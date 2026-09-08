WEC | Robert Shwartzman firma con Peugeot e torna nel Mondiale per il 2027

Robert Shwartzman tornerà a correre nel FIA World Endurance Championship per la stagione 2027 grazie all'accordo raggiunto con Peugeot Sport.

Il pilota russo-israeliano, dopo essere cresciuto sulle monoposto e aver affrontato una prima stagione a ruote coperte nel GT World Challenge Europe, aveva esordito nella Classe HYPERCAR nel 2024 con la Ferrari 499P #83 di AF Corse, in qualità di pilota ufficiale di Maranello, con cui ha ottenuto la vittoria alla Lone Star Le Mans di Austin.

Successivamente ha scelto di tornare sulle monoposto prendendo parte alla IndyCar Series lo scorso anno con Prema, poi la chiusura anzitempo del programma e la fine del glorioso team tricolore lo hanno lasciato alla finestra per questa stagione, in attesa di trovare un ingaggio a lui favorevole e gradito.

"Sono estremamente felice di tornare nel WEC dopo aver corso negli Stati Uniti. Le gare endurance mi sono davvero mancate nelle ultime due stagioni e sono entusiasta di entrare a far parte del Team Peugeot", ha commentato Shwartzman.

"Fin dai primi colloqui con il team, mi sono sentito sinceramente accolto e immediatamente parte integrante del progetto, all’interno di un ambiente altamente professionale e ambizioso".

"Il programma 2027 è particolarmente entusiasmante e non vedo l’ora di dare il mio contributo a questo nuovo capitolo e di aiutare a scrivere insieme le prossime pagine di questa storia".

Il Team Principal, Emmanuel Esnault, aggiunge: "Siamo lieti di dare il benvenuto a Robert: è senza dubbio uno dei talenti più promettenti della sua generazione e possiede già una vasta esperienza maturata ai massimi livelli sia nelle monoposto che nelle gare endurance".

"La sua velocità innata, capacità di adattamento e maturità lo rendono la scelta ideale per il nostro progetto. È già pienamente coinvolto nella preparazione del nostro programma per il 2027 e svolgerà un ruolo importante nel futuro della squadra".

"Apprezziamo enormemente la fiducia che ci ha accordato entrando a far parte del programma Peugeot Sport Endurance e condividendo le nostre ambizioni. Ci impegniamo a costruire un solido rapporto con Robert, sia in pista che fuori, con l’ambizione di scrivere insieme un nuovo capitolo di successo e di raggiungere molti successi futuri."

Nel frattempo in Peugeot Sport è cominciata la riorganizzazione di una squadra che il prossimo anno verrà modificata sensibilmente. Théo Pouchaire lascerà il sedile della 9X8 per dedicarsi totalmente all'avventura in Formula E con Opel, cosa che dovrebbe fare anche Stoffel Vandoorne.

Con Malthe Jakobsen che ha le valigie in mano in direzione McLaren, al Leone stanno già correndo ai ripari e l'ingaggio di Shwartzman rappresenta la prima pedina importante nella composizione degli equipaggi.

Per il momento chi dovrebbe rimanere risponde ai nomi di Loic Duval, Paul Di Resta e Nick Cassidy. Al termine del 2026, in cui ha scelto di affrontare un anno sabbatico, anche Jean-Eric Vergne è in procinto di ritornare come titolare, avendo già contribuito a sviluppare la LMH francese nella sua nuova versione aggiornata, la quale ha debuttato al Paul Ricard a luglio.

Rimane un punto interrogativo sul sesto membro: come riserva la Peugeot dispone dell'ottimo Alex Quinn, che potrebbe avere un margine di vantaggio nei confronti di Doriane Pin, quest'anno ingaggiata come addetta alle simulazioni e sviluppo.

La francesina sarebbe un'idea alquanto suggestiva che stuzzica gli uomini del Leone: oltre ad essere portacolori della medesima bandiera nazionale, sono indubbio le sue qualità velocistiche, come già dimostrato nelle uscite in LMP2.

Per questo a novembre la Pin svolgerà un test molto approfondito con la 9X8, in modo da arrivare poi ad una decisione finale nei suoi confronti e completare l'intera rosa del 2027.