo sviluppo e finire le gare. Sono modi diversi di andare in moto. Anch'io so correre nell'altro modo, senza cadere", prosegue il maiorchino.

Joan Mir está muy motivado con su salto a Gresini-Ducati el próximo año Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Sicuramente, se hai la velocità, andare più piano è molto facile. Ma se non ce l'hai, andare più forte è la cosa complicata. Per me l'importante è non abituarmi ad andare più piano, ma spingere per essere sempre un pilota migliore. Non accontentarmi mai", sottolinea il campione di Moto3 (2017) e MotoGP (2020).

"È la visione che ho avuto in Honda, soprattutto ora. È una situazione molto complicata da gestire mentalmente per un pilota che ha vinto. Il tema è questo, quando hai vinto e sai che puoi stare davanti, ti chiedi perché non sei lì e vuoi continuare a rischiare. Questi sono i miei demoni", confessa un Joan Mir che dopo una crisi in cui ammette "ho avuto dubbi sul mio futuro", assicura che ora ha recuperato l'ambizione, la voglia e l'entusiasmo in vista della prossima stagione, in cui correrà in sella a una Ducati del Gresini Racing.