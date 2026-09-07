WEC | Ferrari, quando la fortuna aiuta gli audaci: "Dimostrazione che non molliamo"

La Ferrari torna a festeggiare un successo nel FIA World Endurance Championship al termine di una rocambolesca Lone Star Le Mans, che sul Circuit Of The Americas ha visto la 499P #50 cogliere quella affermazione che le mancava dal Qatar 2025.

Il tracciato texano si conferma ancora una volta amico di Maranello (nel 2024 si era imposta la #83 di AF Corse) e nella 6h di domenica a salire sul gradino più alto del podio sono stati Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, che in risalita dopo le varie neutralizzazioni, hanno beneficiato del problema incorso alla Toyota #7 a 11' dal termine, quando la TR010 Hybrid di Nyck De Vries si trovava comando.

La gara della #50 ha avuto momenti delicati, come la buona partenza di Molina, la scelta di andare fuori sequenza nelle soste per tenere anche la marcatura sui rivali (Toyota, BMW e Cadillac), per poi tornare in zona podio.

Qui l’alternanza al volante tra Nielsen e Fuoco ha dato i frutti migliori a livello di rimonta, specialmente quando il danese da 3° è salito 2° nell'ora finale, approfittando di un errore della Alpine che lo precedeva, per poi ereditare il primato al K.O. della Toyota.

#50 Ferrari - AF Corse, Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Nicklas Nielsen, Miguel Molina Foto di: Ferrari

“È stata una gara davvero imprevedibile che alla fine siamo riusciti a vincere sfruttando le potenzialità della nostra vettura e un ottimo lavoro in termini di strategia e gestione delle gomme. È bellissimo tornare alla vittoria e portare a casa tanti punti per la classifica iridata”, commenta Nielsen, che ora rilancia le proprie ambizioni iridate con Fuoco e Molina, portandosi a -21 punti dalla vetta.

"Sapevamo che sarebbe stato difficile combattere contro la Toyota, erano più veloci nonostante fossi riuscito a realizzare alcuni ottimi giri. Hanno avuto un problema e qui siamo stati fortunati, ma credo sia giusto dire che per tanto tempo non lo eravamo stati noi".

“Abbiamo cercato di marcare la Toyota a livello strategico, anche pensando al campionato Costruttori. Il nostro obiettivo era rimanere davanti a loro, ma allo stesso tempo ci serviva levarci dal traffico. Ci siamo presi dei rischi, sapendo che una Safety Car avrebbe potuto tagliarci fuori definitivamente o farci perdere tantissimo".

"Quando la prima Virtual Safety Car ci ha riallineati con gli altri, sapevamo di dover spingere e basta. Credo che siamo stati molto bravi nelle scelte, facendo un grande lavoro in condizioni non facili".

“Nel finale, il mio ingegnere mi ha comunicato che dietro avevo la Alpine in recupero, intenta a spingere per guadagnare visto che era penalizzata. Ho cercato di gestire la situazione in modo da non bruciare definitivamente le gomme. Di fatto, quando si avvicinava, riuscivo a riallontanarmi, una sorta di elastico. Ma non ho mai pensato di lasciarla passare, volevo tagliare io il traguardo per primo".

Fuoco aggiunge: “Oggi la strategia è stata veramente difficile da gestire, ma tutta la squadra ha fatto un grande lavoro e siamo stati premiati. Faccio i complimenti anche a Miguel e Nicklas per quello che hanno dimostrato in pista permettendoci di conquistare una vittoria bellissima. Abbiamo spinto dall’inizio alla fine, anche se a un certo punto sembrava che la corsa si stesse davvero complicando per noi. Sono molto felice per il risultato, aspettavamo di tornare sul gradino più alto del podio da un po’ di tempo e finalmente ci siamo riusciti”.

Contentissimo anche Molina: “Lasciamo l’America con la prima vittoria stagionale della 499P, un ottimo risultato per il nostro equipaggio e per la Ferrari, che siamo riusciti a raggiungere grazie a un lavoro perfetto come squadra. I punti ottenuti saranno importanti per la classifica del Mondiale Costruttori. Ora guardiamo alle prossime tre gare con fiducia e convinzione nei nostri mezzi”.

Partenza

Gara di tutt'altro sapore invece quella della #51 di Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi, scattata dalla Hyperpole poi incappata in un problema durante la seconda sosta che ha visto la Rossa rimanere ferma in piazzola oltre il dovuto per un riavvio dei sistemi.

Fin lì, Giovinazzi era stato autore di una prova magnifica, tenendo il primato e allungando fino a 20" sui rivali, poi però è accaduto qualcosa di anomale nel pit-stop del cambio con Calado e il finale con gomme dure non ha pagato, rimanendo fuori dalla zona punti.

"La #51 ha iniziato veramente bene, ma purtroppo si è verificato un errore in fase di pit-stop da parte del pilota. Qualcosa che non era mai accaduto e sul quale dovremo investigare. In pratica, ha spento la macchina ed è servito compiere un reset che ci ha fatto perdere una trentina di secondi", ha spiegato l'Ingegner Giuliano Salvi nel post-gara.

"In 4 anni non era mai capitata una cosa del genere, dovremo cercare di capire a cosa è dovuto in modo che non si ripeta in futuro. Stavamo andando bene, ma onestamente non so dire se sarebbe stato sufficiente per vincere. Già dalle Prove Libere avevamo notato che la Toyota aveva un gran passo e questo ci aveva preoccupato molto. Si sono qualificati indietro, ma sui long-run andavano fortissimo".

