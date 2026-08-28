Video WEC | "Assordante!" Ecco la Ford LMDh in azione al Paul Ricard

La Ford Racing ha pubblicato un secondo video della sua nuovissima LMDh in azione al Paul Ricard durante i test in preparazione alla stagione 2027 del FIA World Endurance Championship.

Già nei precedenti contenuti diramati dalla Casa dell'Ovale Blu era subito emersa una particolarità: il suono da pelle d'oca del motore aspirato V8 da 5.4 litri di derivazione 'Coyote', che ha subito fatto innamorare tutti gli appassionati del mondo.

Sentirlo accendersi in corsia box ed ora urlare lungo il tracciato di Le Castellet è una splendida sinfonia che emoziona ogni amante del motorsport, cosa che è stata sottolineata anche da Matt Campbell, che in Francia è il pilota ad aver girato maggiormente con la vettura in livrea mimetica bianco-blu.

"Ho visto su internet gli appassionati entusiasmarsi per quanto sia fantastico il rombo, ma dall’interno dell’abitacolo è tutta un’altra storia: è assolutamente assordante!", rivela l'australiano, il cui video onboard è stato apprezzatissimo da tutti, compresa quella scritta 'Go Like Hell' (Vai a tutta velocità) in riferimento al celebre film Le Mans '66: Ford vs Ferrari.

Ford LMDh, test al Paul Ricard Foto di: Ford

Ma oltre al grandioso suono da muscle car americana, va anche detto che la Ford LMDh telaiata Oreca sta compiendo i primi passi per raccogliere dati ed informazioni che ora verranno confrontati con quelli del simulatore a Dearborn, dove la vettura è nata 'virtualmente' prima di essere costruita-

“Sono stato presente per tutta la durata dei test e, dal mio punto di vista, è andato tutto liscio. Sono sinceramente entusiasta di ciò che ci aspetta con questa vettura", prosegue Campbell.

"Sappiamo che la strada da percorrere è ancora lunga, ma questo è stato un inizio davvero positivo".

"Tra tutti i piloti, sono stato quello che ha trascorso più tempo in pista e a parte qualche piccolo problema iniziale, cosa normale all’inizio di un nuovo programma, è andato tutto bene".

"Da qui in poi, le cose si intensificheranno davvero: rientrerò negli Stati Uniti per tre giorni di lavoro al simulatore prima di tornare in Europa per il prossimo test".