"La #51 è riuscita ad allungare essendo davanti a pista libera, che su questa pista è fondamentale per non accusare problemi di scie e cali di rendimento aerodinamico, mentre le Toyota erano invischiate nel traffico. Ma è difficile sapere come sarebbe potuta andare senza problemi; certamente, ci sarebbe stata battaglia con loro, ci avrebbero dato filo da torcere".

"A seguire, la vettura non ha reso come prima e sia Alessandro che James se ne sono lamentati. Questo a prescindere dalle gomme dure montate alla fine, che servivano per spingere a fondo e recuperare, cosa che non sarebbe stata possibile con le medie".

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi Foto di: Ferrari

Calado racconta cosa ha vissuto in quei momenti: “Dopo un inizio gara perfetto la corsa si è complicata e non siamo riusciti a conquistare un grande risultato. Dopo aver conquistato la Hyperpole sicuramente partivamo con l’ambizione di poter ottenere un risultato migliore”.

"Purtroppo nello stint di 'Giovi' c'è stato un errore di confusione con le procedure che ci ha fatto perdere tempo. Questo ha scombinato i piani e senz'altro è frustrante, anche perché pensavamo di poter vincere tornando in corsa grazie alle neutralizzazioni".

"D'altro canto, ci è andata bene che la #7 abbia avuto un problema ritirandosi. Non sono queste le cose per cui gioire, ma alla fine non abbiamo perso nulla in classifica, se non che c'è una gara in meno da affrontare per provare la rimonta".

Amaro anche Pier Guidi: “In questa Lone Star Le Mans sono successe tante cose fuori dal nostro controllo e la fortuna nelle fasi di neutralizzazione non è mai stata dalla nostra parte. Peccato lasciare l’America solo con il punto ottenuto per la Hyperpole. Ora guardiamo avanti pensando già al prossimo appuntamento”.

Giovinazzi ha lo stesso tono: “Complimenti per la vittoria ai nostri compagni che hanno permesso alla Ferrari di guadagnare tanti punti per la classifica del Mondiale Costruttori. Per il nostro equipaggio, purtroppo, dopo un ottimo inizio, la corsa è stata tutta in salita. Nel finale abbiamo provato con una strategia più aggressiva a recuperare, ma l’ultima Safety Car ha reso impossibile il tentativo di rimonta”.

#50 Ferrari - AF Corse, Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Nicklas Nielsen, Miguel Molina Foto di: Ferrari

Quello di Austin è il primo successo della Ferrari nel 2026, il terzo per la #50 nella storia, e ora si deve provare il tutto per tutto nelle tre gare che restano - Fuji, Barcellona, Monza - senza lasciare nulla di intentato puntando sulle certezze che si sono viste nel recupero del trio Fuoco/Molina/Nielsen, come sottolinea ancora Salvi.

"Per come era cominciata la gara, non ci aspettavamo di poter vincere con la #50. Dopo un inizio nelle retrovie, ha recuperato bene. La vettura era ben bilanciata, so che Nicklas si è lamentato della guidabilità in alcune occasioni, ma con le temperature così alte è un aspetto che si può verificare".

"Nella seconda parte di gara abbiamo mantenuto le gomme medie perché era la scelta più comune tra tutti, e la strategia ha funzionato. Inizialmente eravamo andati fuori sequenza, così come ha fatto la #83. Partire indietro significa incorrere in problemi di traffico, cosa che ha colpito anche la Toyota".

"Per questo è stata anticipata la sosta, per togliersi dal caos di rivali e doppiati GT. E' una cosa difficile da capire per gli spettatori, ma se guardate i tempi a pista libera, alla fine sono risultati in linea con quelli dei migliori".

#50 Ferrari - AF Corse, Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Nicklas Nielsen, Miguel Molina Foto di: Ferrari

Ferdinando Cannizzo, Capo delle vetture Endurance: “Lasciamo Austin con un grande risultato per la squadra giunto alla fine di una Lone Star Le Mans complessa ed emozionante. La nostra sfortuna con la vettura #51 è stata ripagata da un po’ di fortuna a fine gara, però le corse endurance sono così, bisogna essere veloci fino all’ultimo".

"Ci sono state varie situazioni che ci hanno sfavorito nel corso delle sei ore, soprattutto con le neutralizzazioni nei momenti sbagliati, e il problema durante il pit-stop quando un errore accidentale di Giovinazzi ha causato lo spegnimento della vettura, ed è stato necessario un reset. In ogni caso abbiamo ottenuto una grande vittoria, e porteremo a casa diversi spunti di miglioramento per continuare a lottare fino alla fine per il campionato".

Antonello Coletta, Capo di Endurance e Corse Clienti, chiosa: “Abbiamo ottenuto il primo successo stagionale al termine di una gara ricca di colpi di scena e neutralizzazioni. Nelle prime tre ore la vittoria sembrava completamente alla nostra portata con la 499P #51, poi purtroppo c’è stato un problema alla ripartenza dal pit-stop e da lì la corsa si è complicata tantissimo".

"In ogni caso, anche grazie a un pizzico di fortuna, perché Toyota era ormai vicina alla vittoria anche se con un piccolo margine rispetto alla #50, alla fine abbiamo centrato un grande traguardo su una pista che ci ha sempre visto protagonisti, considerate le tre pole position consecutive e la vittoria del 2024. Dobbiamo essere soddisfatti, è la dimostrazione del fatto che la squadra non molla mai e cerchiamo sempre di portare a casa il massimo risultato".